Полина Лысенко – возможно, новая девушка вратаря «Динамо» Лещука. Распорядитель «Что? Где? Когда?» и бывший пресс-атташе «Динамо»!

Вы наверняка слышали, что вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук скандально разводится: супруга Виолетта обвинила его в разводе и назвала конкретную причину.

Виолетта – (пока еще) жена Игоря Лещука. Вратарь «Динамо» написал, что разводится, а она обвинила его в измене

Итак, знакомьтесь, Полина Лысенко – возможно, новая девушка Игоря Лещука!

Полина Лысенко родилась 4 марта 1999 года: она на три года младше кипера «Динамо». Отец Полины, Андрей Лысенко, – режиссер «Что? Где? Когда?» и давний болельщик «Динамо».

С 2016 года девушка начала ходить на футбол. Удивительно, но это как раз то время, когда «Динамо» играло в ФНЛ. В 2017-м Полина начала заниматься соцсетями московского клуба, затем была главной ведущей клубного телевидения «Динамо» на Ютубе. В начале 2022-го Полину представили как пресс-атташе команды, но несколько месяцев назад она покинула эту должность: в соцсетях Лысенко объяснила уход тем, что клуб «выбрал новый курс».

Но слухи связывали увольнение Лысенко отношениями с Лещуком.

Об отношениях Полины с вратарем «Динамо» шептались давно, и в 2023-м слухи, кажется, подтвердились. Сначала слова жены Лещука, потом несколько совместных фоток в соцсетях и даже наезды на Полину со стороны жен футболистов «Динамо». Например, в конце июня супруга Дмитрия Скопинцева пришла к Лысенко в комментарии и без намеков написала, что девушка увела мужа из семьи. За нее вступился сам Лещук, но через несколько часов все комментарии были затерты.

А недавно Лещук отдыхал в США и постил фотографии с отпуска в инстаграме. В этой же запрещенной в России соцсети публиковала фотки и Полина: геотэги у них совпадали.

Кстати, нефутбольная публика знает Полину давно. С 17 лет Лысенко – распорядитель «Что? Где? Когда?» Это она крутит волчок, бьет в гонг и указывает ведущему на подсказки игрокам!

Футбольная деятельность также не поставлена на паузу. Сейчас Полина сотрудничает с ФК «10» – это медийный клуб Азамата Мусагалиева. В ее соцсетях написано, что она ведущая клубного Ютуб-канала.