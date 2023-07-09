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Полина Лысенко – возможно, новая девушка вратаря «Динамо» Лещука. Распорядитель «Что? Где? Когда?» и бывший пресс-атташе «Динамо»!

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Вы наверняка слышали, что вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук скандально разводится: супруга Виолетта обвинила его в разводе и назвала конкретную причину.

Виолетта – (пока еще) жена Игоря Лещука. Вратарь «Динамо» написал, что разводится, а она обвинила его в измене

Итак, знакомьтесь, Полина Лысенко – возможно, новая девушка Игоря Лещука!

Полина Лысенко родилась 4 марта 1999 года: она на три года младше кипера «Динамо». Отец Полины, Андрей Лысенко, – режиссер «Что? Где? Когда?» и давний болельщик «Динамо».

С 2016 года девушка начала ходить на футбол. Удивительно, но это как раз то время, когда «Динамо» играло в ФНЛ. В 2017-м Полина начала заниматься соцсетями московского клуба, затем была главной ведущей клубного телевидения «Динамо» на Ютубе. В начале 2022-го Полину представили как пресс-атташе команды, но несколько месяцев назад она покинула эту должность: в соцсетях Лысенко объяснила уход тем, что клуб «выбрал новый курс».

Но слухи связывали увольнение Лысенко отношениями с Лещуком.

Об отношениях Полины с вратарем «Динамо» шептались давно, и в 2023-м слухи, кажется, подтвердились. Сначала слова жены Лещука, потом несколько совместных фоток в соцсетях и даже наезды на Полину со стороны жен футболистов «Динамо». Например, в конце июня супруга Дмитрия Скопинцева пришла к Лысенко в комментарии и без намеков написала, что девушка увела мужа из семьи. За нее вступился сам Лещук, но через несколько часов все комментарии были затерты.

А недавно Лещук отдыхал в США и постил фотографии с отпуска в инстаграме. В этой же запрещенной в России соцсети публиковала фотки и Полина: геотэги у них совпадали.

Кстати, нефутбольная публика знает Полину давно. С 17 лет Лысенко – распорядитель «Что? Где? Когда?» Это она крутит волчок, бьет в гонг и указывает ведущему на подсказки игрокам!

Футбольная деятельность также не поставлена на паузу. Сейчас Полина сотрудничает с ФК «10» – это медийный клуб Азамата Мусагалиева. В ее соцсетях написано, что она ведущая клубного Ютуб-канала.

86 комментариев

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Raufka
что сам лещ, что Лысина Поленко просто карикатурные персонажи нашей действительности: один получает миллионы сидя на лавке, но при этом амбиции как минимум уровня Куртуа или Алиссона. При этом хейтит чёт Америку и запад, но при этом туда ездит отдыхать уже который раз. Д - логика.

Дамочка же активно качала образ культурной и глубоко верующей святоши, правда на деле оказалось, что ей норм ходить домой к женатым людям, играть с их детьми, фоткаться с женой вратаря как с подружкой, а потом как бы невзначай оказаться с ним вместе. Перед этим еще активно давая интервью в стиле "я работать пришла, а не мужа искать". Вау. Ну и до кучи отравлять атмосферу в клубе, вынуждая уволиться опытных и действительно профессиональных людей, которые мешали ей звездить и засорять клубные соцсети своим личиком. Очень православно, очень по-христиански 👍😉
+301
-10
+291
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Anatoly Alekseev
Ответ Алексей Петров
волк из кустов там что то прокричал
Волк или медведь?
+107
-1
+106
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Алексей Петров
Ответ Anatoly Alekseev
Волк или медведь?
хором)
+107
-2
+105
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Алексей Петров
волк из кустов там что то прокричал
+65
-4
+61
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Юрий Безуглый
Ответ and_ru
Красивая и, всегда казалось, порядочная. Жаль если не так.
Из-за неё вся пресс-служба Динамо посыпалась. Лысенко только казалась порядочной
+58
0
+58
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Орыс-орыс онбаган
Ответ Raufka
что сам лещ, что Лысина Поленко просто карикатурные персонажи нашей действительности: один получает миллионы сидя на лавке, но при этом амбиции как минимум уровня Куртуа или Алиссона. При этом хейтит чёт Америку и запад, но при этом туда ездит отдыхать уже который раз. Д - логика. Дамочка же активно качала образ культурной и глубоко верующей святоши, правда на деле оказалось, что ей норм ходить домой к женатым людям, играть с их детьми, фоткаться с женой вратаря как с подружкой, а потом как бы невзначай оказаться с ним вместе. Перед этим еще активно давая интервью в стиле "я работать пришла, а не мужа искать". Вау. Ну и до кучи отравлять атмосферу в клубе, вынуждая уволиться опытных и действительно профессиональных людей, которые мешали ей звездить и засорять клубные соцсети своим личиком. Очень православно, очень по-христиански 👍😉
Прям все как надо написал, в точку
+44
-2
+42
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dk99
У неё родители в "Что,Где,Когда" по 30 лет работают, вот и дочка там начинала.
+40
-2
+38
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Egor Aleksandrovich
Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко высказалась о религии.

– Как часто молишься?

– Каждый день, но не всегда из-за работы уделяю этому много времени. В любом случае стараюсь хотя бы вечером уделить какое-то время молитве.

– Cоблюдаешь посты?

– Да, все. Лет с 13, когда детям можно начинать. Дается уже легко.

– Что тебе дает религия?

– Она меня буквально сформировала. Видение мира, взгляды на жизнь, отношения, семью у православного человека другие.
+34
-2
+32
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AntOn
Ответ Egor Aleksandrovich
Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко высказалась о религии. – Как часто молишься? – Каждый день, но не всегда из-за работы уделяю этому много времени. В любом случае стараюсь хотя бы вечером уделить какое-то время молитве. – Cоблюдаешь посты? – Да, все. Лет с 13, когда детям можно начинать. Дается уже легко. – Что тебе дает религия? – Она меня буквально сформировала. Видение мира, взгляды на жизнь, отношения, семью у православного человека другие.
Намоленный с 13 лет Лещук под динамовским соусом
+29
0
+29
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Никита Никулин
Ответ daniil_35
Взгляд у дамочки отнюдь не невинный. Уверен, что далеко не та, кем хочет казаться. Да и разве порядочная девушка уведет мужчину из семьи, где есть дети? Неужели кому-то нужен вечный этот хоровод из чужих детей в своей жизни? Он же не откажется от них: будет и с женой, и с ними видеться. Вы рили думаете, что она надолго с ним? Поигралась, увела мужика, скоро расход. Я давно при просмотре анкет, страниц в интернете смотрю на взгляд/глаза девушки. Мне все эти томные бабы и модели никогда не нравились из-за их взгляда, в котором нет ни капли душевности и порядочности - лишь бы понт навести для себя любимой. А ты главное бабки давай. Так вот, повторюсь, взгляд не врет. У этой Полины он отнюдь не так прост. Система работает лично в моей жизни как на девушках, так и на парнях (в качестве друзей, разумеется). Был случай в моей шараге, где учился. Может слышали, ибо писали везде. Телочка с моего потока трахалась с женатым преподом, у которого маленький ребенок был. Она обо всем этом знала, так еще и специально слила его через фото в запрещенной соц. сети. У нее во взгляде и фотографиях все читалось. Все бабы, кто активно сидит в соц. сетях, за оооочень редким исключением непригодны для отношений. В наше время так точно. Будьте умнее, парни.
Эксперт по женским взглядам − daniil_35
+24
-1
+23
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Vadim Gordeev
Ответ Юрий Безуглый
Из-за неё вся пресс-служба Динамо посыпалась. Лысенко только казалась порядочной
да, ребята жаловались на неё
+22
0
+22
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and_ru
Красивая и, всегда казалось, порядочная. Жаль если не так.
+30
-9
+21
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Тайосич
Ответ Andrew Weird
Вроде бы в гонг всегда мужик бьет)
Она волчок крутит и конверты на монитор ставит.
+19
-1
+18
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Пол Ганарара:
Ну что, красивая баба, пошла по рукам. У тебя есть года четыре, Полина
+20
-3
+17
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banchik1
Полина, конечно, красотка, вопросов нет. Но вот как соотносится постоянно проговариваемая ею самой ее же религиозность с тем, как она крутили шашни с семейным человеком, решительно непонятно.
+21
-4
+17
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daniil_35
Взгляд у дамочки отнюдь не невинный. Уверен, что далеко не та, кем хочет казаться. Да и разве порядочная девушка уведет мужчину из семьи, где есть дети? Неужели кому-то нужен вечный этот хоровод из чужих детей в своей жизни? Он же не откажется от них: будет и с женой, и с ними видеться. Вы рили думаете, что она надолго с ним? Поигралась, увела мужика, скоро расход.

Я давно при просмотре анкет, страниц в интернете смотрю на взгляд/глаза девушки. Мне все эти томные бабы и модели никогда не нравились из-за их взгляда, в котором нет ни капли душевности и порядочности - лишь бы понт навести для себя любимой. А ты главное бабки давай. Так вот, повторюсь, взгляд не врет. У этой Полины он отнюдь не так прост. Система работает лично в моей жизни как на девушках, так и на парнях (в качестве друзей, разумеется).
Был случай в моей шараге, где учился. Может слышали, ибо писали везде. Телочка с моего потока трахалась с женатым преподом, у которого маленький ребенок был. Она обо всем этом знала, так еще и специально слила его через фото в запрещенной соц. сети. У нее во взгляде и фотографиях все читалось.

Все бабы, кто активно сидит в соц. сетях, за оооочень редким исключением непригодны для отношений. В наше время так точно. Будьте умнее, парни.
+30
-13
+17
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Maxim Novicov
Ответ dk99
У неё родители в "Что,Где,Когда" по 30 лет работают, вот и дочка там начинала.
ЧГК - это передача с наивысшим уровнем блата и знакомств на всём ТВ. Даже КВН, где власть передаётся по наследству, а команды долгое время пытались понравиться жене ведущего, нервно стоит в сторонке
+16
0
+16
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stroozh
Интересно что Алана Мамаева думает по этому поводу))
+17
-1
+16
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Baxxter
Ответ Холден Колфилд
Жаль,что мы так и не узнали,что находится в черном ящике
Один мальчик решил сменить пол
И перестал быть мальчиком.
Господа знатоки, внимание, вопрос:
"Что в чёрном ящике?"

(с) Эдуард Суровый
+14
-1
+13
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Юрий Безуглый
Ответ Петр Васильев
Так может пресс-служба гнилая была?
Там всё работало достаточно хорошо, но со временем Лысенко хотела всё больше и больше светить собственным лицом, нежели заниматься работой - её работу выполняли другие люди, она лишь вела инстаграм, в котором половина контента была не о клубе, а о ней фактически. Люди в пресс-службе начали возмущаться, с какой это радости они должны за неё работать и с какого перепугу она там главный эсэмэмщик, хотя только инсту ведёт. Пошла конфронтация. Некоторые ушли из клуба в итоге, потому что не захотели так продолжать. Знаю, что там происходило, потому что эсэмэмщики разных клубов между собой общаются, а я близко дружу с эсэмэмщиком одного из клубов (не Динамо).
Ну и плюс ситуация с Лещуком (который, естественно, виноват не меньше неё) и показушная религиозность, а она именно что показушная, также её образ порядочного человека рушат.
+10
0
+10
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burefan
Ответ Raufka
что сам лещ, что Лысина Поленко просто карикатурные персонажи нашей действительности: один получает миллионы сидя на лавке, но при этом амбиции как минимум уровня Куртуа или Алиссона. При этом хейтит чёт Америку и запад, но при этом туда ездит отдыхать уже который раз. Д - логика. Дамочка же активно качала образ культурной и глубоко верующей святоши, правда на деле оказалось, что ей норм ходить домой к женатым людям, играть с их детьми, фоткаться с женой вратаря как с подружкой, а потом как бы невзначай оказаться с ним вместе. Перед этим еще активно давая интервью в стиле "я работать пришла, а не мужа искать". Вау. Ну и до кучи отравлять атмосферу в клубе, вынуждая уволиться опытных и действительно профессиональных людей, которые мешали ей звездить и засорять клубные соцсети своим личиком. Очень православно, очень по-христиански 👍😉
Соглашусь, Бро. Оба хороши
+11
-1
+10
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Рокко Сиффредди
Ответ Алексей Петров
волк из кустов там что то прокричал
Игарёк, кстати, уже будучи вратарем Динамо, ходил на спартаковскую грядку. Так что медведь обоим кричит из кустов.
+8
0
+8
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Ivan
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
можно разок впердолить
+21
-13
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Achilles 21
Ответ dk99
У неё родители в "Что,Где,Когда" по 30 лет работают, вот и дочка там начинала.
папа её тоже распорядителем начинал
+7
0
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Андрес Бондаренко
Ответ Mihei4
Если речь только о деньгах, то с такой внешностью (а она без сомнений на уровне), она могла бы захомутать мужика побогаче, чем какого-то ноунэйма Лещука, у которого в 27 лет ни карьеры, ни перспектив, ни больших денег. Так что, видимо, он у нее не последний.
При этом девочка из очень небедной семьи и с хорошим образованием. На таких явно есть спрос в высших кругах, это не инстасамочка без копейки за душой, не умеющая двух слов связать.
+7
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