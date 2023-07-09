Полина Лысенко – возможно, новая девушка вратаря «Динамо» Лещука. Распорядитель «Что? Где? Когда?» и бывший пресс-атташе «Динамо»!
Вы наверняка слышали, что вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук скандально разводится: супруга Виолетта обвинила его в разводе и назвала конкретную причину.
Виолетта – (пока еще) жена Игоря Лещука. Вратарь «Динамо» написал, что разводится, а она обвинила его в измене
Итак, знакомьтесь, Полина Лысенко – возможно, новая девушка Игоря Лещука!
Полина Лысенко родилась 4 марта 1999 года: она на три года младше кипера «Динамо». Отец Полины, Андрей Лысенко, – режиссер «Что? Где? Когда?» и давний болельщик «Динамо».
С 2016 года девушка начала ходить на футбол. Удивительно, но это как раз то время, когда «Динамо» играло в ФНЛ. В 2017-м Полина начала заниматься соцсетями московского клуба, затем была главной ведущей клубного телевидения «Динамо» на Ютубе. В начале 2022-го Полину представили как пресс-атташе команды, но несколько месяцев назад она покинула эту должность: в соцсетях Лысенко объяснила уход тем, что клуб «выбрал новый курс».
Но слухи связывали увольнение Лысенко отношениями с Лещуком.
Об отношениях Полины с вратарем «Динамо» шептались давно, и в 2023-м слухи, кажется, подтвердились. Сначала слова жены Лещука, потом несколько совместных фоток в соцсетях и даже наезды на Полину со стороны жен футболистов «Динамо». Например, в конце июня супруга Дмитрия Скопинцева пришла к Лысенко в комментарии и без намеков написала, что девушка увела мужа из семьи. За нее вступился сам Лещук, но через несколько часов все комментарии были затерты.
А недавно Лещук отдыхал в США и постил фотографии с отпуска в инстаграме. В этой же запрещенной в России соцсети публиковала фотки и Полина: геотэги у них совпадали.
Кстати, нефутбольная публика знает Полину давно. С 17 лет Лысенко – распорядитель «Что? Где? Когда?» Это она крутит волчок, бьет в гонг и указывает ведущему на подсказки игрокам!
Футбольная деятельность также не поставлена на паузу. Сейчас Полина сотрудничает с ФК «10» – это медийный клуб Азамата Мусагалиева. В ее соцсетях написано, что она ведущая клубного Ютуб-канала.
Дамочка же активно качала образ культурной и глубоко верующей святоши, правда на деле оказалось, что ей норм ходить домой к женатым людям, играть с их детьми, фоткаться с женой вратаря как с подружкой, а потом как бы невзначай оказаться с ним вместе. Перед этим еще активно давая интервью в стиле "я работать пришла, а не мужа искать". Вау. Ну и до кучи отравлять атмосферу в клубе, вынуждая уволиться опытных и действительно профессиональных людей, которые мешали ей звездить и засорять клубные соцсети своим личиком. Очень православно, очень по-христиански 👍😉
– Как часто молишься?
– Каждый день, но не всегда из-за работы уделяю этому много времени. В любом случае стараюсь хотя бы вечером уделить какое-то время молитве.
– Cоблюдаешь посты?
– Да, все. Лет с 13, когда детям можно начинать. Дается уже легко.
– Что тебе дает религия?
– Она меня буквально сформировала. Видение мира, взгляды на жизнь, отношения, семью у православного человека другие.
Я давно при просмотре анкет, страниц в интернете смотрю на взгляд/глаза девушки. Мне все эти томные бабы и модели никогда не нравились из-за их взгляда, в котором нет ни капли душевности и порядочности - лишь бы понт навести для себя любимой. А ты главное бабки давай. Так вот, повторюсь, взгляд не врет. У этой Полины он отнюдь не так прост. Система работает лично в моей жизни как на девушках, так и на парнях (в качестве друзей, разумеется).
Был случай в моей шараге, где учился. Может слышали, ибо писали везде. Телочка с моего потока трахалась с женатым преподом, у которого маленький ребенок был. Она обо всем этом знала, так еще и специально слила его через фото в запрещенной соц. сети. У нее во взгляде и фотографиях все читалось.
Все бабы, кто активно сидит в соц. сетях, за оооочень редким исключением непригодны для отношений. В наше время так точно. Будьте умнее, парни.
И перестал быть мальчиком.
Господа знатоки, внимание, вопрос:
"Что в чёрном ящике?"
(с) Эдуард Суровый
Ну и плюс ситуация с Лещуком (который, естественно, виноват не меньше неё) и показушная религиозность, а она именно что показушная, также её образ порядочного человека рушат.