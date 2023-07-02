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Познакомились на Медиалиге: Александра – СММщица 2Drots и девушка хавбека команды Слона

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2Drots второй сезон подряд выступит в Кубке России: в прошлом году один из главных медийных клубов в первом раунде Пути регионов разгромил «Чертаново», а во втором только в серии пенальти уступил ивановскому «Тектильщику».

Давайте глянем, кто в клубе заведует всеми соцсетями. Знакомьтесь, Александра – CMMщица 2Drots!

Александра – любимая девушка одного из лидеров 2Drots Владислава Ослоновского, которого все фанаты медиафутбола знают по прозвищу Слон.

В детстве Ослоновский занимался в школах ЦСКА, «Спартака» и «Бенфики», поиграл в нескольких профессиональных клубах («Шинник», «Зенит Пенза», «Тюмень», «Луки-Энергия» и т.д.), а в 2022 году начал выступать за 2Drots. В Кубке России провел два матча, оба раза выйдя на замену.

Уже будучи игроком 2Drots Слон познакомился с Александрой. Тогда она была СММщицей Медиалиги: тяжелейшая работа, ведь в медифутболе соцсети – это главное. Теперь эту же должность она занимает и в 2Drots.

Своим соцсетям Александра тоже уделяет пристальное внимание. Ей это доставляет удовольствие, потому что фоткаться она любит. «Я вот, честно признаться, обожаю находиться перед объективом. Даже передать словами не могу, как меня это расслабляет и насколько… После фотосессии я чувствую себя настолько отдохнувшей и ватной, а когда вижу результат, так это вообще до свидания, добрый вечер!» – рассказывала девушка.

Победе над «Чертаново» в Кубке России Александра, кажется, радовалась больше самих футболистов. «Честно, видеть сейчас все происходящее и непосредственно участвовать в этой истории – нереально! Я уверена, что эти парни скоро удивят не только Россию, но и весь мир. Такие игры доказывают, что рамок просто не существует, что нельзя бояться и нужно просто брать и делать», – написала она после матча в Химках.

Слон тоже посвящает девушке посты. «Мой главный трофей!» – так он пишет об Александре в соцсетях.

31 комментарий

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Rhett Butler
Я, прочитав заголовок и переходя по ссылке, ожидал гораздо худшего. Вполне себе приятная, ничем не изуродованная, внешность)
+61
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Valery McCane
нормальная девка, пока ещё со своей внешностью
+31
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+26
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Михаил Соколов
Ответ Ленид Вилькин
Строптивая девчушка с крутыми бедрами укротительница Слона!
одним словом - Слониха)))
+25
-1
+24
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Ленид Вилькин
Строптивая девчушка с крутыми бедрами укротительница Слона!
+13
-3
+10
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Stanley_77
баба средняя, на пол шишки
+12
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+9
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edart84
Все как обычно, никакой identity.
+21
-12
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Shadow1882
Зачем они выставляют филе бедра прямо в объектив?
+9
-2
+7
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АРХАТ
Ну чё, хороший попочкин
+6
-1
+5
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Сергей Ч
Обычная, что не есть минус. Но попытки в инста модель не получаются. Не ее это явно.
+5
0
+5
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Сергей Лепехин
Скоро по дояркам футболистов колхоза Заветы Ильича пойдут...
+3
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Марк Львов
Ответ Ленид Вилькин
Строптивая девчушка с крутыми бедрами укротительница Слона!
Хобота
+2
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maxdux81
"Вот уроды)"-Сухоруков(Брат-2)
+2
0
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SerGa
Чем-то на Гайку похожа из «Чип и Дейл спешат на помощь»)))
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Владимир Молявин
Симпатичная девушка.
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Карпов Стас
Обычная чесотка...
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burefan
Из заголовка сначала подумал, что речь про трёх разных воспитанников
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Teodrakis
Срамота
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Александр Белоусов
Абсолютная посредственность
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Марк Львов
«Девушка воспитанника ЦСКА и Спартака, а также полузащитника 2Drots»

С тремя сразу встречается?
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Dmitriy P
Тяжелейшея работа - вести смм в Медиалиге. Заводчане, что с е... лицом?!
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Dmitriy P
Ответ Ювенский Туринтус
Девушка очень приятная и мягкая. Футболист выглядит каким-то быдловатым на ее фоне. Не совсем понимаю суть союза. Видимо, он веселый и не зануда
Это ж медиолига. Там обычных игроков нет.
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Kvest78
Как будто сайт Досуг пролистал…
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Ювенский Туринтус
Девушка очень приятная и мягкая. Футболист выглядит каким-то быдловатым на ее фоне. Не совсем понимаю суть союза. Видимо, он веселый и не зануда
+2
-2
0
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Улыбайся
А сколько ей лет ?
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Злодей Спб
Нормальная.
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