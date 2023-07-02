Познакомились на Медиалиге: Александра – СММщица 2Drots и девушка хавбека команды Слона

2Drots второй сезон подряд выступит в Кубке России: в прошлом году один из главных медийных клубов в первом раунде Пути регионов разгромил «Чертаново», а во втором только в серии пенальти уступил ивановскому «Тектильщику».

Давайте глянем, кто в клубе заведует всеми соцсетями. Знакомьтесь, Александра – CMMщица 2Drots!

Александра – любимая девушка одного из лидеров 2Drots Владислава Ослоновского, которого все фанаты медиафутбола знают по прозвищу Слон.

В детстве Ослоновский занимался в школах ЦСКА, «Спартака» и «Бенфики», поиграл в нескольких профессиональных клубах («Шинник», «Зенит Пенза», «Тюмень», «Луки-Энергия» и т.д.), а в 2022 году начал выступать за 2Drots. В Кубке России провел два матча, оба раза выйдя на замену.

Уже будучи игроком 2Drots Слон познакомился с Александрой. Тогда она была СММщицей Медиалиги: тяжелейшая работа, ведь в медифутболе соцсети – это главное. Теперь эту же должность она занимает и в 2Drots.

Своим соцсетям Александра тоже уделяет пристальное внимание. Ей это доставляет удовольствие, потому что фоткаться она любит. «Я вот, честно признаться, обожаю находиться перед объективом. Даже передать словами не могу, как меня это расслабляет и насколько… После фотосессии я чувствую себя настолько отдохнувшей и ватной, а когда вижу результат, так это вообще до свидания, добрый вечер!» – рассказывала девушка.

Победе над «Чертаново» в Кубке России Александра, кажется, радовалась больше самих футболистов. «Честно, видеть сейчас все происходящее и непосредственно участвовать в этой истории – нереально! Я уверена, что эти парни скоро удивят не только Россию, но и весь мир. Такие игры доказывают, что рамок просто не существует, что нельзя бояться и нужно просто брать и делать», – написала она после матча в Химках.

Слон тоже посвящает девушке посты. «Мой главный трофей!» – так он пишет об Александре в соцсетях.