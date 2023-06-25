Эльвира Гудаева – футболистка медийного клуба «Родина Медиа». Выходит на поле вместе с бывшим футболистом сборной России!

На прошлой неделе стало известно, что в новом розыгрыше Кубка России выступят сразу три медийных футбольных клуба. «Родина Медиа» должна стать одним из них, потому что вышла в финал Winline Медиалиги. За эту команду играет девушка: да, не просто находится в заявке, а реально играет.

Знакомьтесь, Эльвира Гудаева – футболистка «Родины Медиа»!

Эливира родилась 28 мая 1991 года: недавно девушке исполнилось 32 года.

Эльвира познакомилась с футболом задолго по появления медиафутбола. Она гоняла мяч в любительской лиге в формате 7х7, выступала за команды «Адреналин» и «МаРусь». В 2019 году играла за сборную России на чемпионате мира в Риме и привезла оттуда серебряную медаль.

В Медиалиге Эльвира начинала в FC Art, оттуда последовал трансфер в «Родину Медиа». Теперь девушка играет в футбол в одной команде с бывшим футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым!

В полуфинале Медиалиги «Родина Медиа» разгромила «Бей Беги» и вышла в финал, за что получит путевку в Кубок России. В том матче сыграла и Эльвира: в концовке вышла на замену.

Интересно, увидим Элю в игре Кубка России?