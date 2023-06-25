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Эльвира Гудаева – футболистка медийного клуба «Родина Медиа». Выходит на поле вместе с бывшим футболистом сборной России!

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На прошлой неделе стало известно, что в новом розыгрыше Кубка России выступят сразу три медийных футбольных клуба. «Родина Медиа» должна стать одним из них, потому что вышла в финал Winline Медиалиги. За эту команду играет девушка: да, не просто находится в заявке, а реально играет.

Знакомьтесь, Эльвира Гудаева – футболистка «Родины Медиа»!

Эливира родилась 28 мая 1991 года: недавно девушке исполнилось 32 года.

Эльвира познакомилась с футболом задолго по появления медиафутбола. Она гоняла мяч в любительской лиге в формате 7х7, выступала за команды «Адреналин» и «МаРусь». В 2019 году играла за сборную России на чемпионате мира в Риме и привезла оттуда серебряную медаль.

В Медиалиге Эльвира начинала в FC Art, оттуда последовал трансфер в «Родину Медиа». Теперь девушка играет в футбол в одной команде с бывшим футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым!

В полуфинале Медиалиги «Родина Медиа» разгромила «Бей Беги» и вышла в финал, за что получит путевку в Кубок России. В том матче сыграла и Эльвира: в концовке вышла на замену.

Интересно, увидим Элю в игре Кубка России?

 

36 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ Андрей Давыдов
мой любимый порноресурс!
Да сколько можно путать наш эротический ресурс со всякими порносайтами
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mars
Губаева
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Андрей Давыдов
мой любимый порноресурс!
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Давай Так
Лицо слегка взрослее тела.
Пчела по воздуху летела.
+25
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juneed
Ответ garp
не новенькая уже
ветеран))
+14
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garp
не новенькая уже
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-1
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mars
Ответ brig_Mercury
Грудаева
тут можно поспорить)
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Козябра
также можно написать что Дмитрий Тарасов играет в футбол с бывшей футболисткой сборной России
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shooher
три мяча на поле)
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brig_Mercury
Ответ mars
Губаева
Грудаева
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Alex8007
По регламенту не разрешат
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Dottore
Наверное, все защитники соперника хотели персонально опекать её.
Да и не только защитники
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Ювенский Туринтус
Почему у медийных русских девушек такое выражение, будто им все должны?
+4
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Nikita Skvortsov
Едрить страх, особенно в сине-оранжевой форме
+5
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Sergeev55
Громко написано! Бузов привлекался в сборную России, но толком там не играл!!!
😉😉
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Игорь Бурлаченко
Вот это футбол и я понимаю.
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Газонокосильщик Хави
она либо сама сильно гасит бояру, либо неудачная операция. тк с таким отекшим лицом даже из улея не выходят
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antistar-Z
А отЭц, знает?)))
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Андрей Балабаев
Слушайте, а контент про медиафутбол стал нравиться
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Abid_88
Есть нарезка с хайлайтами?
+1
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roni11
В перерыве тренирует удар головой сидя на коленях?
+1
0
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Lavinka
Косметика конечно творит чудеса .
+1
0
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d.radbil
Если убрать эти здоровенные губищи, то получилась бы очень красивая девушка)
+2
-2
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Фан Рубина
Вижу переделанные губы и наколки - закрываю.
+3
-3
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Pissy
Да-да, не моя, вот я и бешусь. Локти кусаю, так сказать. ЛОЛ!
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