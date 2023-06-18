69 комментариев

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Это девушка Эрлинга Холанда. Она тоже играла в футбол!

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Один из самых трогательных моментов финала Лиги чемпионов – слезы Эрлинга Холанда и его обнимашки с девушкой. После награждения форвард целовался с Изабель Йохансен, укрывшись от камер норвежским флагом.

Холанд не афиширует личную жизнь: в эпоху соцсетей это весьма непривычно, особенно для такой звезды. Но кое-что о подруге супербомбардира все-таки известно!

Познакомились в академии первого клуба Холанда. Да, Изабель тоже играла в футбол!

Эрлинг и Изабель знают друг друга с самого детства. Они познакомились в академии футбольного клуба «Брюне»: девушка тоже хотела профессиональной карьеры в футболе.

Есть и фото в экипировке.

Долгое они просто дружили, но примерно год назад они вышли из френдзоны. Девушку несколько раз видели на трибунах во время матчей «Боруссии» вместе с семьей Холанда.

В Англию она переехала уже вместе с Эрлингом.

Норвежка на четыре года младше, ей недавно исполнилось 19. Профессиональный футбол в прошлом, она работает в манчестерском бутике.

Как будто и моделью для некоторых позиций из ассортимента тоже.

У Изабель нет соцсетей. На финал Лиги чемпионов она приехала с отцом Холанда

Пока все следили за чемпионатом мира в Катаре, Холанд отдыхал в Марбелье. Там-то его впервые и увидели с Изабель. Когда совместные кадры разлетелись, выяснили и детали.

Это было непросто, у девушки Эрлинга нет соцсетей: говорят, удалила страницы, когда они стали встречаться.

Естественно, футболисту и до этого задавали вопросы о личной жизни. Он отшучивался, однажды заявил: «Мои девушки – это футбольные мячи. Сплю с мячами за каждый хет-трик, который я оформил. Я лежу в постели, и мне с ними хорошо».

После кадров из Марбельи влюбленные перестали скрывать отношения. Например, на закрытую вечеринку в честь победы в АПЛ Эрлинг и Изабель пришли в одинаковых пижамах.

Да и на официальном награждении пара была вместе.

В Стамбул на финал ЛЧ девушка приехала с отцом Холанда. Альф-Инге болел за сына вместе с ней.

А что было после финального свистка, вы уже и так знаете! 

Эрлинг и Изабель не только прятались, но и позировали.

И были, конечно, в центре внимания.

Эти моменты – очень мило.

Красивая пара!

Холанд плакал и прятался с девушкой, целовались все. Счастье «Сити» – такое теплое, домашнее

Фото: AFP/Giuseppe Maffia / NurPhoto; Gettyimages.ru/Lars Baron, David Ramos, Michael Steele, Catherine Ivill; globallookpress.com/Jon Olav Nesvold

69 комментариев

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Алексей Марков
Губастая красавица, и девушка рядом ничего
+177
-4
+173
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Олег М
Ответ zip13
Оба родились в Брюне?! Холланд родился в Англии, Лидсе
Вообще-то он из Норильска
+137
-1
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Aziz Kurmanbekov
На вид приятная и скромная, как и сам Эрлинг
+69
-1
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nomer245
Желаю всем найти кого-то, кто будет смотреть на вас, как Холланд-старший смотрит на девушку своего сына!
+32
-1
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АРХАТ
Молодец, хорошего парня отхватила)
+23
-1
+22
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M a y h e M
Ответ Julia Balinova
Примерно год назад преодолел границу френдзоны, а сейчас ей 19. Похоже на то, что просто совершеннолетия ждал.
Скорее барышня осознала что может упустить десятки и даже сотни миллионов евро)
+26
-5
+21
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Юрий Бабкин
Изабель и её страшная подруга.
+22
-1
+21
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kutavlik
Милая девочка! А Холланд на некоторых фото - вылитый Дольф Лундгрен!!!!
+21
-1
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zip13
Оба родились в Брюне?! Холланд родился в Англии, Лидсе
+18
-2
+16
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Julia Balinova
Примерно год назад преодолел границу френдзоны, а сейчас ей 19. Похоже на то, что просто совершеннолетия ждал.
+15
0
+15
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Born is the King
Девушка действительно приятная и красивая
+13
-1
+12
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Konev Petr
красивая натуральная девушка, главное, чтобы не превратилась в типичную подругу/жену футболиста с кучей пластики.
+11
-1
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Олег Акимов
Ответ M a y h e M
Скорее барышня осознала что может упустить десятки и даже сотни миллионов евро)
Это было понятно сильно раньше. Еще когда в Ред Булл играл. Так что думаю стоит придержать свои домыслы.
+6
-2
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Артур Мкртычян
скромная пара
+5
-1
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Julia Balinova
Ответ M a y h e M
Другие мотивы могут быть в отношении других футболистов, которые выглядят хоть немного поприятнее, ну как тот же Грилиш. В отношении Холанда, парня с лицом бабушки-алкоголички, другие мотивы не просматриваются)
Ну, такому знатоку мужской красоты виднее, на кого девушки западают:)
+3
0
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Кирилл Голивец
Ответ Е.Р.
Понаехавшая онатоженорвежка какая-то. А так симп.
А по мне это саамские черты)

Посмотрите на биатлониста Лагрейда
+3
0
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Ghk567
Ответ M a y h e M
Скорее барышня осознала что может упустить десятки и даже сотни миллионов евро)
Сексиста обманула на деньги девушка? Логично) Теперь остаётся только писать меркантильные предположения про других)
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Julia Balinova
Ответ SerVer
Ну если бы он побирался в помойке, то она бы на него точно внимание не обратила.
Наверное, не обратила бы. А причём здесь это? Типа, не хочешь встречаться с бомжом = меркантильная голддиггеша? Своеобразная логика.
+2
0
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LaffyTaffy
милаха
+2
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Edem
Ответ Алексей Марков
Губастая красавица, и девушка рядом ничего
🤣🤣🤣
+2
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Julia Balinova
Ответ M a y h e M
Скорее барышня осознала что может упустить десятки и даже сотни миллионов евро)
Ну конечно, других же мотивов у женщин, чтобы встречаться с мужчинами, не бывает.
+3
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НРИ
Симпатяжка )
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zhimipe
Эх, не смог принцессу Норвегии Ингрид Александру закадрить)
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Axl_rose
В спальне парный витиеватый дриблинг отрабатывают. Красивая и живая пара. Счастья им!
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Madyavchik
Ну дай бог дети в маму пойдут😬
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