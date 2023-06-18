69 комментариев

Это девушка Эрлинга Холанда. Она тоже играла в футбол!
Один из самых трогательных моментов финала Лиги чемпионов – слезы Эрлинга Холанда и его обнимашки с девушкой. После награждения форвард целовался с Изабель Йохансен, укрывшись от камер норвежским флагом.
Холанд не афиширует личную жизнь: в эпоху соцсетей это весьма непривычно, особенно для такой звезды. Но кое-что о подруге супербомбардира все-таки известно!
Познакомились в академии первого клуба Холанда. Да, Изабель тоже играла в футбол!
Эрлинг и Изабель знают друг друга с самого детства. Они познакомились в академии футбольного клуба «Брюне»: девушка тоже хотела профессиональной карьеры в футболе.
Есть и фото в экипировке.
Долгое они просто дружили, но примерно год назад они вышли из френдзоны. Девушку несколько раз видели на трибунах во время матчей «Боруссии» вместе с семьей Холанда.
В Англию она переехала уже вместе с Эрлингом.
Норвежка на четыре года младше, ей недавно исполнилось 19. Профессиональный футбол в прошлом, она работает в манчестерском бутике.
Как будто и моделью для некоторых позиций из ассортимента тоже.
У Изабель нет соцсетей. На финал Лиги чемпионов она приехала с отцом Холанда
Пока все следили за чемпионатом мира в Катаре, Холанд отдыхал в Марбелье. Там-то его впервые и увидели с Изабель. Когда совместные кадры разлетелись, выяснили и детали.
Это было непросто, у девушки Эрлинга нет соцсетей: говорят, удалила страницы, когда они стали встречаться.
Естественно, футболисту и до этого задавали вопросы о личной жизни. Он отшучивался, однажды заявил: «Мои девушки – это футбольные мячи. Сплю с мячами за каждый хет-трик, который я оформил. Я лежу в постели, и мне с ними хорошо».
После кадров из Марбельи влюбленные перестали скрывать отношения. Например, на закрытую вечеринку в честь победы в АПЛ Эрлинг и Изабель пришли в одинаковых пижамах.
Да и на официальном награждении пара была вместе.
В Стамбул на финал ЛЧ девушка приехала с отцом Холанда. Альф-Инге болел за сына вместе с ней.
А что было после финального свистка, вы уже и так знаете!
И были, конечно, в центре внимания.
Эти моменты – очень мило.
Холанд плакал и прятался с девушкой, целовались все. Счастье «Сити» – такое теплое, домашнее
Фото: AFP/Giuseppe Maffia / NurPhoto; Gettyimages.ru/Lars Baron, David Ramos, Michael Steele, Catherine Ivill; globallookpress.com/Jon Olav Nesvold
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