69 комментариев

Один из самых трогательных моментов финала Лиги чемпионов – слезы Эрлинга Холанда и его обнимашки с девушкой. После награждения форвард целовался с Изабель Йохансен, укрывшись от камер норвежским флагом.

Холанд не афиширует личную жизнь: в эпоху соцсетей это весьма непривычно, особенно для такой звезды. Но кое-что о подруге супербомбардира все-таки известно!

Познакомились в академии первого клуба Холанда. Да, Изабель тоже играла в футбол!

Эрлинг и Изабель знают друг друга с самого детства. Они познакомились в академии футбольного клуба «Брюне»: девушка тоже хотела профессиональной карьеры в футболе.

Есть и фото в экипировке.

Долгое они просто дружили, но примерно год назад они вышли из френдзоны. Девушку несколько раз видели на трибунах во время матчей «Боруссии» вместе с семьей Холанда.

В Англию она переехала уже вместе с Эрлингом.

Норвежка на четыре года младше, ей недавно исполнилось 19. Профессиональный футбол в прошлом, она работает в манчестерском бутике.

Как будто и моделью для некоторых позиций из ассортимента тоже.

У Изабель нет соцсетей. На финал Лиги чемпионов она приехала с отцом Холанда

Пока все следили за чемпионатом мира в Катаре, Холанд отдыхал в Марбелье. Там-то его впервые и увидели с Изабель. Когда совместные кадры разлетелись, выяснили и детали.

Это было непросто, у девушки Эрлинга нет соцсетей: говорят, удалила страницы, когда они стали встречаться.

Естественно, футболисту и до этого задавали вопросы о личной жизни. Он отшучивался, однажды заявил: «Мои девушки – это футбольные мячи. Сплю с мячами за каждый хет-трик, который я оформил. Я лежу в постели, и мне с ними хорошо».

После кадров из Марбельи влюбленные перестали скрывать отношения. Например, на закрытую вечеринку в честь победы в АПЛ Эрлинг и Изабель пришли в одинаковых пижамах.

Да и на официальном награждении пара была вместе.

В Стамбул на финал ЛЧ девушка приехала с отцом Холанда. Альф-Инге болел за сына вместе с ней.

А что было после финального свистка, вы уже и так знаете!

Эрлинг и Изабель не только прятались, но и позировали.

И были, конечно, в центре внимания.

Эти моменты – очень мило.

Красивая пара!

Фото: AFP/Giuseppe Maffia / NurPhoto; Gettyimages.ru/Lars Baron, David Ramos, Michael Steele, Catherine Ivill; globallookpress.com/Jon Olav Nesvold