10 комментариев

Кто забивал победные в финалах Кубка России? Вспомните всех!
Сезон-2022/23 в России завершился кубковым финалом ЦСКА и «Краснодара».
Давайте проверим, помните ли вы, кто забивал победные мячи в предыдущих финалах? Да, это хардкор – для настоящих фанатов российского футбола!
Подсказки – год и клуб-победитель. В финалах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
Ну и да, у О’Коннора апострроф не даёт его нормально вбить.