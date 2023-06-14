10 комментариев

Сезон-2022/23 в России завершился кубковым финалом ЦСКА и «Краснодара».

Давайте проверим, помните ли вы, кто забивал победные мячи в предыдущих финалах? Да, это хардкор – для настоящих фанатов российского футбола!

Подсказки – год и клуб-победитель. В финалах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!