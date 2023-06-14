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Кто забивал победные в финалах Кубка России? Вспомните всех!

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Сезон-2022/23 в России завершился кубковым финалом ЦСКА и «Краснодара».

Давайте проверим, помните ли вы, кто забивал победные мячи в предыдущих финалах? Да, это хардкор – для настоящих фанатов российского футбола!

Подсказки – год и клуб-победитель. В финалах, которые дошли до серии пенальти, вспоминаем автора решающего 11-метрового.

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

А еще можно повспоминать авторов победных голов в финалах Лиги чемпионов

И в финалах Лиги Европы тоже!

10 комментариев

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Брэд Либил
Лоло =)
Ну и да, у О’Коннора апострроф не даёт его нормально вбить.
+6
0
+6
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Филипп Зверев
Ответ Дмитрий Шеховцов
12/32 Не так давно слежу за футболом)
Спасибо за честность! Никто не рождается экспертом, просто нужно немного времени и увлечения для изучения истории футбола. Уверена, что постепенно ты запомнишь все авторы победных голов!
+5
0
+5
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Брэд Либил
Лоло =) Ну и да, у О’Коннора апострроф не даёт его нормально вбить.
О’Коннора можно вбивать без апострофа)
+3
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+2
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duran mars
Сложный однако тест) 25/32
+1
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+1
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Дмитрий Шеховцов
12/32 Не так давно слежу за футболом)
+1
0
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Ярослав Харитонов
Алдонина нормально не вбивает
0
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Koutu_n
21
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snegoviq
22, причем проще было вспомнить, что было в молодости, чем сейчас
0
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An Kr
13/32
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