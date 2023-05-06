77 комментариев

Если вы интересуетесь автоспортом, то точно слышали о Рени Грэйси: в начале 2010-х австралийка считалась одной из самых талантливых гонщиц. Но известность она получила благодаря совсем другой деятельности: в порно. Рени снималась в роликах на OnlyFans и в неделю зарабатывала столько, сколько автоспорт не приносил за год.

Но весной 2023 года звезда сайта для взрослых вернулась в гонки!

В 18 лет Рени стала первой девушкой в истории австралийского Кубка «Порше», провела там два полных сезона, пошла на повышение в Super2 (второй дивизион главной австралийской серии V8 Supercars) и каталась в самой престижной гонке континента «Батерст 1000». В Super2 девушка продержалась два года, особых успехов не достигла, спонсоры под нее не нашлись, и владельцы команды избавились от нее прямо по ходу сезона.

Рени поняла, что спортивная карьера не задалась и подалась в другую сферу. «Думаю, мне не хватало желания, когда однажды я поняла, что не так хороша, как другие. Результатов не было, найти бюджет не получалось. Я старалась как могла, но с мечтой пришлось расстаться и двигаться дальше», – рассказывала Грэйси.

Первые две фотки в следующем блоке – из 2016 года. Для сравнения!

Как же Рени оказалась в мире 18+? «Я продавала машины на авторынке, трясла там задницей, и пара знакомых предложили мне начать с OnlyFans. В первую же неделю заработала 3000 долларов», – рассказывала австралийка.

Она проапгрейдила тело (набила татуировки) и быстро нарастила собственную фанбазу. Больше ни о каких спонсорах задумываться не нужно было. «Уйти в порно – лучшее решение в моей жизни! Верите или нет, но мой отец все знает и поддерживает меня. В среднем я зарабатываю по $2500 в день и до $18000 в неделю. Благодаря этим деньгам через год закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет», – делилась Рени.

Но автоспорт – это наркотик, и в апреле 2023 года 28-летняя Грэйси вернулась! Она перешла в серию GT World Challenge Australia (региональное подразделение мировых гонок класса ГТ) на «Ауди» R8 LMS EVO II (585 л.с., стоимость – 450 тысяч евро) в классе GT Trophy в составе команды Nineteen Corporation. При поддержке OnlyFans!

И все прошло не так уж плохо, учитывая столь долгий простой. В первой гонке Рене пришла 12-й (при 16 участниках), во второй – 15-й. «Вот это выходные! Счастлива вернуться к тому, что по-прежнему люблю. Спасибо OnlyFans за поддержку!» – написала девушка после заезда.

Рене планирует провести все шесть этапов GT World Challenge. Неплохой рестарт карьеры – ведь в таких же гонках часто встречаются и бывшие пилоты молодежных серий вроде «Ф-2» и «Ф-3», не нашедшие спонсоров и возможностей для следующего шага. И по обычному пути Грэйси вряд ли бы туда добралась!