77 комментариев

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Гоншица ушла в порно ради денег, а через три года вернулась на трек – с поддержкой OnlyFans. И даже не последняя!

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Если вы интересуетесь автоспортом, то точно слышали о Рени Грэйси: в начале 2010-х австралийка считалась одной из самых талантливых гонщиц. Но известность она получила благодаря совсем другой деятельности: в порно. Рени снималась в роликах на OnlyFans и в неделю зарабатывала столько, сколько автоспорт не приносил за год.

Но весной 2023 года звезда сайта для взрослых вернулась в гонки!

В 18 лет Рени стала первой девушкой в истории австралийского Кубка «Порше», провела там два полных сезона, пошла на повышение в Super2 (второй дивизион главной австралийской серии V8 Supercars) и каталась в самой престижной гонке континента «Батерст 1000». В Super2 девушка продержалась два года, особых успехов не достигла, спонсоры под нее не нашлись, и владельцы команды избавились от нее прямо по ходу сезона.

Рени поняла, что спортивная карьера не задалась и подалась в другую сферу. «Думаю, мне не хватало желания, когда однажды я поняла, что не так хороша, как другие. Результатов не было, найти бюджет не получалось. Я старалась как могла, но с мечтой пришлось расстаться и двигаться дальше», – рассказывала Грэйси.

Первые две фотки в следующем блоке – из 2016 года. Для сравнения!

Как же Рени оказалась в мире 18+? «Я продавала машины на авторынке, трясла там задницей, и пара знакомых предложили мне начать с OnlyFans. В первую же неделю заработала 3000 долларов», – рассказывала австралийка.

Она проапгрейдила тело (набила татуировки) и быстро нарастила собственную фанбазу. Больше ни о каких спонсорах задумываться не нужно было. «Уйти в порно – лучшее решение в моей жизни! Верите или нет, но мой отец все знает и поддерживает меня. В среднем я зарабатываю по $2500 в день и до $18000 в неделю. Благодаря этим деньгам через год закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет», – делилась Рени.

Но автоспорт – это наркотик, и в апреле 2023 года 28-летняя Грэйси вернулась! Она перешла в серию GT World Challenge Australia (региональное подразделение мировых гонок класса ГТ) на «Ауди» R8 LMS EVO II (585 л.с., стоимость – 450 тысяч евро) в классе GT Trophy в составе команды Nineteen Corporation. При поддержке OnlyFans!

И все прошло не так уж плохо, учитывая столь долгий простой. В первой гонке Рене пришла 12-й (при 16 участниках), во второй – 15-й. «Вот это выходные! Счастлива вернуться к тому, что по-прежнему люблю. Спасибо OnlyFans за поддержку!» – написала девушка после заезда.

 
Рене планирует провести все шесть этапов GT World Challenge. Неплохой рестарт карьеры – ведь в таких же гонках часто встречаются и бывшие пилоты молодежных серий вроде «Ф-2» и «Ф-3», не нашедшие спонсоров и возможностей для следующего шага. И по обычному пути Грэйси вряд ли бы туда добралась!

Гонщицу выгнали из автоспорта, а она набила тату и ушла в порно. Теперь зарабатывает почти миллион долларов в год и не жалеет

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Фото: Instagram/onlyfansreneegracie

 

77 комментариев

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Spartanec-Kaliningrad
До сих пор не понимаю Onlyfans. В интере же просто море бесплатного п*рн*...
+78
-4
+74
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pasmike
Кого-нибудь возбуждают тату у женщин? Как по мне так это очень портит их тело, какой-то антисекс абсолютный.
+85
-13
+72
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Airat Alimov
Видно, что и передний и задний привод обслуживаются регулярно.
+54
-2
+52
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смело бегущий ёжик
Ответ Spartanec-Kaliningrad
До сих пор не понимаю Onlyfans. В интере же просто море бесплатного п*рн*...
да и зачем это п*рн*, если есть спортсру ?!
+46
0
+46
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bet1972
Полноприводная модель с аэрографией
+46
0
+46
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Kapitan Klos
Искренняя благодарность редакции нашего любимого сайта Sports.ru за познавательный и вдохновляющий репортаж. Хотелось бы больше подобных информативных и профессиональных материалов о подобных персонажках.
+44
0
+44
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Jefri AG
Порнозвезда - это громко сказано по отношению к ней. Вот её соотечественница Анджела Уайт - это я понимаю, звезда с большой буквы!
+37
0
+37
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jay 2
Ответ Spartanec-Kaliningrad
До сих пор не понимаю Onlyfans. В интере же просто море бесплатного п*рн*...
Наверно ощущение, что ты можешь себе позволить заплатить конкретной девушке и она за это отправляет конкретно тебе, свой личный (интимный) контент. Тоже самое, что со стримершами на Твиче. В отличии от п*рн*, ты непосредственный участник.
+26
-1
+25
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Ювенский Туринтус
Ответ pasmike
Кого-нибудь возбуждают тату у женщин? Как по мне так это очень портит их тело, какой-то антисекс абсолютный.
Аналогичные ощущения. Если аккуратное на руке, еще можно понять, но когда целые полотна в остальных местах -- это стремно
+27
-7
+20
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Nick
Какая жесть.
Безвкусно подобранные импланты по принципу "чтоб побольше", стрёмные тату по всему телу, лишний вес.
Кто эти люди, которых такое возбуждает?
+22
-3
+19
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Александр Бородин
Ответ Spartanec-Kaliningrad
До сих пор не понимаю Onlyfans. В интере же просто море бесплатного п*рн*...
Так это мы мужчины сами виноваты, что как рабы пляшем перед «селедкой под шубой», вот и довели до такого, что даже самая страшная, улетает в космос, уверенная что ей все должны
+14
0
+14
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chem1
Сравните фотки в гоночном костюме из 2016го и в 2023. В нее походу турбонадув вставили за это время
+13
0
+13
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Elit
Ответ jay 2
Наверно ощущение, что ты можешь себе позволить заплатить конкретной девушке и она за это отправляет конкретно тебе, свой личный (интимный) контент. Тоже самое, что со стримершами на Твиче. В отличии от п*рн*, ты непосредственный участник.
это интересная дискуссия) а что мне с этой фотки?)) она же только мне отправляет. да и что толку от фотки??
+11
0
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Jefri AG
Порнозвезда - это громко сказано по отношению к ней. Вот её соотечественница Анджела Уайт - это я понимаю, звезда с большой буквы!
Спасибо, подзюбил.
+11
0
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bet1972
Полноприводная внедорожная модель
+11
0
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zip13
С рычага переключения передач, прыгнула на кожаный рычаг
+11
-1
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aleshon
Если бы все фигуристки (которым, конечно уже есть 18 лет), приостановили карьеру и ушли бы на Only Fans, то сейчас бы в одиночных видах остались бы только Трусова, Туктамышева, Щербакова, Валиева, Горбачева и Петросян, а в парное катание ушли бы Жилина, Муравьева, Акатьева, Самоделкина, Двоеглазова, Рубцова.
+11
-1
+10
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Максим Черкашин
Ответ Spartanec-Kaliningrad
До сих пор не понимаю Onlyfans. В интере же просто море бесплатного п*рн*...
Ну это психология, мол платишь и якобы девушка с тобой в каких-то отношениях. А может она ещё с тобой будет переписываться. Вот люди и покупают доступ к акаунтам.😎
+10
-1
+9
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Kanonir152
На большого любителя мадам
+8
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Vladislav Khromov
Удивительно, но на нашем любимом порносайте до сих нет тэга onlyfans.
+9
-1
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Lacrosse-style goal
Так, где там постгоночное видео, где два механика устраивают двойное техобслуживание цилиндров ее двигателя и третий тестирует всасывание ее воздушного фильтра...
+7
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Dmitry Koway
Ответ Jefri AG
Порнозвезда - это громко сказано по отношению к ней. Вот её соотечественница Анджела Уайт - это я понимаю, звезда с большой буквы!
Сразу видно - мужчина высокой культуры и честной судьбы
+7
0
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OnTuMyC
она в клинику пластической хирургии не с фото куклы из сексшопа приходила? если да, то мое почтение специалистам, прекрасная работа!
+7
0
+7
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lampard4ever
Не знаю, мб в Австралии другие ассоциации, но я вот никак не могу развидеть люстру из 70-х, набитую между грудей.
+6
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+6
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Johny111
Кто-то из редакции по моему сильно много сидит на таких сайтах, столько новостей про порно звёзд))
+6
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