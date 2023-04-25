20 комментариев

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В чемпионате России был матч с ПЯТЬЮ пенальти. Рекорд Валентина Иванова – навсегда!😱

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Олег Веретенников Олег Веретенников
Черноморец Новороссийск Черноморец Новороссийск
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Денис Зубко Денис Зубко
Иван Левенец Иван Левенец
Владимир Горюнов
Виктор Прокопенко Виктор Прокопенко
Валерий Есипов
Максим Тищенко
судьи судьи
Александр Зернов Александр Зернов
Платон Захарчук
Футбол Футбол

В 24-м туре РПЛ судьи назначили 10 пенальти, и это новый рекорд чемпионатов России. Предыдущий продержался почти 18 лет: в 21-м туре РФПЛ-2005 пробили девять 11-метровых.

А 29 мая 1999 года в Волгограде состоялся матч, в котором арбитр поставил ровно половину от нового рекорда. Вспомним удивительную игру «Ротора» и «Черноморца», в которой зрители увидели семь голов, пять пенальти и два промаха с точки.

Первый тайм: 4 пенальти, Веретенников дважды промазал с точки, но забил штрафной с 30 метров

Матч середняков 8-го чемпионата России: «Ротор» с восьмого места принимал «Черноморец» с десятого. 10 тысяч зрителей на трибунах, главный арбитр Валентин Иванов – поехали!

На 10-й минуте 19-летний вратарь гостей Иван Левенец (да-да, это он в 2008-м пропустит тот самый гол от Аршавина) зачем-то вылетел к линии штрафной, где сбил Александра Зернова. Олег Веретенников подошел к точке и запустил мяч на несколько метров выше ворот.

Ответная атака «Черноморца», и Иванов назначает пенальти уже в пользу новороссийской команды. Альберт Догузов точен.

В середине первого тайма Веретенников мог сравнять счет, но второй раз промахнулся с 11 метров: теперь мяч пролетел в сантиметров от правой штанги. День у лучшего бомбардира чемпионатов России явно не задался.

В отличие от Догузова: он на 33-й минуте свой второй пенальти забивает.

С такими вводными может поплыть любая команда, но лидер «Ротора» быстро вернул партнеров в игру. Пенальти – это слишком просто, поэтому Веретенников сократил разрыв в счете прямым ударом со штрафного с 30 метров.

За несколько дней до матча президент волгоградцев Владимир Горюнов угодил в больницу с сердечным приступом. На стадионе он все же присутствовал, но здоровья первая половина ему явно не прибавила.

Второй тайм: «Черноморец» развалился, элитный камбэк «Ротора», Веретенников отказался от третьего пенальти

В начале второго тайма «Черноморец» имел две отличные возможности пробить Платона Захарчука в третий раз, но гости дважды били мимо из вратарской. На этом участие новороссийцев в матче закончилось.

Денис Зубко сравнял, реализовав выход 1-на-1 с идеальной передачи Веретенникова, Валерий Есипов сделал то же самое, но уже с паса самого Зубко, а Максим Тищенко сделал счет 4:2.

На 87-й минуте арбитр ФИФА назначил пятый пенальти. Веретенников поберег нервы себе и фанатам, поэтому финальный результат 5:2 с точки зафиксировал Тищенко.

После матча тренеры ни слова не сказали о пенальти, а Прокопенко поддержал Веретенникова, сравнив его с непьющим воробьем

Естественно, матч в Волгограде стал рекордным по назначенным пенальти в чемпионатах России. Таковым остается и сегодня.

Капитана «Черноморца» участие в историческом матче не удовлетворило. Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Мельников сообщил, что после финального свистка Догузов «обрушил свой справедливый гнев на защитников. Страсти, разгоревшиеся в раздевалке, сумели охладить только тренеры».

Самое интересное, что с игры «Черноморец» так и не нанес ни одного удара в створ.

На пресс-конференции тренеры ни слова ни сказали про пенальти: вопросов к судье не возникло ни у Сергея Бутенко, ни у Виктора Прокопенко.

«То, что сегодня произошло, – элементарное пренебрежение игровой дисциплиной. Вторые 45 минут была сплошная анархия. Мы сами виноваты во всем, не воспользовались ситуацией, которая складывалась в нашу пользу. Во втором тайме в действиях всей команды отсутствовало что-либо разумное. Я должен признать ошибку – замены не усилили нашу игру», – сказал раздраженный Бутенко.

С коллегой косвенно согласился и Прокопенко: «До сих пор удивлен, почему «Черноморец» предоставил нам простор на поле. Очень нужный второй гол был забит, когда соперник увлекся атакой».

«Веретенников еще раз доказал психологическую устойчивость – другой бы после двух незабитых пенальти повис, как непьющий воробей. Но Веретенников нашел в себе силы еще в первом тайме и забил очень нужный гол, возможно, самый важный в матче. А во втором тайме капитан сыграл значительно лучше, вел за собой всю команду, и мы увидели Веретенникова почти таким, каким хотели бы видеть всегда», – со свойственным юмором поддержал капитана главный тренер «Ротора».

Через семь лет Иванов установит еще один рекорд – в матче плей-офф ЧМ-2006

Инспектор матча Эдуард Шкловский оценил работу Иванова в 8,5 баллов.

«Арбитр судил строго и по правилам – было пять нарушений в штрафной, он и назначил соответствующее количество пенальти. А было бы, например, восемь нарушений, и я уверен, Иванов не побоялся бы восемь раз указать на 11-метровую отметку. Изобилие пенальти говорит о недостаточно правильном техническом мастерстве игроков, которые при отборе мяча применяли недозволенные приемы. А арбитр все время находился в оптимальной позиции», – прокомментировал решения Иванова инспектор.

Сам Иванов после игры пребывал в хорошем настроении. «Спорт-Экспресс» написал, что арбитр ФИФА, «приведя себя в порядок, по обычаю сделал контрольный звонок домой – доложил, что все у него в порядке, то есть отработал нормально, без срывов».

«Я держу в памяти все острые эпизоды матча, но абсолютно никогда не просчитываю ту или иную ситуацию. Вижу нарушение правил в штрафной тут же назначаю пенальти. Если начнешь что-то высчитывать, выдумывать, то можно такого напортачить! Спокойно отношусь к происшедшему. Было бы больше нарушений – планку рекорда пришлось бы еще приподнять», – подвел итог Иванов.

Через семь лет он установит еще один рекорд – уже мирового масштаба. В матче 1/8 финала ЧМ-2006 между Португалией и Нидерландами российский арбитр показал 16 желтых и четыре красных карточки.

В тот же день президент ФИФА Зепп Блаттер публично раскритиковал Иванова, но уже через неделю поменял  мнение: «Я сожалею о замечании, сделанном в связи с судейством Иванова. Игроки заслужили желтые карточки».

То есть Валентин Иванов сделал все правильно и Волгограде, и в Нюрнберге.

А знаете, что самое удивительное? Угадаете, сколько всего было назначено пенальти в 9-м туре чемпионата России-1999? Правильно, пять!

Фото: Gettyimages.ru/Epsilon / Stringer, Sandra Behne; 1tv.ru

20 комментариев

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Spymeat
На матче присутствовало 10 000 зрителей, но продано 2000 билетов. Прекрасные 90-ые, узнаю вас)) Денюжки от остальных 8 000 зрителей прошли мимо налоговых органов))
+20
-1
+19
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petrvolgograd
Ответ Spymeat
На матче присутствовало 10 000 зрителей, но продано 2000 билетов. Прекрасные 90-ые, узнаю вас)) Денюжки от остальных 8 000 зрителей прошли мимо налоговых органов))
в том сезоне Горюнов раздавал билеты бесплатно, а за деньги ходили на центральный сектор "е"
+10
0
+10
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petrvolgograd
был на той игре, это к тому же после 3:3 в прошлой со спартаком на своем поле)
+8
-1
+7
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Pb-SE
Если не ошибаюсь, в том же году Прокопенко увел Ротор с поля против Алании из-за судьи.
в том же, но это была идея не Прокопенко, а Горюнова
+4
0
+4
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Pb-SE
Если не ошибаюсь, в том же году Прокопенко увел Ротор с поля против Алании из-за судьи.
+4
0
+4
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Spymeat
Ответ petrvolgograd
в том сезоне Горюнов раздавал билеты бесплатно, а за деньги ходили на центральный сектор "е"
Ну если оклеветал, приношу свои извинения.
+4
0
+4
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ romanisti89
Главная "легенда" судейского корпуса России, причем не только в самой России
Хусаинову обидно сейчас стало
+3
0
+3
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Whiskeyman
Игру эту помню, но что тогда, что пересмотрев сейчас удивляют два промаха Веретенникова с пенальти... Бывает же такое... История!
+3
0
+3
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romanisti89
Главная "легенда" судейского корпуса России, причем не только в самой России
+4
-1
+3
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Kir5
Самое главное откровение от статьи - это конечно факт наличия строки "кассовых сборов" матча внизу протокола.
+2
0
+2
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Анатолий Дмитриевич
Автор
Ответ Pb-SE
Первый сезон падения для Ротора. Если до 99-го они либо боролись за чемпионство, либо были где-то рядом с тройкой, то начиная с 99-го уже начали бороться за выживание.
В 1998 году Ротор за чемпионство уже тоже не боролся
+2
0
+2
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Pb-SE
Первый сезон падения для Ротора. Если до 99-го они либо боролись за чемпионство, либо были где-то рядом с тройкой, то начиная с 99-го уже начали бороться за выживание.
+2
0
+2
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Romano1985
После матча пари КС , футбол ⚽️ наш закрыт для меня навсегда … много терпел , но теперь все … Зенит с чемпионством , Валера ) тренер сборной 14 пенальти … и Спартак ( Москва , бабки , связи ) … всем спасибо , удалюсь я от сюда .
+1
0
+1
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Rubilov
Продано билетов - 2000. Присутствовало зрителей - 10000... Каеф... Эх, были же времена!)))
+1
0
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Александр Грудцын
Ответ petrvolgograd
был на той игре, это к тому же после 3:3 в прошлой со спартаком на своем поле)
Тот матч со Спартаком был шикарен...Бондаренко тогда был просто хорош
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bomzerub
Ответ Direct free kick
легенда гынеровского ЦСКА Валька Иванов
Воистину.
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Evincive
Самую меткую характеристику Иванову дал Владимир Григорьевич Федотов, процитировав Михаила Юрьевича Лермонтова : «Есть Божий суд, наперсники разврата…».
+3
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bomzerub
Иванов - это продажная *****. Думает, что мы забыли его "пенальти" в снежном дерби Семак - Абрамидзе?
0
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