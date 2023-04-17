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🥰Посмотрите, как счастлив Абаскаль и его жена! Расписались в Москве, скоро ждут ребенка

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11 апреля Гильермо Абаскаль сыграл свадьбу. Главный тренер московского «Спартака» и Алехандра де Агора расписались в одном из ЗАГСов в центре Москвы, а затем устроили фотосессию на Красной площади.

«Нет случайностей или совпадений. Мы идем к местам и людям, которые всегда ждали нас. Между нами было только время, никогда не было расстояния. Я бы сделал это еще тысячу раз, и это всегда была бы ты, мой проводник, мой свет. Настоящая любовь. Я люблю тебя, моя жена», – написал счастливый Абаскаль в инстаграме.

Молодоженов поздравил и «Спартак». «Гильермо и его избранница Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья!».

Красно-белые сердечки прилагались!

Вместе с 2019-го, скоро ждут ребенка

Об Алехандре почти ничего неизвестно, потому что ее соцсети закрыты от случайных посетителей. Известно, что Гильермо познакомился с девушкой в 2019 году: тогда он тренировал молодежку «Асколи».

С тех пор Алехандра сопровождает Абаскаля во всех поездках, а с лета 2022-го живет вместе с ним в Москве.

Кстати, на фотках с Красной площади видно, что Алехандра глубоко беременна, поэтому совсем скоро главный тренер «Спартака» станет отцом. 2023 год он точно запомнит на всю жизнь!

51 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Рыжий ещё раз поздравляю ❤️❤️❤️❤️. Красивая пара
+91
0
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Nik Yeremich
Хорошая пара. Он прям ее "Абласкаль"
+62
-1
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Болат Козыбаев
Родится сын,назовите Спартак
+55
-3
+52
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Kranmeister
Ответ GregWS
И пусть он поднимет рабов на борьбу с империей!
ну или на худой конец возглавит "Химки"
+53
-1
+52
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GregWS
Ответ Болат Козыбаев
Родится сын,назовите Спартак
И пусть он поднимет рабов на борьбу с империей!
+30
-3
+27
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Lena Musaeva
Совет да Любовь!!!
+17
0
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Хозяин мопса
Ответ Олег Сагайдачный
Всё по "современному". Сперва секс, потом ЗАГС.
ставьте минус, у кого было наоборот
+13
-2
+11
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АлкоЛоко
свадебное путешествие в Жигулевск? такое точно не забудут! )
+11
-1
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Кеша
Симпатичная пара! Дай бог крепкого малыша и семейного счастья !
+9
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zukarello
"Это залёт- воин!"
+10
-2
+8
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Виталий
Красивая пара ❤️ Ещё раз мои поздравления )
+7
0
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Николай Иванов
А где же туалет-селфи? Или хотя бы в лифте?

Хороший выбор:)
+9
-3
+6
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Don_Pumpkin
Ответ Олег Сагайдачный
Всё по "современному". Сперва секс, потом ЗАГС.
То есть, по-твоему, девушка понравилась - сразу в ЗАГС тащить, штамп ставить, а уж потом разбираться, чо-как? И сексом можно только после свадьбы.
+6
-1
+5
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GregWS
Ответ Kranmeister
ну или на худой конец возглавит "Химки"
Так когда он возмужает надеюсь химок уже не будет :))))
+6
-1
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Kranmeister
Тэкс, Кэти Топурия опять замуж вышла?
+5
-1
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я Руни купил
Ну, как говорится, совет да любовь!
+2
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Egobrain junior
Лошадка, конечно, но симпатичная.
Как бы то ни было, лишь бы Абаскалю нравилось.
Совет да любовь, что тут сказать
+2
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Иван Правспарт
Будьте счастливы!!!
+2
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Виктор Поникаров
СОВЕТ,- ДА ЛЮБОВЬ...!!!
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Владимир Молявин
Счастья в семейной жизни!!! Пусть малыш здоровеньким родиться!!!
+2
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Сергей Лепехин
Приятно. Домашняя девушка. Без селфи сисек и писек, силикона и ботекса.
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Rafael Yukhananov
На долгие долгие годы вместе!!! Спартак чемпион!!!
+1
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GangstA
это очень круто! представляю в каком афиге там большинство в Европе))
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Посторонним В
Так был занять с командой, что со свадьбой дотянул до последнего? А девочка интересная, мог бы и пораньше узаконить...))
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Голышева.Л.
Ответ Болат Козыбаев
Родится сын,назовите Спартак
Дочка😇баба Маня сказала ☝️
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