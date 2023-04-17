51 комментарий

11 апреля Гильермо Абаскаль сыграл свадьбу. Главный тренер московского «Спартака» и Алехандра де Агора расписались в одном из ЗАГСов в центре Москвы, а затем устроили фотосессию на Красной площади.

«Нет случайностей или совпадений. Мы идем к местам и людям, которые всегда ждали нас. Между нами было только время, никогда не было расстояния. Я бы сделал это еще тысячу раз, и это всегда была бы ты, мой проводник, мой свет. Настоящая любовь. Я люблю тебя, моя жена», – написал счастливый Абаскаль в инстаграме.

Молодоженов поздравил и «Спартак». «Гильермо и его избранница Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья!».

Красно-белые сердечки прилагались!

Вместе с 2019-го, скоро ждут ребенка

Об Алехандре почти ничего неизвестно, потому что ее соцсети закрыты от случайных посетителей. Известно, что Гильермо познакомился с девушкой в 2019 году: тогда он тренировал молодежку «Асколи».

С тех пор Алехандра сопровождает Абаскаля во всех поездках, а с лета 2022-го живет вместе с ним в Москве.

Кстати, на фотках с Красной площади видно, что Алехандра глубоко беременна, поэтому совсем скоро главный тренер «Спартака» станет отцом. 2023 год он точно запомнит на всю жизнь!