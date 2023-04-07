11 комментариев

Формат Фонбет Кубка России-2022/23 такой необычный, что некоторые до сих пор не разобрались, почему одна команда проиграла матч в плей-офф, но продолжает участвовать в турнире, а другая вылетела с концами.

Цитата Александра Мостового после игры «Спартака» настолько хороша, что мы не можем к ней не возвращаться: «Узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел».

Это он зря – и что не смотрел, и что ничего не понял. Но теперь давайте проверим, насколько вы Александр Мостовой. Скажете четко, кто еще может выиграть трофей, а кто уже слетел с дистанции. Поехали!

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