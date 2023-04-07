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Эта команда еще может выиграть Кубок России? Проверьте, не Мостовой ли вы

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Александр Мостовой Александр Мостовой
Футбол Футбол

Формат Фонбет Кубка России-2022/23 такой необычный, что некоторые до сих пор не разобрались, почему одна команда проиграла матч в плей-офф, но продолжает участвовать в турнире, а другая вылетела с концами.

Цитата Александра Мостового после игры «Спартака» настолько хороша, что мы не можем к ней не возвращаться: «Узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел».

Это он зря – и что не смотрел, и что ничего не понял. Но теперь давайте проверим, насколько вы Александр Мостовой. Скажете четко, кто еще может выиграть трофей, а кто уже слетел с дистанции. Поехали!

 

Если тест не открывается, кликайте сюда!

11 комментариев

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Алексей Гусев
12/12 новый формат бред, имхо
+3
0
+3
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Sekor
Ответ Sekor
Проверьте, не Мостовой ли вы. "Только не Слизерин, только не Слизерин..."
О, Мостовой минусанул )
+1
0
+1
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Сергей Анохин
Если я стану 100% Мостовым, меня позовут в штаб едких комментаторов Спортс ру?
+1
0
+1
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MJRom
Ответ MJRom
0 из 12 Не расстраивайся, Александр Мостовой тоже не понимает регламент Кубка России!
кстати в оригинальном комментарии этого результата содержится стопслово на спортс.ру)))
+1
0
+1
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MJRom
0 из 12
Не расстраивайся, Александр Мостовой тоже не понимает регламент Кубка России!
+4
0
+4
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Gunter1769
Ответ Юлия Закаблукова
регламент кубка идиотский , минусы приветствуються))))
Этот регламент преследует две цели. Первое, дать больше практики российским клубам, отлученным от европейского футбола из за войны. Второе, безболезненно опробовать один из необычных форматов турнира. По мне так как раз впервые все логично
+2
-1
+1
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Sekor
Проверьте, не Мостовой ли вы.
"Только не Слизерин, только не Слизерин..."
+4
-1
+3
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Юлия Закаблукова
Ответ teo_heel
А где аргументы? Регламент нормальный, надо к нему просто привыкнуть.
придумали какой то бред , раз проиграл значит вылетаешь , никаких больше шансов
+1
-3
-2
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teo_heel
Ответ Юлия Закаблукова
регламент кубка идиотский , минусы приветствуються))))
А где аргументы?
Регламент нормальный, надо к нему просто привыкнуть.
+8
-2
+6
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Rudenzik
12 из 12

Давай честно, это же ты придумал эту систему розыгрыша трофея?
+15
-1
+14
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Юлия Закаблукова
регламент кубка идиотский , минусы приветствуються))))
+2
-6
-4
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