11 комментариев

Эта команда еще может выиграть Кубок России? Проверьте, не Мостовой ли вы
Формат Фонбет Кубка России-2022/23 такой необычный, что некоторые до сих пор не разобрались, почему одна команда проиграла матч в плей-офф, но продолжает участвовать в турнире, а другая вылетела с концами.
Цитата Александра Мостового после игры «Спартака» настолько хороша, что мы не можем к ней не возвращаться: «Узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел».
Это он зря – и что не смотрел, и что ничего не понял. Но теперь давайте проверим, насколько вы Александр Мостовой. Скажете четко, кто еще может выиграть трофей, а кто уже слетел с дистанции. Поехали!
Не расстраивайся, Александр Мостовой тоже не понимает регламент Кубка России!
"Только не Слизерин, только не Слизерин..."
Регламент нормальный, надо к нему просто привыкнуть.
Давай честно, это же ты придумал эту систему розыгрыша трофея?