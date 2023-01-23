Яна Гайдаржи – скандальная журналистка Медиалиги. Это ее посылал тренер 2Drots, а Паша Техник показал ей ###

Медиафутбол в России в прошлом году набрал такую популярность, что появилось немало телеграм-каналов, посвященных этому явлению. А кто их ведет?

Держите пример. Яна Гайдаржи – корреспондент телеграм-канала «Лига Медиафутбол»!

В сентябре 2022 года о Яне узнали не только фанаты медиалиги, но и любители простого футбола. Популярности, естественно, способствовал скандал. Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов, а также чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА, вытолкал Яну с бровки и послал ее на ### во время матча.

«Она повела себя по-хамски, она зашла в мою зону, снимала за моей спиной. А когда было сделано ей замечание, она проигнорировала его. Вот мне и пришлось действовать», – объяснил свой поступок Кузнецов.

Девушка вообще часто попадает в странные истории. Например, в октябре она похвасталась, что один из подписчиков ютуб-канала Media Football League принял ее за милфу (MILF – акроним англ. вульгарного выражения «Mother I’d like to fuck»). «Я в 20 лет «Милф». А чего добился ты?» — написала Яна в своих соцсетях.

На девушку обратил внимание даже Паша Техник, которого также на некоторое время занесло в медиафутбол. Скандальный рэпер предложил показать Яне ###, на что она ответила согласием. И он показал!

А недавно Яна стала певицей. Ее первый трек на ютубе набрал 10 тысяч просмотров. «Мой главный фанат – мой папа», – рассказала девушка в интервью.