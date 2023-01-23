Ultras Action
Блог

Яна Гайдаржи – скандальная журналистка Медиалиги. Это ее посылал тренер 2Drots, а Паша Техник показал ей ###

2Drots 2Drots
девушки и медиафутбол
Winline Медиалига Winline Медиалига
светская хроника
Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кузнецов
соцсети
девушки и спорт
Паша Техник Паша Техник
Медиафутбол Медиафутбол

Медиафутбол в России в прошлом году набрал такую популярность, что появилось немало телеграм-каналов, посвященных этому явлению. А кто их ведет?

Держите пример. Яна Гайдаржи – корреспондент телеграм-канала «Лига Медиафутбол»!

В сентябре 2022 года о Яне узнали не только фанаты медиалиги, но и любители простого футбола. Популярности, естественно, способствовал скандал. Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов, а также чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА, вытолкал Яну с бровки и послал ее на ### во время матча.

«Она повела себя по-хамски, она зашла в мою зону, снимала за моей спиной. А когда было сделано ей замечание, она проигнорировала его. Вот мне и пришлось действовать», – объяснил свой поступок Кузнецов.

Девушка вообще часто попадает в странные истории. Например, в октябре она похвасталась, что один из подписчиков ютуб-канала Media Football League принял ее за милфу (MILF – акроним англ. вульгарного выражения «Mother I’d like to fuck»). «Я в 20 лет «Милф». А чего добился ты?» — написала Яна в своих соцсетях.

На девушку обратил внимание даже Паша Техник, которого также на некоторое время занесло в медиафутбол. Скандальный рэпер предложил показать Яне ###, на что она ответила согласием. И он показал!

А недавно Яна стала певицей. Ее первый трек на ютубе набрал 10 тысяч просмотров. «Мой главный фанат – мой папа», – рассказала девушка в интервью.

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Electric Eye
Ответ Руслан Лысенко
Он с Питера и за Зенит, какие ещё у них могут быть интересы?
зал аплодирует стоя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Мартин
Нормальная соска, думаю, на вечеринки команд ее приглашают в первую очередь, особенно в баню:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Ёкотин
И эта губищева?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Don_Pumpkin
Ага, сразу видно - очень талантливая девушка, далеко пойдёт с такими талантами 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Ермаков
Ответ Кирилл Кононенко
Милфа? Шалава обыкновенная - 1 шт.
++
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dario Alexys
Ответ Александр Никитин
Сейчас загуглил.Только Дилетта красавица.во всяком случае,со своими губами и глазами)))может ниже что увеличила...но это её не портит))))
каждому свое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
burefan
летняя кукла, которая выглядит на под 30. Залита штукатуркой и накачена по самые пятки. Кто там из папиков свободен, перешлите ему, видите девчонка уже из трусов почти выпрыгивает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Лысенко
Ответ banchik1
У тебя странные интересы, надо сказать.
Он с Питера и за Зенит, какие ещё у них могут быть интересы?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Очень интересная и важная статья, но плохо проиллюстрирована. Не мешало бы добавить больше фотографий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Кононенко
Милфа? Шалава обыкновенная - 1 шт.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рокко Сиффредди
Ответ rigobersong
Конечно для 20 лет, уж очень сильно со штукатуркой перебарщивает, и выглядит намного старше. Но с другой стороны и осуждать таких девочек не вижу смысла, выглядит нормально, чистая, опрятная, лучше чем 95 процентов ее прыщавых и жирных ровесниц:))
Видно, что склонна к полноте. поэтому и спешит. Много таких видел.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Черников
+
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Никитин
Ответ Dario Alexys
Дилетта Леотта для России Концепт понятен.
Сейчас загуглил.Только Дилетта красавица.во всяком случае,со своими губами и глазами)))может ниже что увеличила...но это её не портит))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Никитин
Ответ tyuiop tyuiop
А алименты платить?
🔥🔥🔥🤬🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Никитин
Ну это нормально - по теперешним временам))) любая прости Господи - эскортница,любая накачанная в дорогой одежде - светская львица !!! А с этой мадамой можно разок уединиться, конечно! Однако,у неё запросы( я так вижу) - на Абрамовича или футболиста РПЛ))))в глазах линзы разные - то карие,то зелёные.сама худая,а грудь размера 4го( бывает,конечно,и от природы- но ОЧЕНЬ РЕДКО).губы качнутые... Поставьте в телегу или на сайт подобную***** - и просмотры мужиков вам обеспечены)))))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сектор Джаза
Пластмассовый мир победил...
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ hh88_88
Я бы вдул
А алименты платить?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Александр Бутусов
Если хоть чуть абстрагироваться от образа и стереотипов, то трансфер ее на МатчТВ вместо условного Анисимова выглядит весьма перспективным. Уж если не по содержанию, то по крайней мере по визуальному впечатлению.
Впринципе пустое место выглядит перспективнее Анисимова
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigo_Volchara93
Как она тонко говорит
Мой главный фанат папа
Похоже на то что у родного папы бабки заканчиваются, и ей нужен теперь не папа а папик
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Головко
ЭМЯБТ надо говорить по-русски, милфу какую-то придумали)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FC_Chelsea1
текстом статью испортили
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слава Молотов
если ее умыть, то ее никто кроме мамы не узнает.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
Тебе 20, а тебя милфой называют не просто так. Надо задуматься почему ты в 20 выглядишь на 30+. А что будет через пять лет? В 20 лет можно натуральной красотой блистать, а не ходить на пластику. Глупая
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Черников
+
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Васильев
+
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий