Удивительный матч «Динамо» и «Зенита» в 2000-м: три гола к седьмой минуте – все от неизвестных новичков

Представьте ситуацию. Вы опоздали на футбол на семь минут, зашли на трибуну, глянули на табло, а оно уже высвечивает счет 1:2. В авторах голов значатся какие-то неизвестные фамилии.

Представили? А вот тем, кто 5 июля 2000 года задержался по дороге на матч 12-го тура чемпионата России «Динамо» – «Зенит», и представлять не нужно!

«Зенит» вышел вперед на третьей минуте: Александр Спивак замкнул головой навес с фланга. Еще через три минуты счет уже был 2:0 – Валерий Цветков забил красоту дальним ударом. Буквально тут же динамовцы сократили разрыв: 19-летний Спартак Гогниев лучше всех сориентировался в штрафной Вячеслава Малафеева.

Отвечаем сразу на два вопроса. Нет, голов больше не было. Да, все голы забили малоизвестные новички.

Спивак – из Запорожья в лидеры «Зенита»

Александр Спивак перешел в «Зенит» из запорожского «Металлурга» чуть ли не накануне матча. Этот трансфер – один из ключевых в догазпромовскую эпоху клуба. Украинский полузащитник быстро стал лидером и штатным пенальтистом «Зенита». Всего он 191 раз вышел на поле в сине-бело-голубой футболке и забил 43 гола.

Летом 2007 года Александр был выставлен на трансфер, зимой подписал контракт с «Ростовом», но внезапно передумал и завершил карьеру в 32.

Цветков так стеснялся, что даже не смог дать интервью после матча

Валерий Цветков перебрался в «Зенит» из Пскова и сразу же застолбил место в защите. Был железным игроком основы в бронзовом сезоне-2001 и провальном 2002 году. Но травмы помешали полностью раскрыться: в 2005-м Валерий вынуждено завязал с футболом. Фанаты и болельщики «Зенита» всегда будут помнить Цветкова за ослепительную улыбку.

«Часто вспоминаю первую игру. После матча ка-а-ак начали звонить из Пскова... У меня еще пытались взять интервью после свистка, а я на некоторые вопросы вообще не знал, что сказать. Потому что когда ты приходишь из Пскова, а тебя на всю Россию показывают – это невообразимо», – рассказывал защитник сайту фанатов «Зенита».

Правда, матч с «Динамо» не был первым для Цветкова. За 10 дней до игры в Москве он вышел на замену в игре с «Факелом», а затем поучаствовал в разгроме словенского «Приморья» в Кубке Интертото. Матч в Петровском парке стал для Валерия дебютным в стартовом составе в чемпионате России.

Гогниев установил два уникальных рекорда

Самая насыщенная карьера получилась у Спартака, приехавшего из владикавказского «Автодора». После «Динамо» были ЦСКА, «Ротор», «Алания», «Ростов», «Сатурн», «КАМАЗ», «Краснодар», «Урал» и «Кубань».

Всего за карьеру осетинский форвард забил более 100 голов и является единственным футболистом, который отличался в высшей лиге за семь клубов. А еще только Гогниев играл в элите российского футбола за девять команд!

До недавнего времени Гогниев радовал пресс-конференциями в качестве главного тренера «Алании». Сейчас без клуба: явно ненадолго!

Не опаздывайте на футбол, а то можете пропустить реально эпохальные события!

Фото: globallookpress.com; fc-zenit.ru; fcdynamo.ru