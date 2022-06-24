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🌲Обляков сыграл в нон-лиге – на поле среди сосен. 1+2 в чемпионате Волховского района Ленинградской области!

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Иван Обляков Иван Обляков
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Чем занимаются футболисты РПЛ в отпуске? Отдыхают на курортах после изнурительного сезона, чем же еще? Но один игрок продолжил гонять мяч, причем в официальном турнире!

Иван Обляков традиционно приехал в родные края – в деревню Вындин Остров, что в Волховском районе Ленинградской области. В населенном пункте, который расположен в 130 км от Санкт-Петербурга, проживает 1153 человека (по данным на 2017 год).

Хавбек ЦСКА не только помогал родне по хозяйству, отдыхал на природе и дышал чистым воздухом, но и сыграл в футбол – за «Ладогу» из Новой Ладоги. 11 июня команда отправилась в село Паша на выездной матч с «Трудом» в 5-м туре чемпионата Волховского района.

Обляков вышел в стартовом составе под 9-м номером, забил победный гол и отдал две голевые передачи. «Ладога» разгромила хозяев со счетом 5:0, а ведь «Труд» шел в лидерах турнира со стопроцентным результатом. Усиление сработало!

Атмосфера на матче российской нон-лиги – чистый кайф!

Если прикинуть, как выглядит система футбольных лиг России, то получается, что чемпионат Волховского района ЛО – это шестой дивизион.

На стадионе в Паше есть трибуна с козырьком!

И самые настоящие фанаты: в лес можно без Fan ID! Кстати, за «Труд» притапливает журналист Okko Спорт Мария Макарова.

«Мы проиграли 0:5, хотя на тот момент занимали более высокое место, чем «Ладога». Команда на спаде была, а «Ладога» собралась. У них все футболисты приехали на игру, у нас нет – например, в отсутствовал Никита Проскуряков, лучший бомбардир чемпионата. А в любительском футбике это важно. Если бы наши ребята играли полным составом, то разгромили бы «Ладогу» хоть с Обляковым, хоть с Роналду!», – так описал матч пресс-атташе «Труда» Эйно Венялайнен.

Обляков не впервые играет в чемпионате Волховского района

В 2021 году он забил четыре гола в двух матчах за «Фортуну» – клуб, который в Вындином Острове создал отец Ивана. В этом сезоне команда не смогла заявиться на чемпионат Волховского района: почти все игроки теперь выступают за «Ладогу» и «Факел» из Старой Ладоги.

Админ паблика «Ладоги» в ВК сообщил, что в клубе знали, что Обляков летом сыграет за команду, поэтому заранее включили его в заявку на сезон. «Все давно привыкли видеть Ваню рядом на поле, но обычно по другую сторону баррикад. Возможность же поиграть за одну команду с игроком уровня РПЛ вызвала большую активность среди наших игроков. В Паше была непривычно большая явка – 18-20 человек, хотя обычно бывает максимум 11 основных и 3 игрока замены. Я считаю, все остались довольны, получили классный опыт, еще и у команды началась победная серия, которая продолжается даже после отъезда звездного усиления. Спасибо Ване за опыт и открытость, надеюсь, еще сыграем за одну команду!», – прокомментировал Павел Смирнов.

Активный отпуск закончен, начались сборы. Обляков приехал ЦСКА и сменил номер: будет играть под десяткой, которая стала свободной после ухода Алана Дзагоева. Теперь в Вындином Острове есть свой Марадона!

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Фото: vk.com/fctrud_pasha; vk.com/ladogafc; pfc-cska.com

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