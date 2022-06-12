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Легенды ЦСКА, «Аталанты» и «Тироля», победители ЛЧ, капитан сборной по пляжке. Тренеры «Спартака», когда они были игроками

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Дмитрий Аленичев Дмитрий Аленичев
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Гильермо Абаскаль – 22-й тренер «Спартака» в XXI веке.

Вспомните всех тренеров «Спартака» до Абаскаля? 17 главных и 4 исполняющих обязанности

Многие из них сами неплохо гоняли мяч, выигрывали серьезные турниры и забивали легендарные голы. Давайте вспомним, какими они были футболистами.

Олег Романцев

Клубы: «Автомобилист», «Спартак»

Трофеи: чемпион СССР (1979), бронзовый призер ОИ-1980

Матчи за сборную: 9

Факт: капитан сборной СССР в товарищеском матче на «Маракане» в 1980 году, в котором советские футболисты одержали единственную в истории победу над Бразилией.

Андрей Чернышов

Клубы: «Динамо», «Спартак», «Штурм», ПАОК, «Гройтер Фюрт», «Антверпен», «Торпедо», «Леобен», «Рубин».

Трофеи: чемпион России (1992), обладатель Кубка СССР (1992), Кубка Австрии (1996), победитель молодежного Евро (1990).

Матчи за сборную: 28 (17 – за СССР, 8 – за СНГ, 3 – за Россию)

Факт: лучший иностранный защитник чемпионата Австрии-1994/95.

Невио Скала

Клубы: «Милан», «Рома», «Виченца», «Фиорентина», «Интер», «Фоджа», «Монца», «Адриезе»

Трофеи: чемпион Италии (1967/68), обладатель Кубка чемпионов (1968/69), Кубка кубков (1967/68)

Матчи за сборную: 5

Факт: в 1975-м перешел в «Милан» из «Интера».

Александр Старков

Клубы: «Даугава»

Трофеи: нет

Матчи за сборную: 0

Факт: забил больше 150 голов в первой союзной лиге.

Владимир Федотов

Клубы: ЦСКА

Трофеи: чемпион СССР (1970).

Матчи за сборную: 22

Факт: автор победного гола ЦСКА в ворота «Динамо» в золотом матче чемпионата СССР-1970.

Станислав Черчесов

Клубы: «Спартак Орджоникидзе», «Спартак», «Локомотив», «Динамо Дрезден», «Тироль»

Трофеи: чемпион СССР (1987, 1989), чемпион России (1992, 1993), чемпион Австрии (1999/2000, 2000/01, 2001/02), обладатель Кубка СССР (1992)

Матчи за сборную: 49 (8 – за СССР, 2 – за СНГ, 39 – за Россию)

Факт: был в заявке сборной на двух ЧМ (1994, 2002) и двух ЧЕ (1992, 1996).

Игорь Ледяхов

Клубы: «СКА-Ростов», «Торпедо Таганрог», «Днепр», «Ротор», «Спартак», «Спортинг Хихон», «Йокогама Ф. Маринос», «Эйбар»

Трофеи: чемпион России (1992, 1993, 1994), обладатель Кубка СССР (1992), Кубка России (1994)

Матчи за сборную: 16 (7 – за СНГ, 9 – за Россию)

Факт: лучший футболист России 1992 года по версии игроков.

Микаэль Лаудруп

Клубы: «КБ», «Брондбю», «Ювентус», «Лацио», «Барселона», «Реал», «Виссел Кобе», «Аякс»

Трофеи: чемпион Италии (1985/86), Испании (1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95), Нидерландов (1997/98) обладатель Кубка чемпионов (1991/92), Суперкубка УЕФА (1992), Кубка Нидерландов (1997/98), бронзовый призер Евро-1984

Матчи за сборную: 104

Факт: пропустил победный для Дании Евро-1992 из-за конфликта с главным тренером.

Сергей Родионов

Клубы: «Красная Пресня», «Спартак», «Ред Стар»

Трофеи: чемпион СССР (1979, 1987, 1989), России (1993, 1994), обладатель Кубка России (1994)

Матчи за сборную: 37

Факт: лучший бомбардир чемпионата СССР-1989.

Валерий Карпин

Клубы: «Спорт Таллин», ЦСКА, «Факел», «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсия», «Сельта»

Трофеи: чемпион России (1992, 1993, 1994), обладатель Кубка СССР (1992), Кубка России (1994), Кубка Интертото (2000)

Матчи за сборную: 72

Факт: в 2005-м был капитаном сборной России по пляжному футболу, с которой взял серебро чемпионата Европы.

Унаи Эмери

Клубы: «Реал Сосьедад», «Толедо», «Расинг Ферроль», «Леганес», «Лорка Депортиво»

Трофеи: нет

Матчи за сборную: 0

Факт: забил один гол в Ла Лиге – в ворота «Альбасете» в сезоне-1995/96.

Дмитрий Гунько

Клубы: «Спартак-2», «Тюмень», «Спартак-Чукотка», «Арсенал», «Торпедо Владимир»

Трофеи: нет

Матчи за сборную: 0

Факт: с «Арсеналом» и «Торпедо» выигрывал первенство России во втором дивизионе.

Мурат Якин

Клубы: «Грассхоппер», «Штутгарт», «Фенербахче», «Базель», «Кайзерслаутерн»

Трофеи: чемпион Швейцарии (1994/95, 1995/96, 2001/02, 2003/04, 2004/05), обладатель Кубка Швейцарии (1993/94)

Матчи за сборную: 49

Факт: в 1998-м в составе «Штутгарта» обыграл «Локомотив» в полуфинале Кубка кубков.

Дмитрий Аленичев

Клубы: «Чайка», «Машиностроитель», «Локомотив», «Спартак», «Рома», «Перуджа», «Порту»

Трофеи: чемпион России (1994, 1996, 1997, 1998), Португалии (2003, 2004), обладатель Кубка России (1994, 1998), Португалии (2001, 2003), Кубка УЕФА (2003), победитель Лиги чемпионов (2004)

Матчей за сборную: 55

Факт: забил по голу в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Массимо Каррера

Клубы: «Про Сесто», «Русси», «Алессандрия», «Пескара», «Бари», «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Тревизо», «Про Верчелли»

Трофеи: чемпион Италии (1994/95), обладатель Кубка Италии (1994/95), Кубка УЕФА (1992/93), победитель Лиги чемпионов (1995/96)

Матчи за сборную: 1

Факт: кумир фанатов «Аталанты», провел за клуб 242 матча, большую часть с капитанской повязкой.

Рауль Рианчо

В футбол на профессиональном уровне не играл.

Олег Кононов

Клубы: «Искра Смоленск», «Днепр Могилев», «Заря», «КИМ Витебск», «Локомотив Витебск», «Рух Хожув», «Нафтан», «Торпедо Минск»

Трофеи: нет

Матчи за сборную: 0

Факт: первый легионер в истории польского «Руха».

Сергей Кузнецов

Клубы: «Йокерит», «Ференцварош», «Гомель», «Шериф», «Ворскла», «Ильичевец», «Ветра», «Носта», «Карпаты», «Алания», «Севастополь», «Говерла», «Металлист», «Балканы»

Трофеи: чемпион Беларуси (2003), Молдовы (2003/04), обладатель Кубка Венгрии (2003)

Матчи за сборную: 0

Факт: в 2001-м ездил на сборы «Спартака», но Олега Романцева не впечатлил.

Доменико Тедеско

В футбол на профессиональном уровне не играл.

Руй Витория

Клубы: «Вилафранкенсе», «Алверка», «Сейшал», «Каза Пия»

Трофеи: нет

Матчи за сборную: 0

Факт: никогда не играл выше третьего португальского дивизиона.

Паоло Ваноли

Клубы: «Беллинцаго», «Корсико», «Венеция», «Верона», «Парма», «Фиорентина», «Болонья», «Рейнджерс», «Виченца», «Акратитос»

Трофеи: обладатель Кубка Италии (1998/99, 2000/01), Кубка УЕФА (1998/99)

Матчи за сборную: 2

Факт: забил гол в финале Кубка УЕФА на стадионе «Лужники» в Москве

Гильермо Абаскаль

Клубы: «Абре»

Трофеи: нет

Матчи за сборную: 0

Факт: Абаскаль прошел академию «Барсы».

Кто такой Гильермо Абаскаль? Помешан на ДНК «Барселоны», закончил карьеру, чтобы учить тики-таке, знает 5 языков

Фото: globallookpress.com; Gettyimages.ru/AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY, Allsport UK, Stu Forster /Allsport; РИА Новости/Александр Макаров, Игорь Уткин, Владимир Родионов, Сергей Гунеев; Instagram/chernyshovprowikipedia.orgbetsafepribaltika.commirror.co.uktorpedo-vladimir.rupressball.byplaymakerstats.com

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