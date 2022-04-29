Клопп остался в «Ливерпуле» из-за жены. В 2013-м она отговорила мужа от «МЮ»

Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года, хотя планировал доработать до 2024-го и приостановить карьеру. На тренера повлияла супруга: Улла Клопп очень не хотела уезжать из Ливерпуля.

«Что делает хороший муж, когда жена хочет остаться? Правильно, он остается!», – резюмировал Юрген.

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» (хотя думал уйти в 2024-м). Уговорили жена и помощник

А что известно о главной женщине в жизни Клоппа? Сейчас расскажем!

Сблизились стремительно! Кстати, у обоих есть дети от первых браков

У Уллы немало записей в трудовой книжке. Она была школьным учителем, медсестрой, социальным работником, детским психологом, а в 2005 году устроилась на подработку официанткой на Октоберфест. Нужны были деньги, так как Улла одна воспитывала сына от первого брака Денниса. На легендарном пивном фестивале пара и познакомилась.

Отношения развивались так стремительно, что в конце осени главный тренер «Майнца» сделал девушке предложение, а 5 декабря они сыграли свадьбу.

Кстати, у Клоппа также есть ребенок от первого брака, распавшегося в 2001 году. В 1988-м у него родился сын Марк, который играл за вторую команду «Боруссии», но завершил так толком и не начавшуюся карьеру из-за травм.

После встречи с Клоппом написала книгу про футбол

В резюме Уллы не хватает еще одно пункта: она же еще и детский писатель! Первую книгу выпустила в конце того же судьбоносного 2005 года.

А в 2008-м девушка издала бестселлер – фантастическое произведение «Том и волшебный футбол», которое получило продолжение перед ЧМ-2010. Это сборник рассказов о пацане из Майнца, который нашел на чердаке чудо-мяч.

Кажется, именно Юрген – источник вдохновения. Не просто же так Улла доверила ему написать предисловие к циклу историй о Томе!

Улла и Юрген любят совместные тусовки: с танцами и пивом

Давайте не будем забывать, что супруги Клоппы – немцы. А что это значит? Как минимум то, что они любят пиво!

Знакомство с Ливерпулем Улла и Юрген начали с паба. На следующий день после подписания контракта с клубом их обнаружили за бокалом пива.

Перед первым Рождеством в Англии «Ливерпуль» проиграл «Уотфорду», футболисты хотели отменить праздничный вечер. Но Клопп настоял на празднике, и душой вечеринки стали именно они с Уллой – настроение передалось игрокам, и тусовка продолжалась до глубокой ночи. В том сезоне «Ливерпуль» добрался до решающего матча Лиги Европы, выдав сумасшедший камбэк в противостоянии с «Боруссией».

Клопп мог возглавить «МЮ», но Улла его отговорила

Можете представить Клоппа на «Олд Траффорд»? А ведь он и правда мог оказаться там. Конечно, еще в прошлой жизни.

Гендиректор «МЮ» Эд Вудворд в 2013 году приезжал в Дортмунд на разговор с Клоппом, когда уже было известно, что Юрген покинет «Боруссию». Переговоры прошли продуктивно, но Улла запретила мужу ехать в Манчестер.

«Его жена заявила, что это неправильно. А когда появился вариант с «Ливерпулем», она сказала, что это правильный выбор. Что-то странное. Как будто он создан для нашего клуба», – рассказал легендарный защитник «Ливерпуля» Фил Томпсон норвежскому каналу TV2.

В общем, завсегдатаи «Энфилда» теперь просто обязаны посвятить пару фанатских чантов Улле Клопп!

Фото: globallookpress.com/FrankHoermann/SVEN SIMON, Pressefoto Rudel/Robin Rudel; Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Christof Koepsel/Bongart, Tim Riediger