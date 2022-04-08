Самому нелепому автоголу Бундеслиги – 20 лет. Вратарь за год трижды забил в свои, но не пропустил с пенальти от Кана

Томислав Пиплица – «Пипи-катастрофа»!

6 апреля 2002-го на стадионе «Фройндштадт» в Котбусе сыграли вроде бы обычный матч 30 тура Бундеслиги: «Энерги» и «Боруссия» из Менхенгладбаха боролись за выживание и не подозревали, что их игра войдет в историю.

Хозяева, которым победа была немного нужнее, вели в счете 2:0 (первый гол забил Марко Топич – будущий форвард «Крыльев Советов» и «Сатурна»), дважды пропустили, но снова вышли вперед.

И вот 85-я минута. «Боруссия» атакует, хавбек гостей Марсель Витечек бьет, защитник «Энерги» выставляет ногу, и мяч летит точно в руки вратаря Томислава Пиплицы. Ну, так казалось.

Но Пиплица застыл на линии ворот, получил мячом по макушке и, будто проснувшись от удара, завалился на спину. Да, это гол!

«Мне казалось, что мяч летит в перекладину, но в последнее мгновение он как будто нырнул и попал мне в голову», – так главный герой эпизода описывал нелепый автогол годы спустя.

«Энерги» упустил важную победу, а журналисты тут же дали боснийскому вратарю с хорватскими корнями прозвище «Пипи-катастрофа».

Кстати, это был второй его автогол в составе «Энерги». И не последний! В сентябре 2001-го Пиплица отметился на табло в домашнем матче с «Баварией» (0:3), а осенью 2002-го стал автором единственного мяча в игре с «Вердером». Получается, что за календарный год Томислав трижды забил в свои!

Но катастрофой босниец был только для журналистов, но точно не для болельщиков «Энерги»: они-то Томислава обожают и считают легендой. 11 сезонов, 260 матчей, 79 сухарей за скромную команду из Котбуса – очень солидные цифры. Тем более для легионера.

А еще Пиплицу хорошо помнит Оливер Кан. В феврале-2002 «Бавария» буднично громила гостей из Восточной Германии дома со счетом 6:0 и в добавленное время получила право на пенальти. Грозный голкипер мюнхенцев решил попасть в историю Бундеслиги и отправился к точке.

Видимо, оппонент так смутил капитана «Баварии», что тот пробил в штангу. Так Кан и не стал вратарем-бомбардиром.

Пиплица завершил игровую карьеру в 2009-м, когда ему было 40 – и сразу же вошел в тренерский штаб второй команды «Энерги». В 2012-м вернулся на поле на пару сезонов и провел еще три десятка матчей в Оберлиге за футбольный клуб «Эйленбург», который сам же и возглавлял.

С 2020-го легенда «Энерги» тренирует дубль «Байройта». И наверняка с ностальгией вспоминает времена в Котбусе. Даже тот самый гол в матче с «Гладбахом»!

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Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Peter Schatz/Bongarts; globallookpress.com/Christoph Worsch, via imago-images.de