Вагнер Лав в милицейской фуражке, Чиди Одиа отметил гол по-собачьи. Так ЦСКА праздновал разгром «Осера» в 2005-м

Легендарные фотографии.

ЦСКА начал плей-офф Кубка УЕФА-2004/05 в Краснодаре, а когда в Москве потеплело, армейцы обнаружили себя в четвертьфинале турнира.

На стадионе «Кубань» с одинаковым счетом 2:0 полегли «Бенфика» и «Партизан», с выездов ЦСКА привез ничьи 1:1, поэтому в начале апреля команда Валерия Газзаева готовилась к «Осеру»

И французский клуб, который сезоном ранее финишировал на 4-м месте в чемпионате, стал, пожалуй, самым серьезным соперником армейцев на пути к европейскому триумфу.

7 апреля 2005 года ЦСКА открыл счет на 21-й минуте. В результате долгой суматохи в штрафной гостей мяч отскочил к Чиди Одиа. Мощный удар, рикошет – 1:0.

Отметил это событие нигериец весьма своеобразно: около углового флага показал, как собаки справляют малую нужду.

«Что я изобразил после гола? О, я давно делаю. Этот «танец». Лично моя фишка. Так я праздную все свои голы. Мне было непросто забить, давно не удавалось. Я счастлив, что это наконец произошло. И счастлив, что мой гол помог победить команде», – так объяснил Одиа свой перфоманс.

Исход всего противостояния решился за 15 минут второго тайма. Сначала Вагнера сбили в районе 11 метров, и Сергей Игнашевич четко реализовал пенальти.

А затем 21-летний Юрий Жирков пробежался по флангу, сыграл в стеночку с Карвальо и прострелил в штрафную, где уже находился Вагнер. Бразилец сделал 3:0, станцевал, надел милицейскую фуражку и порадовал фотографов легендарными кадрами.

«Это один из тех моментов, которые запомню на всю жизнь. Он навсегда отложился в памяти. Фуражку с милиционера сорвал не я, а Игнашевич. Он-то мне ее и одел на голову. Но получилось забавно. Без сомнения, такое не забыть», – вспоминал бразилец после ухода из ЦСКА.

Кстати, помните, как в 2020 году возвращение Вагнера в ЦСКА было почти решенным делом? Слух пустил бразильский журналист Фабио Алейшо: он сообщил, что форвард 100 процентов подпишет контракт с московским клубом, и сопроводил твит той самой фотографией Лава в фуражке.

А французы поплыли. Через пять минут Жирков накрутил двух защитников «Осера» и выдал пас на пустые ворота Ролану Гусеву. 4:0 – Валерий Газзаев пустился в пляс!

Ответный матч превратился в формальность, хотя начался для французов многообещающе. Первый гол был забит уже на 9-й минуте, но быстро развить успех у «Осера» не вышло. Бонавентюр Калу на 78-й минуте пробил Акинфеева с точки – на том и разошлись.

ЦСКА вышел в полуфинал явным фаворитом, ведь там армейцев ждала полумертвая «Парма». Что было дальше, вы знаете.

Фото: globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look