«Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда». Как родилась легендарная фраза Арсена Найденова

В воскресенье «Рубин» проиграл в Москве ЦСКА 1:6, а теперь казанцы обратились в ЭСК РФС по поводу двух первых голов армейцев. Давайте перенесемся на 27 лет назад, слишком уж сильны аналогии!

Близился 5-й тур чемпионата России-1995: сочинская «Жемчужина» должна была принимать «Ротор». Но за неделю до игры, назначенной на 9 мая, руководство «Ротора» обратилось к южанам с просьбой перенести встречу в Волгоград, ведь День Победы – священный праздник для бывшего Сталинграда, и футбольный матч с участием любимой команды стал бы для жителей города отличным подарком. Сочинцы с пониманием отнеслись к ситуации и дали согласие на обмен кругами.

И футболисты «Ротора» действительно устроили праздник для болельщиков, разгромив «Жемчужину» со счетом 7:0. Главный тренер гостей Арсен Найденов был в бешенстве и по горячим следам подвел итог игры, среди прочего выдав легендарное: «Судья испортил нам игру. Пятый и седьмой гол были забиты из офсайда».

А еще назвал инспектора «приблатненным, которого толкает Колосков» и сказал, что руководители российского футбола делают из одного жулика другого. Эти фразы увековечены на видеозаписи.

«Фраза была, а нас там действительно судья убил, но в первую очередь непорядочно поступил президент «Ротора» Горюнов, – вспоминал Найденов в интервью «СЭ». – Волгоградцы к тому моменту шли на последнем месте. 9 мая игра запланирована в Сочи, и Горюнов знал, что я его прибью. И тогда он вообще не выкарабкается, все на него навалятся. Я согласился из-за Дня Победы сыграть в Волгограде. Знал ли, что нас обыграют? Предполагал. Догадывался, что больше ничейки нам увезти не дадут. Приезжаем в Волгоград, и начинаются чудеса с самого аэропорта. Гостиницу Горюнов не заказал, никакого питания. Зато судью зарядил так, что просто ужас. Тот разве что сам нам не забивал. Получили 0:7».

У бывшего президента «Ротора» Владимира Горюнова свой взгляд на ситуацию:

«Найденов меня попрекал, что обошлись с ним нечестно. Дескать, раз договорились по случаю Дня Победы перенести матч из Сочи в Волгоград, мы должны были выиграть с разницей в один мяч. С чего он взял? Найденов был тот еще фантазер.

Однажды звонит: «Это ты, Горюнов, член исполкома РФС?» Мы не первый день знакомы, поэтому я догадался, что он свою игру затеял и по громкой связи нас кто-то слушает. Ладно, думаю, заряжай. А Найденов продолжает: «Что вы там творите? Зачем меня в сборную приглашаете?! В «Жемчужине» дел по горло!» Я в тон отвечаю: «Арсен Юльевич, кто ж, если не вы? С вашим-то опытом! Авторитетом! Не хотите главным – давайте консультантом». А Найденов вздыхает: «Да, опытных тренеров в стране не осталось. Я да Костя Бесков».

Через пару дней опять звонок: «Как здорово, что ты схавал! Я своих сочинских начальников встряхнул – все для команды сделали!»

Найденов нередко радовал публику высказываниями о судьях, тренерах, командах и происходящем в российском футболе. Например, после матча 1-го тура чемпионата России-1997 против «Спартака» во время флэш-интервью он снисходительно назвал соперника «средненькой командой» и добавил, что «судейская бригада из Ленинграда судит только потому, что они в 1917 году революцию устроили».

Легендарный афоризм главного тренера «Жемчужины» про испорченную игру регулярно цитируют в репортажах, обзорах и статьях, но по какой-то причине всегда забывают ее автора, а ведь Арсен Найденов – одна из самых харизматичных фигур российского футбола 1990-х. Современный вандерфульный Григорян точно может завидовать!

Фото: rubin-kazan.ru; ntvplus.ru; globallookpress.com