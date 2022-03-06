Чемпионат России-1997 стартовал странно. 4 матча тура сыграли в Сочи и уничтожили газон, за «Зенит» забил Владимир Лебедь

16 марта 1997 года стартовал VI чемпионат России по футболу. Стартовал с привычным для того времени организационным бардаком.

Сочи на какое-то время превратился в футбольный центр страны. Нет, в курортной столице не начался футбольный бум, и город по-прежнему представляла одна команда – «Жемчужина» встретилась со «Спартаком» и уступила со счетом 0:1. Главный тренер сочинцев Арсен Найденов так расстроился из-за поражения, что очень обидно охарактеризовал игру гостей: «Это не чемпион. Так, средненькая команда». И назвал судейство баловством и хулиганством.

Фанаты «Спартака» встретили автобус с футболистами в вывернутых наизнанку бомберах.

Аудитория стадиона закупилась пирожками и пивом у прилавка прямо рядом с беговыми дорожками.

Самые экономные болельщики смотрели игру с крыш ближайших к арене зданий.

А вот эти мужчины не поскупились на билеты!

Победный гол забил будущий убийца «Аякса» Александр Ширко, добивший мяч в ворота после удара Ильи Цымбаларя и сэйва кипера «Жемчужины».

В Сочи съехалась половина клубов из-за неожиданной погоды

Свои номинально домашние матчи в Сочи провели также «Тюмень», «Ротор» и «Факел». Причина прозаична: на стадионах в Тюмени, Волгограде и Воронеже ВНЕЗАПНО не оказалось системы подогрева поля, поэтому команды временно переехали в более теплый климатический пояс.

Все четыре матча состоялись на Центральном стадионе, а три из них – в один день. Как агрономы сочинской арены согласились на такое, неизвестно. Хотя, скорее всего, их мнением никто не интересовался.

Новые «родные стены» не помогли никому: «Тюмень» уступила «Ростсельмашу» (0:1), «Факел» – «Зениту» (0:1), а «Ротор» не устоял с новороссийским «Черноморцем» (1:1).

Самый любопытный сочинский матч тура состоялся 17 марта. Если днем ранее команды соревновались в более-менее комфортных условиях, то «Факелу» и «Зениту» не повезло: тропический ливень перечеркнул все возможности показать качественный футбол. На газоне поудобнее устроились птицы.

Болельщики из Санкт-Петербурга ехали на курорт, а попали в родной климат.

К застревающему в лужах мячу быстрее приспособились футболисты из Северной столицы: единственный гол забил Владимир Лебедь, футболист, которому в то время прочили блестящее будущее. Флэш-интервью корреспонденту «Футбольного клуба» он давал с улыбкой, довольный тем, как началась карьера в новом клубе. Застывшая грязь на лице только прибавляла искренности бывшему форварду ЦСКА.

Кстати, этот матч стал первым для Анатолия Бышовца в качестве главного тренера «Зенита». Сезон-1997 его команда проведет неровно, завершив чемпионат на восьмом месте при 18 участниках.

В 1998 году «Зенит» будет лидировать в турнирной таблице весь первый круг, но в разгар сезона Бышовец, оставит команду и возглавит сборную России. Итог известен – национальная команда Бышовца потерпит шесть поражений в шести матчах, а «Зенит» скатится на пятую строчку.

Фото: wikiwand.com; youtube.com/скриншоты видео с канала «Ultras Action»