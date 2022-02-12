Казахстанец вошел в штаб Фарке в «Краснодаре»: уже поработал в дортмундской «Боруссии», покорил Чемпионшип и получил опыт в АПЛ

В Казахстане о нем никто не знает. Блог Ultimo Libero исправляет несправедливость.

Эдмунд Ример — имя этого специалиста абсолютно ничего не говорит казахстанскому любителю футбола. Но именно этот тренер стал первым выходцем из Казахстана, покорившим сложный Чемпионшип и поработавшим в английской Премьер-лиге. Рассказываем подробно.

Эдмунд Ример – 37-летний футбольный тренер, много лет работающий помощником немца Даниэля Фарке. Эдмунд родился и до 9 лет жил в Казахстане. Затем переехал на свою историческую родину – Германию. Обосновавшись в маленьком немецком селе, позже Ример сделал первые шаги в футболе.

Ример является воспитанником немецкого футбола, играл во многих командах из низшего дивизиона Германии, но стать футболистом уровня первой Бундеслиги ему так и не удалось. Свои первые шаги в профессиональном футболе Ример делал во второй команде «Падерборна», в последствии играл и за главную команду. Тогда «Падерборн» выступал во второй Бундеслиге. Как признается сам Эдмунд, вторая Бундеслига была пиком его игровой карьеры. Следом в его биографии были этапы выступлений за более скромные команды из 3 и 4 дивизионов немецкого футбола.

В 23 года Ример, измученный травмами, завершил игровую карьеру и начал обучение на автомобильного инженера. В новой профессии он успел даже поработать 7 месяцев. Это время Эдмунд вспоминает с неохотой. Это был период перестроения — молодому парню пришлось трудиться на заводе с утра до вечера, а после ходить на тренировки, постепенно осваивая тренерскую деятельность.

В 2015 году Даниэль Фарке возглавил вторую команду дортмундской «Боруссии». Фарке позвал к себе в штаб молодого Римера. Так уроженец Казахстана получил первый серьезный тренерский опыт.

— Работа во второй команде «Боруссии Д» – это серьезный вызов, – считает Ример. – Несмотря на то, что это вторая команда, там было много игроков-сборников. В команде собрали лучших футболистов из Германии и других стран Европы. Это был большой шаг для меня.

Впоследствии Римера и Фарке ждал шаг еще круче – их работа была вознаграждена предложением возглавить английский «Норвич». Тренерский штаб во главе Даниэлем Фарке вывел команду из Чемпионшипа в АПЛ. Там «канарейки» задержались всего на один сезон, но получили бесценный опыт. В Англии штаб Фарке проработал 4 сезона, все это время Эдмунд Ример был первым ассистентом Фарке.

В середине января 2022 года Фарке возглавил российский «Краснодар». Вместе с ним в Россию приехал весь тренерский штаб, в составе которого, конечно же, есть и Эдмунд Ример. Каково было удивление краснодарцев, когда они узнали, что в штабе Фарке есть русскоговорящий ассистент.

Эдмунд прекрасно владеет русским языком, который он выучил в Казахстане в детстве, и с теплотой вспоминает этот период своей жизни.

Римера нельзя назвать продуктом казахстанского футбола, но он является первым уроженцем Казахстана, которому удалось поработать в Англии. Хотя бы по этой причине за тренерской карьерой этого специалиста стоить наблюдать.

Возможно, через несколько лет он приедет тренировать казахстанский клуб или вовсе сборную?

Фото: canaries.co.uk; vk.com/fckrasnodar