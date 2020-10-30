7 комментариев

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Вратарская история Стива Карелла.

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The Athletic рассказывает о недолгой хоккейной карьере обладателя «Эмми», номинанта на «Оскар» и вообще звезды Голливуда Стива Карелла.

В 1980-х годах матчи Университета Огайо были обязательными для посещения для местной публики. Особенно если в гости приезжали конкуренты из Денисона – частного колледжа, расположенного в часе езды. Перед играми в Огайо приглушали свет и использовали диско-шар, чтобы звезды кружились вокруг льда. Затем игроки хозяев вырывались на лед под песню AC/DC.

Пиво было дешевым. Толпа шумела. Простая сетка служила ограждением, поэтому игрокам соперничающей команды приходилось опасаться, что фанаты университета Огайо в порыве эмоций обольют их теми самыми дешевыми напитками.

«Это было похоже на игру перед студенческой вечеринкой», – вспоминает Билл Итон, защитник команды Денисона в 1980-1984 годах.

Но такая напряженная атмосфера, похоже, не смущала одного из одноклассников Итона – а именно вратаря по имени Стив Карелл. После одной из игр радиостанция кампуса университета Огайо выбрала голкипера из Денисона одной из трех звезд матча. Карелл выиграл национальный чемпионат на детском уровне и потом стал основным вратарем Денисона, выиграв конкуренцию у более опытного одноклубника и завоевав доверие главного тренера Сета Паттона.

После того самого «звездного» матча Карелла спросили, как он оказался в скромном колледже из Гранвилла, штат Огайо. Молодой хоккеист дал самоуничижительный ответ с остроумием и своевременностью, которые однажды сделают его знаменитым.

«Я не попал в Боудин (прим. – частный университет в штате Мэн)», – улыбнулся он.

Вратарь и Паттон посмеялись над его замечанием после интервью, но, независимо от того, был ли Денисон приоритетом для Карелла, выбор данного учебного заведения стал идеальным решением. Студенческие годы могут оказаться весьма плодотворными – и он преуспел в небольшом колледже, в котором обучалось всего несколько тысяч.

«Мы оба перешли в выпускной класс и подумали: «Боже мой, я не готов уходить!» – говорит Эллиот Митчелл, один из соседей Карелла по комнате в Денисоне.

Время, проведенное Кареллом в Денисоне, помогло пойти по пути, который сделал его одним из самых ярких актеров своего поколения. Он снялся в популярных комедиях, вроде «Ведущий» и «40-летний девственник», но культовый статус приобрел благодаря роли Майкла Скотта в телесериале «Офис». В рейтинге лучших телеперсонажей XXI века, созданном The Ringer, читатели выбрали победителем именно незабываемого босса Dunder Mifflin Paper Company. Способность Карелла сделать Скотта неловким, сбивающим с толку и в то же время милым и наивным покорила зрителей.

Когда The Athletic начал готовить историю о том, как Карелл был хоккеистом в колледже, актер отклонил просьбу об интервью с формулировкой «отдыхает от внимания общественности, чтобы провести время с семьей». Но друзья, товарищи по команде, однокурсники и преподаватели пролили свет на его характер и личность, а также рассказали несколько запоминающихся историй.

Еще со времен Денисона Митчелл, который сблизился с Кареллом благодаря урокам актерского мастерства и импровизации, помнит запах пропитанных потом щитков, доносившийся из сумки под кроватью соседа по комнате. Хотя тогда никто не мог предсказать, как сложится его карьера (Карелл, например, планировал поступить на юридический факультет), проблески комедийных способностей были очевидны, даже если некоторые из товарищей по хоккейной команде признались, что не разглядели их.

«Мы не знали, что он смешной, потому что были идиотами», – говорит Итон.

Карелл, выросший в помешанном на хоккее районе Бостона, был надежным игроком на протяжении всей учебы в колледже, хотя в интервью подкасту Smartless в 2022 году признался, что считает отражение бросков по верху сложной задачей. Он был одним из двух первокурсников сезона-1980/81, которые прошли чемпионат без травм, а Денисон выиграл свой титул в регулярном чемпионате местной лиги. Паттон, который вместе с Кареллом выполнял упражнения на ловкость на гандбольных площадках, в своем отчете по итогам сезона назвал первокурсника «оплотом защиты».

Отрастив бороду и используя новую вратарскую клюшку Koho, Карелл на втором курсе играл еще лучше, сделав 305 сэйвов за 29 сыгранных периодов. Его процент отраженных бросков (86,6%), возможно, не очень хорош по стандартам НХЛ, но для хоккея того уровня считался весьма приличным. Паттон написал, что, если хорошенько поработать, Карелл сможет претендовать на звание лучшего вратаря лиги в следующем году.

Но второй год обучения оказался пиком карьеры Карелла в команде Денисона. Оказалось, у него есть какие-то перспективы в театре.

В середине картины «40-летнего девственника» герой Карелла заходит в салон красоты ради эпиляции, снимает рубашку и ложится на стол. Работница салона выдергивает пряди волос из груди персонажа, и с каждым рывком его крики становятся все более и более болезненными.

Смотря эту сцену в кинотеатре, Итон сразу же обратился к жене.

«Боже мой, – не сдержался он, обращая на себя недовольные взгляды других кинозрителей. – Это же реально!»

Окружающие Карелла в Денисоне знали, что он – «волосатый чувак». Чарли Хартсок, который впоследствии стал шафером на свадьбе Карелла, назвал способность своего друга отращивать волосы на лице «автоматической».

«Он всегда отращивал их для ролей в театре, а потом брился», – вспоминает Митчелл.

«В «40-летнем девственнике» Карелл выглядит совсем иначе, чем есть на самом деле, – говорит однокурсник Джон Макконки. – Но сцена с эпиляцией не преувеличивает уровень волосатости его груди».

Примерно за 25 лет до выхода фильма Карелл был в номере отеля Индианы с другими хоккеистами-первокурсниками Ларсом Ноублом, Макконки и Итоном, которые хорошо запомнили ту ночь.

«Эй, что это?! – Ноубл вспоминает, как хихикал над своим товарищем по команде. – У тебя на спине волос даже больше, чем на груди!»

Эти четверо были единственными первокурсниками, которые путешествовали с командой Денисона в том году. В поездках они вместе катались на одной машине, и им приходилось ютиться в скромных и тесных гостиничных номерах. Тогда они организовали специальную систему, сняв матрасы с обеих кроватей, чтобы каждый игрок мог спать: либо на матрасе на полу, либо на пружинах кровати.

«Никто в команде не веселился больше, чем они, – написал Паттон в своем отчете по итогам сезона весной 1981-го. – Обычно они путешествовали вместе в «Макконкимобиле» и очень сблизились благодаря таким непростым гостиничным условиям».

«Макконкимобиль» – также известный как «Бесси» – представлял собой Buick Estate Wagon 1976 года выпуска, принадлежавший Макконки, с деревянными боками и большим багажников. Сам Макконки шутит, что именно машина помогла ему попасть в команду: Денисону нужен был человек, у которого была бы достаточно большая машина, чтобы вместить всех первокурсников вместе с их экипировкой. У колледжа не было собственного катка, поэтому «Бесси» возила игроков в Огайо на ночные тренировки и на игры через весь Средний Запад. Даже когда сезон закончился, запах экипировки выветрился далеко не сразу.

Карелл не был всеобщим центром внимания, как можно подумать. Он был дружелюбным, но ему потребовалось время, чтобы раскрыться. Однако защитник Грег Хехер помнит едкие комментарии со стороны одноклубника по дороге домой после очередной игры:

«Грег, ты выглядел как балерина, когда этот парень крутанул тебя. Слава богу, я спас нас!»

В хоккее вратари имеют репутацию причудливых людей, поэтому Хехер объяснил такие комментарии Карелла издержками игрового амплуа. Но он также понимал, что Стивен – сообразительный парень.

«То, что он говорил, наверное, забавляло больше его самого, чем нас, потому что он знал, насколько это смешно, – говорит бывший товарищ по команде Билл Томас. – Очевидно, что его чувство юмора было более развитым, чем у остальных».

Тони ДиФилиппо, его коллега-вратарь, присоединился к команде Денисона в сезоне-1981/82, когда они с Кареллом были на втором курсе. Хотя эти двое боролись за игровое время, ДиФилиппо говорит о товарище по команде только с положительной стороны. Он также вспоминает самую яркую игру Карелла в форме Денисона.

Команда играла с принципиальными соперниками из университета Огайо, которые к тому моменту уже дважды обыграли ее в регулярном чемпионате. Хотя «Большие красные» в конечном итоге проиграли и ту встречу со счетом 4:5, Карелл «удержал нас и почти украл игру», говорит ДиФилиппо.

«Назвать одну команду «победителями», а другую «проигравшими» было бы большой несправедливостью по отношению к игре», – написал в итоге игрок Денисона и местный спортивный репортер Барри Пейлет в газете колледжа The Denisonian.

Карелл, который до сих пор числится в хоккейной базе данных Elite Prospects, ладил со своими товарищами по команде, но вращался в других социальных кругах и имел другие интересы. Они не были его ближайшими друзьями за пределами катка, но это и не обязательно.

«Он был огромной частью моей жизни, – говорит Ноубл, – потому что хоккей был огромной частью моей жизни».

Товарищи по команде помнят Карелла как весьма сдержанного юношу, но эта внешняя скованность сразу таяла, как только он выходил на сцену. В свой первый год в колледже он присоединился к Burpee’s Seedy Theatrical Company, недавно сформированной импровизационной группе Денисона, и быстро произвел впечатление.

Хартсок, который на год старше Карелла и был одним из основателей Burpee’s Seedy, помнит, что большинству людей нужно было научиться ориентироваться на сцене, прежде чем привыкнуть к выступлению. Но только на Кареллу.

Хоккеисты Денисона знали, что их вратарь как-то связан с театром, но не все из них видели его в действии.

«Мы были не из тех парней, которые пошли бы на что-то культурное», – отмечает Итон.

Некоторые партнеры по команде все же находили время понаблюдать за Кареллом на сцене. Макконки вспоминает, как отмечал, насколько разными было его поведение на сцене и на льду. За этим было весело наблюдать, и Томас считает, что это стало уроком о его сокурсниках и о людях в целом:

«Вы видите всех этих людей, которых вы не знали или думали, что знаете, но списывали их со счетов: «О, они не крутые». Затем вы увидели их в совершенно ином свете – и это изменило ваше представление о человеке и заставило почувствовать себя придурком из-за того, что вы не старались изо всех сил, чтобы узнать его».

Карелл также выступал в университетских спектаклях. Он сыграл главную роль в «Деревенской жене», а также появился в спектакле «Кандид», из-за подготовки к которому стал меньше времени уделять хоккею… Затем были «Блоха в ее ухе» и «Ромео и Джульетта».

В первый год обучения Карелл получил роль в комедии «Слуга двух господ». Перед весенними каникулами Кевин Хоггард, тогдашний руководитель театра Денисона, сказал студентам, что им нужно вернуться с каникул к первой репетиции, иначе их исключат из спектакля. Карелл не появился, поэтому больше не был задействован в постановке.

«Это было похоже на то, как будто я принес в жертву своего собственного сына на костре, – говорит он, – но я был вынужден убрать его».

Спустя годы Хоггард ужинал с Кареллом и двумя другими бывшими членами Burpee’s Seedy в Лос-Анджелесе. Когда Карелл сел, он сразу же посмотрел на своего старого профессора.

«Вы выгнали меня из постановки «Слуги двух господ»!» – первое, что он сказал со смехом.

В 2019 году Карелл оказался там же, где и несколько десятилетий назад: в кампусе Денисона, за кулисами со своими бывшими одноклассниками перед импровизационным шоу Burpee’s Seedy. Он вернулся на воссоединение в честь 40-летия курса.

Группа, одетая в черные рубашки и джинсы, сгрудилась вместе, держась за руки, готовясь к вечернему импровизационному шоу выпускников. Многие из бывших студентов, в том числе и Карелл, уже успели поседеть, но они все равно излучали юношеский азарт.

«Это было похоже на взгляд назад во времени», – говорит Бриджит Уэлч, в то время участница группы Seedy.

Они продолжили выходить на сцену и выступать в различных импровизационных сценах. Зал был переполнен, и Карелл был главной причиной этого. Голливудские мегазвезды не появляются в кампусе Денисона каждый день.

На воссоединении Карелл похвалил нынешних участников Burpee’s Seedy за сохранение группы – это старейшая студенческая импровизационная труппа в США.

«На воссоединении честь 50-летия выпуска, кто из вас будет катать меня в инвалидной коляске?» – шутил он.

Выступление на сцене – это не все, чем он занимался во время своего визита в кампус. Он также встретился с главой университета Адамом Вайнбергом, который подарил ему красную хоккейную майку Денисона, изготовленную по индивидуальному заказу. Сам президент Вайнберг имеет неплохие хоккейные связи. Трое его племянников – Куинн, Джек и Люк Хьюзы – являются восходящими звездами НХЛ.

Они позировали для фотографии, где Карелл держал футболку и с гордостью демонстрировал логотип Денисона «D».

«Он очень лояльный выпускник», – сказал Вайнберг, который также отметил, что Карелл помог собрать деньги для хоккейной команды и различных проектов на территории кампуса. «Одна из вещей, которые мне действительно нравятся в Стиве, это то, что он всегда отзывчив. Рад помочь колледжу, когда может».

Хотя Карелл не поддерживает связь со всеми своими товарищами по хоккейной команде Денисона, они внимательно следят за его карьерой. ДиФилиппо недавно продемонстрировал старое командное фото со свадьбы, а дети Ноубла обожают «Офис». Он сам получал удовольствие от катания Карелла в сценах шоу и думал, что его старый товарищ по команде хорошо выглядит на льду.

Те же, кто по-прежнему близок с Кареллом, например Хартсок и Митчелл, говорят, что его личность не изменилась со времен Денисона.

«Тогда я этого не знал, – говорит Итон, – но, оглядываясь назад, я бы сказал, что он знал, кто он такой и кем хочет быть».

И он не забыл свои студенческие корни. После окончания выступления выпускников, к сцене подошел студент и попросил Карелла сфотографироваться. Актер согласился – и начала выстраиваться очередь. Он оставался в течение следующего часа, улыбаясь и держа в руках телефоны, чтобы сделать селфи. Каждый хотел ухватить хоть частичку самого известного выпускника своего колледжа, бывшего вратаря, которого когда-то убрали из спектакля, и Карелл был рад услужить им всем.

Источник: The Athletic

Фото: Gettyimages.ru/Mike Coppola; NBC; denisonian.com; facebook.com/Richard Todd Stevens; The Athletic