Близнец как напарник и соперник – мечта или кошмар? Как реагирует отец на взаимные выносы? Ответ гонщиков из России!

От редакции: Вы в «Блоге гоночных близнецов» , где братья из Питера Артем и Захар Слуцкие в команде Twins Racing на свои деньги бросают вызов гоночному «Спартаку» в главной серии России РСКГ. Подписывайтесь, плюсуйте и пишите комменты – здесь будет захватывающе. Они же обещают!

Привет! Уже в эти выходные у нас открытие сезона – первый этап кольцевого чемпионата России РСКГ в самом престижном классе SMP TCR Russia.

Мы едем за собственную команду на двух Hyundai модели i30 N, и едем против мощных соперников. Есть суперзвезда последних лет, Дмитрий Брагин из Казани: до него в топовом классе никто больше трех титулов выиграть не мог – а он за последние восемь лет стал чемпионом шесть раз. Есть Саша Смоляр, который год назад пришел в кузова из «Формулы-3» – в прошлом году до последней гонки боролся за титул, хотя пропустил первый этап.

На общем фоне выделяемся двумя моментами. Во-первых, мы в этом году единственные пилоты из Питера в топовом классе, то есть у нас есть примерно 5 миллионов болельщиков. Во-вторых, близнецов до нас в этом классе и вовсе не было. И в паддоке нас постоянно спрашивают: каково это – годами гонять бок о бок не просто с родным братом, а со своей копией? Мы ведь начали выступать вместе очень давно, когда были совсем маленькими. Успели вместе погонять и в картинге, и на формулах, и на машинах GT, и в кузовах.

В целом, когда твой напарник – брат-близнец, это круто. К примеру, в плане мотивации. Если прогресса добился твой сокомандник, тут могут сыграть роль самые разные факторы: может быть, ему трасса хорошо подходит. И можешь ли ты до этого уровня дотянуться – вопрос открытый. А вот когда твой брат-близнец отыграл три десятых, ты тоже совершенно точно можешь это сделать. Потому что опыт, навыки, знания – все это у вас одинаковое.

Еще можно гораздо быстрее понимать, есть проблема с машиной или нет. В других командах один и тот же гонщик для чистоты эксперимента должен проехать сначала на одном автомобиле, потом на другом – и после этого можно выносить вердикт. Мы же едем в одном темпе. Поэтому выпускаете нас одновременно на трассу, и если есть заметный разрыв по результатам – с одной из машин явно что-то не так.

Вы не хуже нас знаете, что даже супер-успешные гонщики могут сделать нечто, чего от них совсем не ждешь. И в целом от любого соперника можно ждать сюрприза. У нас же есть исключение: одного человека в пелотоне ты знаешь как облупленного. Ты на подсознательном уровне понимаешь, о чем он думает в тот или иной времени, как он отреагирует на ту или иную ситуацию. К примеру, если у машины Захара начнет время от времени скользить зад, другие могут подумать, что в настройки не попали или медленный прокол случился или с подвеской что. А если сзади будет ехать Артем – он сразу поймет, что дело не в машине. Просто Захар психует из-за того, что не получается догнать того, кто едет впереди.

Захар из нас двоих в целом более агрессивный и нетерпеливый. Видит возможность для атаки, атакует не раздумывая. Машину любит более резкую, вертлявую. В повороты предпочитает не то чтобы на ушах входить – заносить скорость от души. И уступать, само собой, не любит даже родному брату.

Пару лет назад мы уже выступали вместе в чемпионате России, причем ехали за известнейшую команду «Лукойл Рейсинг». И вот домашний питерский этап, и на одной из двух гонок уик-энда у Артема темп оказывается просто бешеным. Стартовав с девятого места, он всех по пути обгоняет и едва не становится вторым – на финишной прямой не хватило двадцати двух сотых, чтобы опередить еще одного соперника.

А почему не хватило? Потому что до этого три круга проторчал за спиной Захара, который ехал не так быстро, но которому из упрямства надо было остаться впереди. Артем несколько раз выходил на связь с командой – мол, попросите Захара подвинуться. Безрезультатно. Тот и быстрее ехать не мог, и обогнать себя не давал. В случае с любым другим гонщиком, Артем не стал бы так долго висеть на хвосте: пошел бы на риск и протолкался бы вперед. Но в борьбе с братом есть свои правила. Обоюдный сход вряд ли порадовал бы нашего отца, благодаря которому мы можем участвовать в гонках – поэтому Артем не стал рисковать.

Захар, кстати, после финиша заявил, что на его машине в какой-то момент отключилось радио. И продолжает это утверждать сейчас, спустя два года. А Артем уверен, что брат все это сочинил. Вообще понимать друг друга можно почти идеально, но без инцидентов совместные выступления не обходятся.

В картинге Захар однажды попытался прорваться вверх из середины второго десятка, жестко затормозив на грязной части трассы. Причем в момент, когда в группе лидеров кого-то начало разворачивать и остальным пришлось замедлиться. У Захара нормально замедлиться не получилось – он приехал прямиком в карт Артема, который кувырком полетел за пределы трассы. А в прошлом году в гонке итальянского Кубка Porsche Carrera уже Артем решил изобразить что-то вроде драфта – сел на хвост готовившему обгон Захара, чтобы «прицепом» проскочить мимо соперника. Задумка сработала, но лишь отчасти: на входе в поворот Артем непроизвольно подтолкнул брата и сам-то позицию отыграл, но Захар в это время оказался далеко от идеальной траектории и разом потерял три позиции.

Казалось бы, с такими делами на трассе и перессориться недолго. Но у нас получается все решать конструктивно. Наверное, в этом тоже заслуга отца: он никогда не пытался брать на себя роль судьи – всегда говорил, чтобы мы делали вывод сами. И мы в итоге научились концентрироваться не на эмоциях или обидах, а на анализе своих действий.

Но были, конечно, и яркие моменты, когда мы всерьез друг другу помогали. В одном из сезонов чемпионата России по картингу Захар то и дело куда-то улетал, а Артем выступал стабильнее и претендовал на бронзу по итогам чемпионата. И помощь брата, если бы Захар согласился пожертвовать победой ради поддержки Артема, вполне могла решить все дело.

Это был чуть ли не первый раз, когда между нами зашла речь о командной тактике. И зная, что Захар уступать не любит, наш тогдашний тренер подводил его к нужной мысли очень плавно – начал это делать чуть ли не за неделю до этапа. А у Захара как назло темп был отличный. В квалификации он показал лучшее время, гонку тоже вполне мог выиграть, что называется, в одни ворота – и желание сделать это зашкаливало.

Но в итоге усилия тренера не пропали даром, и Захар сделал все как надо. В решающий момент «задайвбомбил» ключевого соперника, оттер его в сторону и дал Артему проехать мимо, а потом 15 мучительных кругов держал позицию, используя каждый сантиметр поребрика. Ради обычного сокомандника Захар не стал бы так упираться и рисковать. Позже, уже в кузовных гонках, команда не раз просила его подпортить гонку кому-то из соперников, чтобы помочь тому или иному товарищу по команде набрать побольше очков. Но те товарищи по команде не были Артемом – и за отсутствием мотивации просьбы команды чаще всего остались невыполненными.

Кстати, с участниками той самой картинговой гонки мы вновь будем сражаться в этом году. И в эти выходные. Артем тогда бился за призовое место в чемпионате с Михаилом Симоновым из Сызрани – а Захару пришлось «задайвбомбить» не кого-нибудь, а Александра Смоляра.

Александр в этом году – фаворит сезона, но мы готовы бросить ему вызов. Как все сложится, сможете узнать из новых выпусков нашего блога. Или из прямых трансляций гонок в VK-паблике серии СМП РСКГ и на телеканале «Матч! Страна». В субботу начало в 15:35, в воскресенье – в 14:15.