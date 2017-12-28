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    На Востоке скоро не останется профессионального футбола. И это правильно

    Теги Зенит Иркутск Сахалин Смена Комсомольск-на-Амуре Иртыш Омск ФК Чита Динамо Барнаул любительский футбол ПФЛ Россия

    15 февраля 2018 года состоялся Совет Ассоциации «ПФЛ». В его решении есть отличный пункт, который точно будет исполнен:

    «Предложить футбольным клубам-членам ПФЛ провести единую социальную акцию под общим девизом «Страна, живи футболом!» в период проведения как минимум одного из «домашних матчей» каждого футбольного клуба в апреле месяце 2018 года».

    Почему «домашние матчи» в кавычках? Наверное, из-за ситуации с «Сахалином». В Южно-Сахалинске единственное пригодное для матчей ПФЛ футбольное поле превратили в каток. Администрация города сообщила, что в удовлетворительном состоянии поле будет не раньше мая. Первый «домашний матч» «Сахалина» назначен на 27 апреля. 

    Каток в Южно-Сахалинске

    Сейчас руководство команды пытается договориться с ПФЛ о проведении игры на стадионе «Маяк Сахалина», который не готов к профессиональному футболу примерно никак: нет пластиковых сидений, электронного табло, соответствующих требованиям РФС раздевалок.

    Если вы думаете, что это самая серьезная проблема в зоне «Восток», то у меня плохие новости. С 2016 года здесь играют 6 команд, которые встречаются между собой по 4 раза за сезон. Это очень удобно: календарь не надо менять, просто немного переписываются даты. Победитель зоны традиционно отказывается от ФНЛ, потому что нет денег. 

    Последней командой, которая выиграла чемпионат и не отказалась от повышения, стал иркутский «Байкал» в сезоне 2014/2015. Бюджета хватило ровно до середины сезона ФНЛ. После Нового года команда начала потихоньку разваливаться. Доигрывал «Байкал» молодежным составом, лишь бы не сняться с соревнований и не потерять лицензию. Впрочем, можно было не мучиться: осенью 2016 года ФК «Байкал» прекратил существование, а в зону «Восток» ПФЛ от Иркутска был заявлен «Зенит», который до этого прекрасно чувствовал себя в соревнованиях среди ЛФК. 

    Количество клубов на востоке страны уменьшается так быстро, что футбольные чиновники не успевают генерировать идеи: то ли делать сдвоенные туры и играть в четыре команды, то ли делиться еще на две зоны и добавлять любительские клубы из Третьего дивизиона. Динамика за последние 20 лет такая:

    Количество команд

    16 команд в 1998 году превратились в 6 команд в 2018, из которых 3 прямо сейчас подают сигналы бедствия. 

    В середине февраля главный тренер ФК «Чита» Константин Дзуцев подтвердил, что первые сборы, которые должны были начаться 19 февраля, отменены из-за финансовых проблем. На 12 марта у ФК «Чита» назначен выездной сбор, но состоится ли он – большой вопрос.

    Чита

    В начале февраля о проблемах с финансированием сообщил генеральный директор «Смены» из Комсомольска-на-Амуре Юрий Жуков.

    Смена

    В январе стало известно о долгах в омском «Иртыше». Игроки не получали зарплату с июля 2017 года. В начале февраля появилась информация, что задолженность погашена, и перед командой поставлена задача успешно провести оставшиеся матчи. Но «Иртыш» - это та команда, в которой сделали ставку на воспитанников, потому что им можно меньше платить. Сколько Омск продержится в таком режиме тотального безденежья? Неизвестно.  

    Омск

    Если Комсомольск-на-Амуре, Омск и Чита отвалятся после этого сезона, то мы зафиксируем смерть профессионального футбола на Востоке. Сибирь и Дальний Восток откатятся на 100 лет назад, когда все футбольные клубы были любительскими.

    Возможно, в этом нет ничего плохого. Любительский футбол может и должен быть крутым: со своими героями, интригами и зрителями на трибунах.  Из хороших любительских команд начнут формироваться правильные профессиональные клубы, которые будут существовать для болельщиков и стремиться зарабатывать.

    Пора признать: в России не удалось построить нормальный профессиональный футбол.

    Может быть, начнем заново?

    Фотографии: Сахалин.Инфо, ОГБ ФК «Чита», ФК «Смена»/Александра Альдиева, Аргументы и факты-Омск/Николай Кривич.

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