Трагедия Валиевой, фэйлы чемпионов мира, парадокс биатлонистов, войны из-за инвентаря – у России на Олимпиаде целая коллекция провалов

Олимпиада-2022 для нас – точно не только рекорд по сумме медалей. Среди фанфар и музыки Чайковского порой даже громче звучали олимпийские падения, разочарования и неудачи.

Фигурное катание: боль Валиевой

Камила Валиева – олимпийский герой. Ее блеск в командне обеспечил России золото и намекал на нечто божественное в личном турнире. Казалось, русский подиум неминуем, как восход солнца после ночи. Сомнений, что Камила выиграла бы его с закрытыми глазами, не было никаких. Даже если бы фантастическая Трусова заявила десять четверных, безупречная Щербакова левитировала надо льдом всю программу, а вызванная спецприглашением МОК Туктамышева станцевала жаркий Toxic прямо на столе у судей.

Но вы знаете, чем обернулся этот фестиваль. Дедушкин триметазидин, задержка допинг-пробы, утечка инфы прямо на Играх – и неслыханный шторм от СМИ + псевдопуританский бюрократический шейминг от МОК вопреки восстановительному решению CAS.

Это был выстрел в самое яблочко. Хрустальный ангел разлетелся на плачущие осколки...

Метили, конечно, не только во флагмана. Высказывания Томаса Баха о «холоде» от тренерского штаба и заявление о скором рассмотрении поднятия возрастного ценза лазером подсветили глубинную цель беспримерной атаки. Уничтожение лучшей фигуристки мира стало настоящей трагедией Олимпиады – и это еще не финал.

Остальное в фигурке – почти по плану, из локальных неудач разве что выступление Александры Степановой и Ивана Букина. Они вообще едва попали в Пекин до начала своего вида. В итоге танцорам совсем не удалось побороться за подиум – лишь шестое место. Конечно, даже при рекордных баллах для своих программ наша пара бы не обошла американцев в борьбе за бронзу, но дистанция от шансов оказалсь слишком уж стайерской.

Керлинг: провалище девушек

Казалось бы, в нашей стране со швабрами полный порядок. А вот до камней докричаться не получилось. Команда Алины Ковалевой прибыла в Пекин в статусе серебряного призера чемпионата мира, но проиграла турнир просто вдрызг. Одна победа при восьми (!) поражениях. Столь печальное выступление гранитометчиц повлекло за собой закономерную отставку тренера – с беспросветно последним-то местом как еще.

В мужском турнире все было не так безнадежно, парни Сергея Глухова даже обыграли будущих бронзовых призеров канадцев. Но все же не смогли пробраться в плей-офф.

Биатлон: парадокс Латыпова и Логинова

Бронза в смешанке, отличный этап в мужской бронзовой эстафете – казалось бы, Олимпиада удалась! Но в личных гонках Александр Логинов и близко не был к тому, чтобы реализовать свои способности. 10-й в индивидуалке, 38-й и 27-й в спринт-пасьюте – эх. Для чемпиона мира-2020 и вице-чемпиона-2019 в спринте, который на двух этапах Кубка мира непосредственно перед Пекином заезжал на подиум и демонстрировал боевую форму, этого явно мало.

Назвать Эдуарда Латыпова неудачником Игр нельзя никак – сразу три медали, это же почти мечта! К тому же на фоне вылетевшей предолимпийской подготовки из-за ковида. Но апокалиптичный коллапс на финальной стойке в эстафете… Когда все соперники были в тысяче метров позади, оставалось только совладать с предвкушением победы. Но последние мишени слились для Эдуарда в одну большую черную дыру, которая затягивала в себя дополнительные патроны один за другим и не возвращала назад даже проблеска света. Тысячный респект Латыпову, что удалось справиться с молотом пульса в голове и докатить эстафету до бронзы. Но возможность озолотить себя и страну была безвозвратно упущена.

Светлана Миронова славилась околотоповым ходом и всегда казалось, что стоит ей чуть добавить точности, и можно спорить за медали. Однако на Олимпиаде она не была похожа и на собственную тень. 23-я в индивидуалке – лучшее из личного, в связке спринт-пасьют не получилось и топ-40.

«Как сказал Йоханнес Клэбо: это жопа. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон», – досадовала Светлана.

А в женской эстафете она зашла на круг. Серебро – скорее подарок ей от подруг – вопреки.

Лыжные гонки: синусоида Устюгова

У Сергея Устюгова отобрали корейскую Олимпиаду, и на этой у него был фактически последний шанс добрать свое. Он точечно готовился к спринту, пропустил скиатлон, но в полуфинале не уследил за рывком Клэбо из глубины пелотона, а вслед за норвежцем пропустил еще пару соперников и не квалифицировался в финальный забег.

Наш Лось маскировал провал традиционным для Пекина туалетным монологом: «Жизнь продолжается, ничего страшного в этом нет. Многие болельщики, родные и тренеры скажут: как это так, он просрал главный старт своей жизни – и не в слезах! Я понимаю все, я немолодой спортсмен, были взлеты, падения, двигаемся дальше. Сезон продолжается».

Счастье, что Вяльбе поверила в него и поставила на решающий этап мужской эстафеты. Устюгов не дал приблизиться турбо-Клэбо и уберег мощнейший гандикап, созданный командой. Он все-таки взял олимпийское золото, но все же попал в этот список как герой, заслуживший карьерой большего, чем смог показать в Пекине.

Скелетон: «На дне» Никитиной

Спуск скелетонистов в сумме зачетных попыток длится четыре минуты. Или, как говорят мужики, всю ночь. Тем обиднее общий проигрыш Александра Третьякова в жалкие 0,22 секунды. До последнего заезда наш сочинский чемпион преследовал пару немцев и шел на подиум, но в решающем рейде пропустил вперед к бронзе китайца. Потенциально третья олимпийская медаль ускользнула.

Бронзовый призер Сочи и медалистка чемпионатов мира Елена Никитина тоже всерьез котировалась на пекинские награды, однако завалила первую же попытку. И разверзлась откровениями, где были такие слова-приговоры своей форме как «это провал», «когда была юниором, и то лучше выступала», «хуже уже быть не может» и «мы просто на дне». Но еще мощнее прозвучала тирада в адрес Федерации – из-за конфликтов по поводу нового производителя скелетонов. Нелады и дискоммуникация по ходу сезона разрушили шансы на медаль, а фекальные посылы и тут заслонили здоровый разбор вылета в ледяную трубу.

Санный спорт: «То ли сани не едут» Репилова и двойки

Трехкратный чемпион мира Роман Репилов не смог подтвердить свой класс на Играх, заняв 9-е место в личных соревнованиях и 4-е – в эстафете. Ему слово:

«Трудно что-то противопоставить соперникам, когда ты со старта уступаешь в скорости, а к твоим саням как будто привязан якорь. Это поражение техники, а не меня как спортсмена. То, на чем ехали иностранцы, – это небо и земля по сравнению с тем, на чем ехал я».

В команде с бронзовой призершей Игр Татьяной Ивановой и двойкой Денисьев – Антонов немного не удалось доехать до подиума – не хватило довольно много: 0,3 секунды. Тут уже от Александра Денисьева в ход пошел глоссарий Слуцкого-Зырянова:

«Мы обосрались, потому что у нас двойки «быстрые» – за 12 лет ничего не поменялось. Как в Сочи нам привозили по полсекунды, так с каждым годом все больше и больше. Почему? Никто не знает – если бы знали, то ездили бы быстрее».

Очевидно, санный спорт – это Формула-1 на льду, где очень многое решает инвентарь. И тут надо что-то придумывать, чтобы не отстать от технологического прогресса. Если пригласить специалистов чистого льда из керлинга не вариант, то хотя бы решить проблему стратегической близорукости чиновников: ведь для того, чтобы было, кому дарить из бюджета «БМВ» за медали, надо сперва хотя бы построить спортсменам конкурентные сани.

Сноуборд: ухабы чемпионов мира – Логинова и Надыршиной

Трехкратный чемпион мира в параллельном (и гигантском) слаломе Дмитрий Логинов приехал в Пекин, чтобы не допустить ошибки Пхенчхана, где он выбыл уже на квалификационной стадии. Здесь с этим барьером удалось справиться, и все прежние титулы действительно стали смотреться как внушительный фундамент для надежд на главное золото. Однако в плей-офф разбивка по парам подкинула ему в соперники другого русского парня – бывалого олимпионика Вика Уайлда. Логинов в этой дуэли не добрался даже до финиша, а сочинский чемпион пошел дальше – и сам взял бронзу.

София Надыршина на прошлогоднем чемпионате мира в 17 лет взяла золото и серебро в параллельном и параллельном гигантском слаломе. В Китай россиянка прикатила как звезда своего вида, но уже в 1/8 финала проиграла – несчастные 0,03 секунды не позволили как следует надышаться олимпийским воздухом. Было трудно: накануне она заболела ковидом, просидела в изоляции и едва успела выйти к старту.

Фристайл: пролеты чемпионов мира – Бурова и Таталиной

Максим Буров был одним из фаворитов на прошлой Олимпиаде, но остался в Пхенчхане без наград. К этой он подошел уже абсолютным мировым топом с четырьмя подряд победами на этапах Кубка мира в сезоне и тремя золотыми медалями чемпионатов мира. Но тут в дело вмешался коронавирус, связанный, как известно, с тяжелым острым респираторным синдромом.

Максим долго восстанавливался и даже пропустил командное соревнование в начале Игр, где наша микст-сборная по составу смотрелась явным претендентом на подиум. Без Максима команде не хватило 5 баллов до главного финала, а сам Буров-младший так и не вернул кондиции и отсеялся во второй квалификации. Впрочем, брат Илья снова добыл для семьи олимпийскую медаль и посвятил ее «малому».

Цените братьев!

Анастасия Таталина рассчитывала только на себя – все-таки действующая чемпионка мира в биг-эйре. Однако падение в тренировке обернулось гематомой на пол-лица, не позволившей выступить в полную силу. Когда летишь с трамплина с кучей космических пируэтов и не видишь отекшим глазом ничего вокруг, приземление в районе 10-го место – уже почти подвиг. Другие бы с такой травмой просто снялись.

Попытка дотянуться до медали в непрофильном слоуп-стайле с рискованным трюком в последней попытке обернулась четвертым местом (судьи не оценили всю комбинацию по достоинству) и эмоциями Анастасии на финише: «Меня засудили, это нечестно!».

Стоит сохранить этот зудящий голод по олимпийской награде до следующих Игр.

Конькобежный спорт: скользкие дорожки Фаткулиной, Кулижникова и Мурашова

Ольга Фаткулина – победительница и многократный призер чемпионатов мира, серебряная медалистка Сочи – несла в Пекине флаг ОКР, а ожидания от ее выступлений были столь же высоки, как и доверенная честь. Свежие выступления перед Играми тоже обнадеживали: победа в одном из последних забегов и четвертое место тотала. Увы, итог – только 10-е место на 500-метровке и 13-е на километровой дистанции. Без внятных объяснений, что же пошло не так.

Мультичемпион и рекордсмен мира Павел Кулижников не был приглашен в Пхенчхан и в праведном гневе рвал всех на международных стартах. Но не донес победную злость до Пекина. Еще год назад он брал два серебра на одном чемпионате мира, а вот перед китайским вояжем заметно ослаб. Павел бежал здесь только 1000 метров, где не попал даже в топ-10.

Форма еще одного нашего чемпиона и суперспринтера Руслана Мурашова тоже посыпалась в олимпийский сезон – тут у него лишь 10-е место на 500-метровке.

Хоккей: финский тормоз

Вертикальная директива прямиком из Ночной лиги о важности хоккейного золота и принесенные ради него жертвы не оставляют места дилеммам об итоговом результате: второе место тождественно провалу. А натужные хрипы лезвий на льду не дают в душе воспламениться сочувствию.

Невыполнение партийной задачи, помноженное на рабоче-крестьянские способы ее достижения, с головой обличают виновных среди чинов Федерации (и дистанцировавшейся хоккейной инкарнации тренера «Ромы»). Все отговорки про «закономерность» и «достоинство» результата сейчас подчинены единственной цели: остаться боссами и на новый олимпийский цикл, заполняя эфир дурманящим сиропом про строящиеся катки, красные машины и победы над канадцами на Евротурах. Мы готовимся к Милану и Кортине-д’Ампеццо – если все пойдет по такому плану, этой мантрой мы еще заслушаемся!

Фото: REUTERS/Lisi Niesner, David W Cerny, Susana Vera, Thomas Peter, Lindsey Wasson, Kim Hong-Ji, Fabrizio Bensch; Gettyimages.ru/Catherine Ivill; РИА Новости/Виталий Белоусов