Йоханнес Бо – лидер (4 золотых!), Большунов сразу за ним, тройная чемпионка Йохауг. Главные мультимедалисты Пекина-2022

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Золотая медаль на Олимпиаде – колоссальное достижение для спортсмена. В Пекине-2022 были те, кто поставил награды на поток – давайте вместе им похлопаем. Радостно, что в списке и наш Александр Большунов.

Йоханнес Бо, Норвегия, биатлон (4 золота и бронза)

Главным мультимедалистом Игр стал Бо, разорвавший всех в биатлоне. Норвежец победил в спринте, масс-старте и двух эстафетах, добавив к этому еще и бронзу в индивидуальной гонке. Драму Эдуарда Латыпова (и взлет Йоханнеса) в мужской эстафете мы не забудем еще очень долго.

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Александр Большунов, Россия, лыжные гонки (3 золота, серебро и бронза)

Большунов блистал в каждой гонке – и везде брал призы. Нашему лыжнику покорился марафон (хоть и усеченный, бежали 28,4 км вместо 50), а до этого он брал золото в скиатлоне и эстафете. Плюс к этому Большунов пришел вторым в классике и третьим – в командном спринте. Но даже после такого великим он себя не считает.

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Марте Ульсбю-Ройселанн, Норвегия, биатлон (3 золота и 2 бронзы)

Возвращаемся к биатлону и сборной Норвегии. Ульсбю-Ройселанн повторила достижение Большунова по количеству медалей (5), но все-таки осталась без серебра. Марте стала первой в эстафетном миксте, гонке преследования и спринте. Две бронзы достались ей в масс-старте и индивидуалке.

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Ирен Схаутен, Нидерланды, конькобежный спорт (3 золота и бронза)

Голландка прекрасно выступила в конькобежном спорте (фирменная комбинация!). Схаутен победила в забегах на три и пять тысяч метров, а также в масс-старте. Командная гонка преследования закончилась для нее бронзой.

Тереза Йохауг, Норвегия, лыжные гонки (3 золота)

В последний день Олимпиады Йохауг победила в марафоне и забрала свое третье золото Пекина (раньше были победы в скиатлоне и индивидуальной гонке на 10 км). Норвежка повторила достижение финки Марьи Лиисы Кирвесниеми, взявшей три личных золота на Олимпиаде-1984 в Сараево.

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Кентен Фийон-Майе, Франция, биатлон (2 золота и 3 серебра)

Яркий представитель французского биатлона. Фийон-Майе завоевал золото в индивидуалке и гонке преследования. А еще на его счету аж три серебра – в двух эстафетах и спринте.

Тарьей Бо, Норвегия, биатлон (2 золота, серебро и бронза)

Да, для старшего из братьев Бо Олимпиада тоже получилась успешной (хотя до Йоханнеса все же не дотянул). Есть золото в паре эстафетных гонок. Из личных медалей – серебро в пасьюте и бронза в спринте.

Йоханнес Клэбо, Норвегия, лыжные гонки (2 золота, серебро и бронза)

Главный антагонист Большунова на этих Играх был не настолько ярок. Не смог догнать россиян в эстафете и сошел с дистанции усеченного марафона. Но без побед и медалей Клэбо все равно не остался: выиграл в командном и личном спринтах, взял серебро в эстафете и неожиданную бронзу в классике на 15 км.

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Сюзанне Схюлтинг, Нидерланды, шорт-трек (2 золота, серебро и бронза)

Первый (и единственный) представитель шорт-трека в списке. На счету 24-летней голландки личное золото на тысяче метров и эстафетное – на трех тысячах. Еще Схюлтинг взяла серебро на 500 метрах и бронзу – на дистанции втрое длиннее.

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Йорген Гробак, Норвегия, лыжное двоеборье (2 золота и серебро)

В лыжном двоеборье у Норвегии тоже есть кому побороться. Достижения в Пекине-2022 у Гробака такие: победы на 10 км и в эстафете плюс серебро на «нормальном холме» (тоже 10 км).

Айлин Гу, Китай, фристайл (2 золота и серебро)

Айлин – одна из главных звезд всей Олимпиады. Гу принесла два золота (в биг-эйре и хаф-пайпе) и серебро (в слоупстайле) Китаю, хотя родилась в Сан-Франциско и всю жизнь провела в США. Мама Айлин – Ян Гу – дочь китайского чиновника, главного электрика Министерства жилья, городского и сельского строительства КНР.

А еще – она топ-модель, на контрактах с Victoria’s Secret и Tiffany, поступила в Стэнфорд

Йоханнес Штрольц, Австрия, горнолыжный спорт (2 золота и серебро)

У австрийца – династия олимпийских чемпионов. Его отец, горнолыжник Хуберт Штрольц, выиграл золото Калгари-1988 в комбинации и серебро в гигантском слаломе. Йоханнес даже превзошел достижения папы – в Пекине он стал двукратным чемпионом (комбинация и командные соревнования). Плюс серебро в слаломе.

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👏 Похлопаем и тем, кто завоевал в Пекине две золотых награды: немцы Торстен Маргис и Франческо Фридрих (бобслей), Тобиас Арльт, Тобиас Вендль и Йоханнес Людвиг (в санях). У женщин в этом же виде есть двойной триумф от Натали Гайзенбергер. Также отличились словенка Урша Богатай (прыжки с трамплина), американка Линдси Джекобеллис (сноуборд), китаец Жэнь Цзывэй (шорт-трек) и швед Нильс ван дер Пул (коньки).

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Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; REUTERS/Athit Perawongmetha, Aleksandra Szmigiel, Kim Hong-Ji, Tyrone Siu, Pawel Kopczynski; globallookpress.com/Vegard Graatt/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency, Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency