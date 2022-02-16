Отец и сын взяли по золоту и серебру Олимпиады с разницей в 34 года. Сказка австрийского горнолыжника-полицейского

Аплодируем семье Штрольц.

Слева на фотографии – Хуберт Штрольц, горнолыжник. Он выиграл золото Калгари-1988 в комбинации и серебро в гигантском слаломе.

Справа – его сын, Йоханнес Штрольц, тоже горнолыжник. В Пекине он неожиданно даже для себя повторил достижения отца: 10 февраля стал чемпионом в суперкомбинации, а 16 февраля взял еще и серебро в слаломе.

Отец и сын взяли по золоту и серебру Олимпиады – таких семейных успехов в зимних дисциплинах не бывало. Даже близко.

«На церемонии награждения у меня перед глазами пролетело много всего. Сложно не плакать, – говорил Штрольц-младший после золота. – Моя мечта исполнилась! Думаю, эта история – пример, что никогда нельзя сдаваться».

Последнее предложение может казаться до жути банальным, но это только на первый взгляд. За ним скрывается одна из самых добрых и воодушевляющих историй Олимпиады-2022.

• Год назад Штрольца отцепили от сборной Австрии по горным лыжам. В Кубке мира он не просто буксовал, а плелся очень-очень далеко:

• 2017/18 – 141-е место • 2018/19 – 68-е место • 2019/20 – 120-е место • 2020/21 – 100-е место

Лучшим результатом на этапах Кубка мира было всего лишь 10-е место в одной из гонок сезона-2019/20.

• Оставшись без поддержки сборной, Штрольц решил не завязывать со спортом. Летом он два с половиной месяца проработал патрульным в полицейском участке австрийского города Дорнбирн, где живут чуть больше 40 тысяч человек, а в свободное время тренировался, набирая форму к сезону. Конечно, безо всякого снега и лыж.

• Всю подготовку к олимпийскому сезону Штрольц оплатил сам. В том числе пришлось самостоятельно готовить лыжи, потому что сервисмены доступны только членам сборной. «Мне еще очень помогли другие команды, особенно немецкая лыжная ассоциация. Осенью мне позволили потренироваться с Линусом Штрассером (участник Олимпиады-2022 – Sports.ru) и другими ребятами. Безмерно благодарен всем, кто поверил в меня и дал мне еще один шанс».

Кстати, лыжи Штрольц продолжает готовить сам даже после возвращения в сборную – говорит, привык и получает удовольствие. А как он вернулся в сборную и попал на Олимпиаду – отдельная история.

• В ноябре Йоханнеса взяли на тренировки сборной, а в декабре отправили на два этапа Кубка мира в Италию и Францию – но в обоих случаях он не добрался до финиша слалом-дистанции. Шансов на Олимпиаду практически не оставалось, как вдруг 9 января Штрольц в швейцарском Адельбодене выиграл слалом. Первая победа в карьере!

«Я не мог поверить. Просто постарался выжать из себя все в последний раз – и тут такой результат, – говорил австриец. – Я так много страдал по ходу карьеры… И наконец я получил вознаграждение за терпение».

• Но и после этого от Штрольца не ждали чего-то невероятного. А он разорвал все шаблоны.

Золото в дисциплине, в которой он год назад был 7-м в одной Австрии и даже не планировал участвовать (попробовать уговорили тренеры сборной, лыжи дал партнер). Серебро в слаломе, по которому он в зачете был в разные годы то 37-м, то 46-м, то 35-м, в этом сезоне – 11-м.

«Летом я уже продумывал, что скажу отцу, если скоро завершу карьеру, – говорил Йоханнес. – Я бы сказал, как уважаю его достижения, как делал максимум, чтобы добраться до его вершин. Ведь я не мог представить, каково это – победить на большом турнире».

Ничего такого говорить не пришлось.

Штрольц-старший увидел успехи сына и со слезами на глазах сказал австрийским журналистам: «То, что мы завоевали одинаковые медали – просто невероятно. Я так рад за сына! Теперь могу снять перед ним шляпу».

Фото: Gettyimages.ru/Alexis Boichard/Agence Zoom, Alex Pantling, Steve Fenn /American Broadcasting Companies; globallookpress.com/Michael Kappeler; REUTERS/Christian Hartmann