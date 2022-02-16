Смотрим 1/4 финала хоккеистов и наиважнейший керлинг! Дальше – Большунов и Непряева, еще эстафета в биатлоне. Новый день Олимпиады-2022 – Live

Онлайн, с которым вы не пропустите ничего важного из Пекина-2022.
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Главное в среду на Олимпиаде
Смотрим параллельно два важнейших матча
• Сборная России по хоккею играет четвертьфинал против Дании. Выглядит приятно, но по сути должно быть опасно – во-первых, в группе с этим соперником уже было трудно. Во-вторых, вы же тоже замечали, как легко споткнуться на том, что уже как будто перешагнул? Наблюдаем, как все будет, на Первом
• Мужская керлинг-команда спасла последний шанс выйти в полуфинал, теперь нужно выиграть заключительный матч группового турнира: там Великобритания – очень мощная (плохо), но уже обеспечившая себе борьбу за медали (уже лучше). Трансляция идет – на Матч Игре
• Лыжники – наша главный источник позитива, тут снова день сразу с двумя золотыми в розыгрыше. Командные спринты классическим стилем стартуют с полуфиналов: в 10:15 женские (Наталья Непряева + Юлия Ступак), в 11:15 – мужские (Александр Большунов + Александр Терентьев). В 12:15 и 12:45 соответственно – финалы, за показ отвечает Россия 1
• В биатлоне еще одна эстафета: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина – состав-динамит. Могут бомбануть и побороться за любые медали, могут подорваться сами. Верим в первый вариант, смотрим на России 1 в 10:45 (как это будет устроено параллельно с лыжами, сами пока не знаем)
• Во фристайл-акробатике квалификация отняла у нас тонну шуток про брата-акробата, брат остался только один: Илья Буров – он не был таким фаворитом, как Максим, но все же это бронзовый призер прошлой Олимпиады. Что сможет он, а что – Станислав Никитин, узнаем в 14:00 на Матч Игре
• В шорт-треке финал мужской эстафеты на 5000 метров с двумя олимпийскими призерами: Константин Ивлиев и Семен Елистратов потащат, Денис Айрапетян с Павлом Ситниковым поддержат – в 15:30. У женщин на личных 1500 метров последний шанс Софьи Просвирновой, а также Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова. Сначала 1/4 финала (14:30), а через пару часов финал
🥌 Россия vs Великобритания – 1:4. Забавный старт энда: британцы перепутали камни
Они бросали первыми и по ошибке взяли желтые камни – наши.
Заметили это, уже когда запустили его. На площадке договорились с нашими, что Сергей Глухов подержит место, а они принесут взамен красный. Вот так ногой наш скип зафиксировал, куда его ставить.
«Вообще, нам бы не помешала такая помощь», – шутили россияне, намекая, что можно бы и оставить такой желтый
🏒 Россия vs Дания – 1:1. Опасно
Датчане сравняли – забили в большинстве.
После новостей из матча США – Словакия особенно тревожно
Сенсация: Словакия выбила США!
Словаки – первые полуфиналисты Олимпиады.
Они повели, пропустили два, отыгрались за 44 секунды до конца – и выиграли по буллитам
🥌 Россия vs Великобритания – 1:4
По одному на своих последних взяли, ситуация не изменилась к концу третьего энда
Хорошилов – в топ-10
Переоценили мы соперников Александра – были и те, кто проиграл ему, растеряв запас. От медалей это, конечно, далеко, но в целом – достойно.
Золото – во Францию
1. Клеман Ноэль (Франция) 2. Йоханнес Штрольц (Австрия) 3. Себастьян Фосс-Сулевог (Норвегия) ... 10. Александр Хорошилов (Россия)
🏒 Россия vs Дания – 1:0. А тут приятный старт!
Гол Шипачева! Которого мы (и он сам себя) критиковали перед матчем.
После броска, который у Никиты Гусева не очень получился, добил в пустой угол
UPD . Первый период так и закончили
🥌 Россия vs Великобритания – 0:3. Начали неудачно
В первом энде отдали три камня: неточно сыграли в концовке, соперник наказал.
Сразу нужно спасаться
Хорошилов – промежуточно 3-й
Чуть хуже ближайших соперников прошел.
Наверняка примерно так и опустится в район 13-го места в итоге
Александр Хорошилов выходит на 2-ю попытку
Через пару минут на Матч Арене можно увидеть
🥌 Россия vs Великобритания – тоже начали!
Керлингистам нужна победа в последнем матче группового турнира. Наши начинают без последнего камня.
Следим на Матч Игре, там точно без переключений на другие события
🏒 Россия vs Дания – стартовали!
Четвертая тройка нападения у нас с первых минут, вторая пара защитников – будем всех путать.
Смотрим с Денисом Казанским и Игорем Ларионовым на Первом
Стартует 2-я попытка в горнолыжном слаломе
Там Александр Хорошилов попробует подняться еще выше, чем уже достойное 10-е место. А между тремя лидерами вообще всего 0,06 секунды.
Смотрим развязку на Матч Арене
Наш состав на Данию
Вратари: Федотов , Билялов
1 звено : Никишин – Нестеров, Галиев – Шипачев – Чибисов
2 звено : Елесин – Яковлев, Гусев – Ткачев – Грицюк
3 звено : Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков
4 звено : Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко, Семенов
А теперь – к хоккею
К сборной России у всех нас, конечно, же полно вопросов: после двух напряженных побед в группе и поражения от Чехии в предыдущем матче.
Но еще больше напрягает то, как вообще все устроено в команде и вокруг:
России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей
Чей подход правильнее?
Пока смотрим хоккей и готовимся к валу основных событий, давайте еще почитаем важное про вчерашний день – про разборки в женской фигурке за пределами Камилы Валиевой:
Трусова упала с суперпрыжка, а Щербакова облегчила программу – и не зря. Чей подход лучше в погоне за Валиевой?
Допинг Валиевой – из-за дедушки. Это реально?
Главная версия, зазвучавшая относительно Камилы Валиевой еще вчера – что запрещенный препарат попал к ней с чем-то, что употреблял ее дедушка.
Версия ненадежная, но все равно ничего другого у нас пока нет. Разбираемся
Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?
Красота акробатики
Еще можно готовиться к вечернему финалу в мужской акробатике.
Вживую это выглядит не всегда понятно, сложно разобраться в оценках. Зато посмотрите, как впечатляет фото
Это Илья Буров, бронзовый призер-2018 – он вместе со Станиславом Никитиным в финале, будет биться за себя и за брата Максима
Первый хоккейный четвертьфинал
Он начинается прямо сейчас, там США играют со Словакией.
Посмотреть можно на Матч ТВ – давайте использовать как разогрев перед нашим матчем с датчанами. Ну и для сравнения с потенциальными соперниками тоже
Герой финишировал предпоследним
Мы про Уильяма Флаэрти из Пуэрто-Рико.
Во-первых, он финишировал – сам факт, в итоге не доехали аж 36 слаломистов. Во-вторых, это он был на волосок от смерти в детстве, а теперь выступает на Олимпиаде:
«Молитесь, чтобы это был рак». Врачи давали 10% на выживание – а теперь он на Олимпиаде
Допинг-пробу B Камилы Валиевой еще не вскрывали
Один из главных вопросов по самой спорной истории Олимпиады прояснил представитель МОК. Когда и как будут проверять, пока неизвестно.
Кроме того, в МОК подтвердили, что тройку призеров женского одиночного турнира, если там будет Валиева, признают предварительной, а не окончательной – до завершения расследования
Хорошилов – в топ-10!
Очень достойная первая попытка у россиянина, и это с ошибочкой.
Вот положение, уже проехали все топы:
1. Йоханнес Штрольц (Австрия) 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,02 3. Себастьян Фосс-Сулевог (Норвегия) – 0,06 ... 10. Александр Хорошилов (Россия) – 0,71 31. Александр Андриенко (Россия) – 3,35
В 8:45 вторая попытка
Андриенко доехал – предпоследним
31-й из 32-х финишировавших.
Хотя тоже успех: 19 человек вообще не добрались до конца
Слаломиста Кузнецова потеряли
Иван ошибся и вылетел с трассы – ничего опасного, просто не вписался.
Во второй попытке его не будет
Первое золото дня – у США
Мужской слоупстайл выиграл американец Александер Холл, никто из рисковавших в последней попытке его не обошел
1. Александр Холл (США) – 90,01 балла 2. Николас Геппер (США) – 86,48 3. Йеспер Тьедер (Швеция) – 85,35
Для Геппера это третья подряд Олимпиада с медалью: в Сочи была бронза, в Пхенчхане – серебро, теперь снова 2-е место
Хорошилов проехал
+0,71 от лидера, 9-й после своей попытки.
Прилично ошибся в серединке трассы, к концу уже только терял
Горнолыжник Хорошилов – главный ветеран Олимпиады
Он старше всех в пекинской сборной России, причем именно сегодня у Александра день рождения – ему исполняется 38 лет.
Хорошилов – давно главный горнолыжник страны, у него за карьеру 10 подиумов на этапах Кубка мира, есть даже одна победа. Последнее попадание в тройку – январь 2020-го, победа осталась в 2015-м.
Стрельнуть раз Александр точно умеет – может быть, как раз сегодня?
Капитан-знаменосец – пока провал
Готовимся к хоккейному четвертьфиналу и говорим о человеке, которому пора включаться:
Шипачев пока проваливает Олимпиаду. В Пхенчхане-2018 он вообще сел в запас после первой игры – и стал чемпионом
Первые наши – на горных лыжах
На Матч Арене – мужской слалом, там трое россиян. Вот порядок их появления на склоне:
Александр Хорошилов – 21 Иван Кузнецов – 41 Александр Андриенко – 50
Тут совсем не ждем медалей, просто наслаждаемся
Первые медали дня
В мужском слоупстайле нет наших, но все равно можно включить Матч Страну и заценить розыгрыш первого сегодняшнего золота
Спокойное утро
Если вы по пекинской привычке проснулись в московские 4 утра, небольшое разочарование: сборная России не играет в керлинг – ни одна.
Параллельно стартовали женские матчи США – Канада, Швейцария – Корея и Китай – Великобритания
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