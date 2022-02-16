Разборки в олимпийском Пекине
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Смотрим 1/4 финала хоккеистов и наиважнейший керлинг! Дальше – Большунов и Непряева, еще эстафета в биатлоне. Новый день Олимпиады-2022 – Live

Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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Онлайн, с которым вы не пропустите ничего важного из Пекина-2022.

Напоминаем, это наш новый формат онлайнов, который на сайте работает у всех, а в приложении – только если у вас новая версия.

 
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Главное в среду на Олимпиаде

Смотрим параллельно два важнейших матча

• Сборная России по хоккею играет четвертьфинал против Дании. Выглядит приятно, но по сути должно быть опасно – во-первых, в группе с этим соперником уже было трудно. Во-вторых, вы же тоже замечали, как легко споткнуться на том, что уже как будто перешагнул? Наблюдаем, как все будет, на Первом

• Мужская керлинг-команда спасла последний шанс выйти в полуфинал, теперь нужно выиграть заключительный матч группового турнира: там Великобритания – очень мощная (плохо), но уже обеспечившая себе борьбу за медали (уже лучше). Трансляция идет – на Матч Игре

• Лыжники – наша главный источник позитива, тут снова день сразу с двумя золотыми в розыгрыше. Командные спринты классическим стилем стартуют с полуфиналов: в 10:15 женские (Наталья Непряева + Юлия Ступак), в 11:15 – мужские (Александр Большунов + Александр Терентьев). В 12:15 и 12:45 соответственно – финалы, за показ отвечает Россия 1

• В биатлоне еще одна эстафета: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина – состав-динамит. Могут бомбануть и побороться за любые медали, могут подорваться сами. Верим в первый вариант, смотрим на России 1 в 10:45 (как это будет устроено параллельно с лыжами, сами пока не знаем)

• Во фристайл-акробатике квалификация отняла у нас тонну шуток про брата-акробата, брат остался только один: Илья Буров – он не был таким фаворитом, как Максим, но все же это бронзовый призер прошлой Олимпиады. Что сможет он, а что – Станислав Никитин, узнаем в 14:00 на Матч Игре

• В шорт-треке финал мужской эстафеты на 5000 метров с двумя олимпийскими призерами: Константин Ивлиев и Семен Елистратов потащат, Денис Айрапетян с Павлом Ситниковым поддержат – в 15:30. У женщин на личных 1500 метров последний шанс Софьи Просвирновой, а также Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова. Сначала 1/4 финала (14:30), а через пару часов финал

🥌 Россия vs Великобритания – 1:4. Забавный старт энда: британцы перепутали камни

Они бросали первыми и по ошибке взяли желтые камни – наши.

Заметили это, уже когда запустили его. На площадке договорились с нашими, что Сергей Глухов подержит место, а они принесут взамен красный. Вот так ногой наш скип зафиксировал, куда его ставить.

«Вообще, нам бы не помешала такая помощь», – шутили россияне, намекая, что можно бы и оставить такой желтый

🏒 Россия vs Дания – 1:1. Опасно

Датчане сравняли – забили в большинстве.

После новостей из матча США – Словакия особенно тревожно

Сенсация: Словакия выбила США!

Словаки – первые полуфиналисты Олимпиады.

Они повели, пропустили два, отыгрались за 44 секунды до конца – и выиграли по буллитам

🥌 Россия vs Великобритания – 1:4

По одному на своих последних взяли, ситуация не изменилась к концу третьего энда

Хорошилов – в топ-10

Переоценили мы соперников Александра – были и те, кто проиграл ему, растеряв запас. От медалей это, конечно, далеко, но в целом – достойно.

Золото – во Францию

1. Клеман Ноэль (Франция) 2. Йоханнес Штрольц (Австрия) 3. Себастьян Фосс-Сулевог (Норвегия) ... 10. Александр Хорошилов (Россия)

🏒 Россия vs Дания – 1:0. А тут приятный старт!

Гол Шипачева! Которого мы (и он сам себя) критиковали перед матчем.

После броска, который у Никиты Гусева не очень получился, добил в пустой угол

UPD . Первый период так и закончили

🥌 Россия vs Великобритания – 0:3. Начали неудачно

В первом энде отдали три камня: неточно сыграли в концовке, соперник наказал.

Сразу нужно спасаться

Хорошилов – промежуточно 3-й

Чуть хуже ближайших соперников прошел.

Наверняка примерно так и опустится в район 13-го места в итоге

Александр Хорошилов выходит на 2-ю попытку

Через пару минут на Матч Арене можно увидеть

🥌 Россия vs Великобритания – тоже начали!

Керлингистам нужна победа в последнем матче группового турнира. Наши начинают без последнего камня.

Следим на Матч Игре, там точно без переключений на другие события

🏒 Россия vs Дания – стартовали!

Четвертая тройка нападения у нас с первых минут, вторая пара защитников – будем всех путать.

Смотрим с Денисом Казанским и Игорем Ларионовым на Первом

Стартует 2-я попытка в горнолыжном слаломе

Там Александр Хорошилов попробует подняться еще выше, чем уже достойное 10-е место. А между тремя лидерами вообще всего 0,06 секунды.

Смотрим развязку на Матч Арене

Наш состав на Данию

Вратари: Федотов , Билялов

1 звено : Никишин – Нестеров, Галиев – Шипачев – Чибисов

2 звено : Елесин – Яковлев, Гусев – Ткачев – Грицюк

3 звено : Телегин – Войнов, Слепышев – Карнаухов – Воронков

4 звено : Шарипзянов, Плотников – Андронов – Григоренко, Семенов

А теперь – к хоккею

К сборной России у всех нас, конечно, же полно вопросов: после двух напряженных побед в группе и поражения от Чехии в предыдущем матче.

Но еще больше напрягает то, как вообще все устроено в команде и вокруг:

России нужно срочно переосмыслить подготовку к топ-турнирам. Нынешний формат тормозит наш хоккей

Чей подход правильнее?

Пока смотрим хоккей и готовимся к валу основных событий, давайте еще почитаем важное про вчерашний день – про разборки в женской фигурке за пределами Камилы Валиевой:

Трусова упала с суперпрыжка, а Щербакова облегчила программу – и не зря. Чей подход лучше в погоне за Валиевой?

Допинг Валиевой – из-за дедушки. Это реально?

Главная версия, зазвучавшая относительно Камилы Валиевой еще вчера – что запрещенный препарат попал к ней с чем-то, что употреблял ее дедушка.

Версия ненадежная, но все равно ничего другого у нас пока нет. Разбираемся

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?

Красота акробатики

Еще можно готовиться к вечернему финалу в мужской акробатике.

Вживую это выглядит не всегда понятно, сложно разобраться в оценках. Зато посмотрите, как впечатляет фото

Это Илья Буров, бронзовый призер-2018 – он вместе со Станиславом Никитиным в финале, будет биться за себя и за брата Максима

Первый хоккейный четвертьфинал

Он начинается прямо сейчас, там США играют со Словакией.

Посмотреть можно на Матч ТВ – давайте использовать как разогрев перед нашим матчем с датчанами. Ну и для сравнения с потенциальными соперниками тоже

Герой финишировал предпоследним

Мы про Уильяма Флаэрти из Пуэрто-Рико.

Во-первых, он финишировал – сам факт, в итоге не доехали аж 36 слаломистов. Во-вторых, это он был на волосок от смерти в детстве, а теперь выступает на Олимпиаде:

«Молитесь, чтобы это был рак». Врачи давали 10% на выживание – а теперь он на Олимпиаде

Допинг-пробу B Камилы Валиевой еще не вскрывали

Один из главных вопросов по самой спорной истории Олимпиады прояснил представитель МОК. Когда и как будут проверять, пока неизвестно.

Кроме того, в МОК подтвердили, что тройку призеров женского одиночного турнира, если там будет Валиева, признают предварительной, а не окончательной – до завершения расследования

Хорошилов – в топ-10!

Очень достойная первая попытка у россиянина, и это с ошибочкой.

Вот положение, уже проехали все топы:

1. Йоханнес Штрольц (Австрия) 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,02 3. Себастьян Фосс-Сулевог (Норвегия) – 0,06 ... 10. Александр Хорошилов (Россия) – 0,71 31. Александр Андриенко (Россия) – 3,35

В 8:45 вторая попытка

Андриенко доехал – предпоследним

31-й из 32-х финишировавших.

Хотя тоже успех: 19 человек вообще не добрались до конца

Слаломиста Кузнецова потеряли

Иван ошибся и вылетел с трассы – ничего опасного, просто не вписался.

Во второй попытке его не будет

Первое золото дня – у США

Мужской слоупстайл выиграл американец Александер Холл, никто из рисковавших в последней попытке его не обошел

1. Александр Холл (США) – 90,01 балла 2. Николас Геппер (США) – 86,48 3. Йеспер Тьедер (Швеция) – 85,35

Для Геппера это третья подряд Олимпиада с медалью: в Сочи была бронза, в Пхенчхане – серебро, теперь снова 2-е место

Хорошилов проехал

+0,71 от лидера, 9-й после своей попытки.

Прилично ошибся в серединке трассы, к концу уже только терял

Горнолыжник Хорошилов – главный ветеран Олимпиады

Он старше всех в пекинской сборной России, причем именно сегодня у Александра день рождения – ему исполняется 38 лет.

Хорошилов – давно главный горнолыжник страны, у него за карьеру 10 подиумов на этапах Кубка мира, есть даже одна победа. Последнее попадание в тройку – январь 2020-го, победа осталась в 2015-м.

Стрельнуть раз Александр точно умеет – может быть, как раз сегодня?

Первые наши – на горных лыжах

На Матч Арене – мужской слалом, там трое россиян. Вот порядок их появления на склоне:

Александр Хорошилов – 21 Иван Кузнецов – 41 Александр Андриенко – 50

Тут совсем не ждем медалей, просто наслаждаемся

Первые медали дня

В мужском слоупстайле нет наших, но все равно можно включить Матч Страну и заценить розыгрыш первого сегодняшнего золота

Спокойное утро

Если вы по пекинской привычке проснулись в московские 4 утра, небольшое разочарование: сборная России не играет в керлинг – ни одна.

Параллельно стартовали женские матчи США – Канада, Швейцария – Корея и Китай – Великобритания

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