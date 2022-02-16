Смотрим 1/4 финала хоккеистов и наиважнейший керлинг! Дальше – Большунов и Непряева, еще эстафета в биатлоне. Новый день Олимпиады-2022 – Live

Смотрим параллельно два важнейших матча

• Сборная России по хоккею играет четвертьфинал против Дании. Выглядит приятно, но по сути должно быть опасно – во-первых, в группе с этим соперником уже было трудно. Во-вторых, вы же тоже замечали, как легко споткнуться на том, что уже как будто перешагнул? Наблюдаем, как все будет, на Первом

• Мужская керлинг-команда спасла последний шанс выйти в полуфинал, теперь нужно выиграть заключительный матч группового турнира: там Великобритания – очень мощная (плохо), но уже обеспечившая себе борьбу за медали (уже лучше). Трансляция идет – на Матч Игре

• Лыжники – наша главный источник позитива, тут снова день сразу с двумя золотыми в розыгрыше. Командные спринты классическим стилем стартуют с полуфиналов: в 10:15 женские (Наталья Непряева + Юлия Ступак), в 11:15 – мужские (Александр Большунов + Александр Терентьев). В 12:15 и 12:45 соответственно – финалы, за показ отвечает Россия 1

• В биатлоне еще одна эстафета: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина – состав-динамит. Могут бомбануть и побороться за любые медали, могут подорваться сами. Верим в первый вариант, смотрим на России 1 в 10:45 (как это будет устроено параллельно с лыжами, сами пока не знаем)

• Во фристайл-акробатике квалификация отняла у нас тонну шуток про брата-акробата, брат остался только один: Илья Буров – он не был таким фаворитом, как Максим, но все же это бронзовый призер прошлой Олимпиады. Что сможет он, а что – Станислав Никитин, узнаем в 14:00 на Матч Игре

• В шорт-треке финал мужской эстафеты на 5000 метров с двумя олимпийскими призерами: Константин Ивлиев и Семен Елистратов потащат, Денис Айрапетян с Павлом Ситниковым поддержат – в 15:30. У женщин на личных 1500 метров последний шанс Софьи Просвирновой, а также Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова. Сначала 1/4 финала (14:30), а через пару часов финал