Что будет с командным золотом? Поможет ли Валиевой возраст и как ей спастись от дисквалификации? Подкаст «SILA Права» – с ответами

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Вышел экстренный выпуск подкаста «SILA Права»: юристы Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров разобрали детали неприятной и запутанной истории с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, ответив на самые популярные вопросы по теме. Можете послушать подкаст, а можете прочитать текстом – как удобнее.

Нормально ли, что результат пробы известен только через полтора месяца?

Юрий Зайцев: «Заговора здесь точно нет. Исходя из нашей практики, полтора месяца для анализа допинг-пробы – это абсолютно нормальный срок, учитывая, что в России нет своей антидопинговой лаборатории. Забор пробы, ее отправка в Швецию, очередь, обработка результатов».

Что будет с российским золотом?

Илья Чичеров: «Есть очень много вариантов. Все зависит от трактовок. Учитывая, что пробу сдали не в период проведения Олимпиады, я бы спрогнозировал, что, при наложении на Валиеву определенных санкций, у нее медаль отберут. Но при этом команде оставят. Для этого всем ее членам нужно будет доказать отсутствие каких-либо нарушений антидопинговых правил».

Юрий Зайцев: «Да, скорее всего, в неофициально командном зачете эта медаль останется. Что касается конкретно Валиевой, то здесь возможны варианты».

Если медаль оставят, то другие призеры могут обжаловать это решение?

Юрий Зайцев: «Отзыв медали является разновидностью санкций. В антидопинговом кодексе WADA есть четкий список тех, кто может это обжаловать. Соперники не являются антидопинговой организацией, не являются WADA. Всю систему в данном случае защищают антидопинговые организации, поэтому только они и могут обжаловать».

Спасет ли от дисквалификации то, что Валиевой 15?

Илья Чичеров: «Нет. Молодой возраст спортсмена может учитываться при определении степени вины и последующих санкций, но он не является определяющим. Нет такого правила: если тебе 15, то дадут два года [дисквалификации], а не четыре или вообще ноль».

При самом плохом сценарии Камиле грозит 4 года без спорта – как можно снизить этот срок или вообще избежать?

Илья Чичеров: «Первое снижение может быть до двух лет. Этот срок – самый серьезный при непреднамеренном принятии триметазидина».

Юрий Зайцев: «В случае, если спортсмену удается доказать непреднамеренность нарушения, то возможно окно – от предупреждения до двух лет».

Михаил Прокопец: «Валиевой достаточно доказать, что она принимала триметазидин не для улучшения спортивных результатов. Очень важно, что теории в духе «Ой, а я не знаю, как он ко мне попал» ведут к дисквалификации в 4 года. Для любого снижения по регламенту WADA нужно рассказать, как препарат попал к тебе в организм. Помните дело Крушельницкого? Там не смогли объяснить и получили максимальное наказание. И здесь то же самое.

Сейчас Валиевой и ее юристам нужно покопаться во всем, что она принимала, получала и это теоретически могло оказаться в организме. И сказать WADA: «Это попало ко мне вот так. Но, как видите, это случилось не потому, что я принимала его для улучшения спортивных результатов».

Во втором снижении (от двух до нуля лет) играет критерий возраста. Так как Валиева младше 16 лет и, если она докажет незначительность своей вины (допустим, предприняла все, чтобы убедиться, что это не допинг: погуглила, позвонила в WADA, тренеру, врачу), суд ее оправдает».

Илья Чичеров: «Многие возмущаются, что в антидопинговых правилах нет презумпции невиновности. Если препарат нашли, то ты автоматически виновен. Это правда, но зато, если ты доказываешь непреднамеренное попадание этого препарата, применяется стандарт «баланс вероятностей». То есть тебе не нужно давать исчерпывающие доказательства – необходима история, в которую скорее поверят, чем нет».

На каких основаниях Россию могут лишить командного золота?

Михаил Прокопец анализировал ситуацию и вне подкаста – держите его мнение по этому вопросу:

«В нескольких случаях. Если положительная допинг-проба у российского фигуриста была выявлена в ходе соревновательного тестирования, то есть после одного из двух прокатов. Это влечет дисквалификацию результатов команды, а следовательно, потерю не только золота, но и любой медали в принципе.

Если нарушение было совершено во время турнира или в связи с выступлением в нем, то дисквалификация результатов команды возможна, но не обязательна. В этом случае есть вероятность, что с коллектива будут сняты очки, которые спортсмен – нарушитель антидопинговых правил завоевал своим выступлением. В таком случае есть надежда сохранить бронзу».

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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina