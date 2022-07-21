«Так вы можете сломать игрока». В 13 лет тен Хаг смело спорил с самим Йоханом Кройффом. Аргументы юного Эрика – 👏👏👏

В 2022-м редакторы телеканала NOS изучали архив передач с Кройффом, чтобы подготовить эксклюзивный материал к 75-летию легенды. В середине восьмидесятых Йохан вел детское шоу Cruyff en Co («Кройфф и компания»), где общался с молодыми футболистами.

Среди тех, кто был на встрече в провинции Оверэйссел (здесь базируется «Твенте»), оказался 13-летний Эрик – у NOS есть небольшой ролик об этом.

Тен Хаг не помнит всех деталей разговора – дело было в 1984-м, – но отмечает общее настроение:

«Конечно, я не осознавал, с игроком какого уровня встречусь. Но мои дяди объяснили мне, кто такой Кройфф, поэтому я был очень вдохновлен. Йохан провел с нами тренировку, а потом пригласил всю команду в студию. Я постоянно тянул руку, хотел задать побольше вопросов».

В видео Эрик спросил, как прокачать технику (Йохан отбился «Много тренируйтесь – никаких других советов не нужно»), а еще поспорил с Кройффом о подходе к молодежи. Жирным выделены слова Йохана.

– Но ведь часто случается, что тренер кричит. Или с вами, ребята, такого не бывает?

– Я думаю, вам нужно следить за тем, чтобы не кричать слишком много на молодежь, ведь так вы можете сломать игрока.

Но на более высоком уровне (как первая команда «Аякса») вы должны высказывать им. Эти ребята тренируются почти каждый день; если они продолжают делать одни и те же ошибки, вы должны быть в состоянии противостоять им.

– То есть вы проводите различие между молодежным и профессиональным футболом?

– Да.

*** Когда тен Хаг возглавил «Аякс», журналисты обратили внимание, что у него в кабинете висит фотография Йохана. Эрик объяснил это так: «Есть причина, по которой у меня в офисе есть фото Кройффа. Победа важна, но я хочу побеждать в определенном стиле.

Вы должны демонстрировать красивый футбол, потому что вы играете для людей. Йохан Кройфф все еще здесь, вы можете почувствовать его ДНК».

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