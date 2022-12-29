Разрушаем мифы: семь неверных представлений о Cупербоуле LVII

Можно много говорить о подоплеке главного матча сезона. Во-первых, встречаются команды, получившие первый посев в своих конференциях, так что мы в праве ожидать высочайший уровень игры и тренерской мысли. Во-вторых, это битва Махоумса против Хертса — впервые в Супербоуле сыграют два черных квотербека. В-третьих, Энди Рид против своей первой в тренерской карьере команды. Наконец, это брат против брата: Джейсон Келси против Тревиса Келси (да, многие хотели увидеть братоубийственный футбол ранее — в Мэннингбоуле, но не сложилось). При желании можно увидеть даже гастрономическую дуэль: филадельфийские чизкейки против Канзас-Сити барбекю.

Чтобы вы не запутались во всех этих матчапах, разбираем главные мифы вокруг финальной игры.

Миф 1: Это будет противостояние атаки Чифс против защиты Иглз

Вне всякого сомнения нападение Вождей — самое опасное в лиге. В среднем Махоумс и компания зарабатывают 29,2 очка за игру. Но Орлы по этому показателю третьи в лиге — 28,1 очка.

По средним ярдам за игру картина такая же — 413,6 у Чифс (первое место) против 389,1 у Иглз (третье место). Пасовое нападение Канзас-Сити первое в лиге, но на выносе они только двадцатые. У Филадельфии позиция покрепче — они пятые на выносе и девятые на пасе.

Так что какой защите придется тяжелее — еще большой вопрос.

Миф 2: Это противостояние пасующего Махоумса против бегунка Хертса

Джейлен занимает 35-е место в лиге по выносным ярдам — 760 (при 13 тачдаунах). Для сравнения: у Джастина Филдса 1143 ярда, у Ламара Джексона — 764, у Джоша Аллена — 762. В активе Махоумса 258 ярдов и четыре тачдауна (62-е место).

В плане паса Патрик первый (5250 ярдов), Джейлен — десятый (3 701).

У Махоумса в среднем 5,9 ярда за выносную попытку и 8,1 за пасовую, у Хертса — 4,6 и 8,0 соответственно.

Как видим, оба могут и бросать «бомбы», и, при случае пробежаться.

Миф 3: Опыт Энди Рида дает Чифс гигантское преимущество

Риду 64 года и для него это будет четвертый Супербоул (один с Иглз в 2004 году, и два с Чифс в 2020 и 2021 годах). В его штабе Эрик Бьенеми (53 года), Стив Спагнуоло (63) и Дэйв Тауб (60). Они работают вместе с 2019 года.

Главному тренеру Иглз Нику Сирианни 41 год, и для него Супербоул всего лишь четвертый матч плей-офф в карьере. В его команде Шейн Стейчен (37 лет), Джонатан Гэннон (40) и Майкл Клей (31). Они в команде с 2021 года.

Но все это абсолютно не важно. Энди Рид вряд ли испытывает особо сильное желание обыграть именно Иглз. В Супербоуле надо выигрывать, и без разницы у кого.

У обеих команд исключительно сильный тренерский штаб и очень талантливые игроки. Сирианни — восходящая звезда лиги, именно таким был Рид, когда работал в Филадельфии. Обе команды нацелены на атаку, и говорить о том, что у Рида преимущество — неправильно.

Миф 4: Иглз для победы необходимо доминировать на выносе, Чифс — на пасе

Комитет бегущих у Орлов — Джейлен Хертс, Майлз Сандерс, Кеннет Гейнуэлл и Бостон Скотт. А еще лучшая в лиге линия нападения, ориентированная на вынос.

Вожди входят в десятку лучших защит против выноса по среднему количеству ярдов (107,2 за игру), при этом в среднем пропускают 4,4 ярда за попытку. Учитывая, что у Иглз в среднем 4,6 ярдов за попытку на выносе — прыгать выше головы им не нужно, достаточно играть как обычно.

Рассматривая ситуацию с другой стороны: у Филадельфии 16-я защита против выноса, 121,6 ярд за игру и 4,6 за попытку.

Чифс — 20-е на выносе (115,9 ярдов за игру, 4,7 ярда за попытку).

В целом нас ожидает сбалансированная атака и с той, и с другой стороны. Ожидать перекоса при выборе опций в атаке не стоит.

Миф 5: Пас-раш Чифс не уступает пас-рашу Иглз

У Вождей в регулярке 55 сэков — достойные цифры, позволяющие занять вторую строчку в рейтинге. Но у Орлов их целых 70!

Без сомнения главная угроза в защите Чифс это Крис Джонс, на его счету 15,5 сэков. У ближайшего преследователя, новичка Джорджа Карлафтиса, всего шесть. Остальные равномерно распределены среди семнадцати защитников.

У Иглз ситуация противоположная. Есть Хасон Реддик, у него 16 сэков, при этом еще четыре игрока имеют двузначный показатель: Брэндон Грэм (11), Джош Суэт (11), Джейвон Харгрейв (10). Есть еще Флетчер Кокс с семью сэками.

Ели говорить про надежность о-лайн, то Филадельфия получила в регулярке 46 сэков, а Чифс 26 (третий показатель в лиге). Частично это объясняется приверженностью выносному нападению, когда первой опцией Хертса был именно вынос, и его захватывали за линией скриммиджа.

Махоумсу придется много скрэмблить и быстро расставаться с мячом, чтобы не попасть под защитный каток Филли.

Миф 6: У Чифс больше опыта игры в Супербоуле

С момента победы над Сан-Франциско в Супербоуле LIV, у Канзас Сити в строю осталось 13 игроков, у Филадельфии после победы в Супербоуле LII — восемь.

Обе команды отлично драфтовали и быстро перезагрузили составы, при этом работая в разных условиях: Чифс платят огромные деньги своему квотербеку, а Хертс в Иглз до сих пор на контракте новичка.

Учитывая как много новых игроков в составе команд, опыт игры в Супербоулах вряд ли станет ключевым фактором для победы.

Патрик Махоумс

Миф 7: Махоумсу необходима победа для укрепления наследия.

Махоумс не проиграл второй подряд финал конференции, и его наследию ничего не угрожает. Он безоговорочный №1 в лиге. Ни Бурроу, ни Аллен пока даже близко к уровню Патрика не подобрались. Да, в этом году у Хертса серьезные претензии на титул MVP, но он в лиге всего лишь второй год. У Махоумса уже есть чемпионский перстень, второй это лишь вопрос времени, ведь большая часть карьеры Патрика еще впереди — ему всего 27 лет.

Даже если Филли выиграют Супербоул в этом году, Патрик останется суперзвездой и кандидатом в зал славы.

По материалам: sportingnews.com

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Фото: REUTERS/Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/David Eulitt, Jeff Bottari, Mitchell Leff, Tim Nwachukwu