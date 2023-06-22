23 комментария

Too Old to Die Young
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Не забывайте: матч с Нидерландами-2008 закончился. Не надо тонуть в ностальгии

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Евро-2008 Евро-2008
Футбол Футбол

Дмитрий Проскурин предлагает оставить прошлое.

Ностальгирование по Россия – Нидерланды покрылось пожухлостями, липкими панцирями и прочими хитиновыми прелостями, которые заслоняют саму игру. Мы потеряли чувство меры, бесконечно ее вспоминая. Теперь этот матч – не матч, а ритуал; просмотр семейных фото, где каждый комментарий мамы или бабули все такой же восторженный по интонации, но до комичного предсказуемый.

Конечно, за 15 лет игра набухла подробностями, документалками и осмыслениями. Они усложнили и разнообразили трехкопеечный нарратив «Ааа! Мы победили Голландию!!!». Но просто представьте. Вы сейчас в 2008-м, открываете интернет, а там то и дело сладенько обсасывают какую-нибудь условную игру 1993 года. Конечно, Ельцин, танки, разруха, зато ЭТОТ матч – 15 лет прошло, ой-ой, время-то было…

Да, живет ощущение, что все скучают по времени, а не по конкретной игре. У меня это подростковая беззаботность и летняя скука, у вас первая любовь, а вот у вас первый класс, а вот у вас ничего тогда не произошло, потому что вы родились на год позже и недавно посмотрели матч через тиктоки.

И не забываем усилитель ностальгического зуда – эмоциональную пустыню 2022-2023 (и, видимо, далее). Если выбирать между депрессивным пинанием перекати-поле или очередным прослушиванием Черданцева, то очевидно: грустить на фоне 0:0 с Таджикистаном и дежурных пента-треблов «Зенита» невыносимо. Праздника бы зажатым нейронам.

Только ностальгия по 2008-му (как и по 2018-му) все больше отдает как раз пинанием перекати-поле. Ритуал поддерживается искусственно стратегией медиа: вот дата – вот повод. Пошумите в комментариях о былом, проверните еще раз все в голове, ну вперед – 15 лет же.

Повторяя примерно те же действия от даты к дате, есть риск окончательно обесценить старую радость. Тогда и вспоминать будет нечего, когда все культовые матчи до боли прогреются в памяти.   

Воодушевление по разнарядке обесценило спонтанное смакование. Когда все спортивные медиа тянут ваши ностальгические клики, остается мало пространства для настоящего личного переживания. Регулярное мелькание одной и той же игры превращает ее в памятник. Ежегодные поклонения создают культ, но выветривают свежесть ощущения. Время идет так быстро, что хоп – и мы опять летим в Базель. 

Будто у ягодки-вспоминашки из «Южного парка» закончились воспоминания, и мы опять слушаем: «Ооо, а вот помните пушку Колодина? Помните, помните?»  

Если ретроспективная радость от чуда Хиддинка или Черчесова у вас тоже вызывает тоску, то охраняйте собственные переживания вокруг футбола – не такие попсовые и громкие, поменьше, зато более ценные. Поможет потом радоваться ерунде.

У нас впереди еще год, пять или десять лет, когда только и остается – вспоминать. Потом снова случится победа: «Спартак» выиграет Лигу конференций (может, и четвертый еврокубок, который придумает УЕФА) или Россия отберется на ЧМ. Не масштаб радости Россия – Нидерланды, но как свежо и приятно (случится однажды, правда-правда).

Логичный вопрос: что делать сейчас, а не потом? Все, что толкает вперед, а не держит где-то там. 

Ну, например… Откажитесь от российского футбола и нырните в чемпионат Саудовской Аравии. Или еще подробнее следите за РПЛ, чтобы первым закричать о мегаталанте. Ходите на матчи родной команды из Второй лиги. Или вообще увлекитесь медиафутболом – вдруг там живет путь спасения, к которому мешают добраться предубеждения.  

Торбинский, Хиддинк и Аршавин – это титаны, прошлое. Оставим его где-то на одной полке с победой на Евро-1960. А вот что-то новое и настоящее будет не таким эпохальным, но оно согреет сильнее, чем попытка вернуть 2008-й реконструкцией одной игры.

Судья уже свистнул. Матч завершен.

Падали в обморок, теряли зубы и называли котенка Гусом – так вы отмечали 3:1 с Нидерландами в 2008-м

Сборная России-2008. Где они сейчас?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Laurence Griffiths; РИА Новости/Алексей Филиппов

23 комментария

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Madcomposer
Ну вы блин манипуляторы, сначала напомнили во всех красках, а потом советуете оставить в прошлом)
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NikoVinkovic
Основной аудитории спортса, так же как и большинству авторов - 25-40 лет. Соответственно, матч пришёлся на их детство или юность. В этом главная причина ностальгии, даже не в классной игре, рекордном результате или другом времени в стране.
Наши отцы точно так же ностальгируют по ЧМ-1986, сборной Малофеева-Лобановского и проигрышу Бельгии. Хотя тогда проиграли, исторического результата не было, а время в стране - ну, такое...
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YOKODZUMA
Ответ Madcomposer
Ну вы блин манипуляторы, сначала напомнили во всех красках, а потом советуете оставить в прошлом)
Надо помнить. Но не надо фетишить. Победа была и все.
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headmaster
"Не забывайте: матч закончился" - поэтому выпустим ещё одну статью на эту тему
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Deleon17
А что плохого в том, что болельщики, которым сейчас уже (условно) глубоко за 40 освежают в памяти такие мгновения? Таких событий можно достаточно насчитать - и победы ЦСКА с Зенитом в ЕК и четвертьфинал домашнего ЧМ, да даже триумф Спартака в матчах с Наполи и выход в плей-офф ЛЕ.

Хорошо, что в целом есть, что вспомнить и поностальгировать о подобных моментах. Так было, есть и будет. Было и пять лет назад, десять, пятнадцать, когда никаким баном для РФС не пахло и все, казалось бы, шло в гору.

Это и есть частичка того, для чего нужны подобные победы. Для кого ностальгия, для кого гордость, для кого, наоборот, позор и провал (для таких, как автор, которые видят другую сторону).

Сейчас смотреть за другими клубами и радоваться, как Сити в унылом финале берет кубок ЛЧ тоже, в целом, никто никому не мешает.
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Иван Грозный
Автор дурак! 2008 год вспоминают потому что это была другая страна, другие мы, но в первую очередь потому что впервые в истории России, наша команда играла в футбол.
Не мучилась, как обычно, не терпела, как при Черчесове, а реально играла. Это была смесь мастерства выигравших Еврокубки ЦСКА и Зенита, а вместе с ними магия Хиддинка, который лишь подчеркивал ту самую свободу. И выход на то Евро отблагодарил старину Гуса. И даже в проигранных матчах с Испанией мы играли в футбол, а потом в отборе с Германией играли на равных. Мы реально были крутые и это не было следствием одного матча. И конечно, мы это не забудем. А в 8-м году мы вспоминали игру на Стад Де Франс и яркую победу над чемпионами мира. Футбол ценнен воспоминаниями, потому что мы проживаем жизнь с теми командами. И даже на этом фоне 8й год был особенным
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Никита Самарин
Отпусти и забудь!
Что прошло — уже не вернуть.
Отпусти и забудь!
Новый день укажет путь.
Не боюсь ничего уже,
Пусть бушует шторм!
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Алексѣй Пестовъ
Ответ YOKODZUMA
Надо помнить. Но не надо фетишить. Победа была и все.
Да бросьте. У нас политические карьеры строят на фетише о победе.
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S.A.N.
Это надо авторам спортса сказать, чтобы перестали одно и то же годами пилить. Если так много свободного времени, то собрались бы кампанией, обложились бумагами, и выпустили бы лонгрид о причинах, почему в 2008-м сборная была (и была ли вообще) зашибись, а сейчас не зашибись. И не обычную шариковщину на скору руку типа виноват ПутЕн/Мутко/лимит/усатый шашлычник, а серьёзную аналитику уровня "спортивного сайта №1"
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Dj_dale
Мой комментарий удалили, потому что там было слово "биполярочка"? Очень интересный тут лексический рейтинг на сайте, в котором название заболевания выше, чем "дерьмо", "мудак" или "минет", используемые авторами новостей в заголовках. Поэтому-то мы и ностальгируем по 2008-му - тогда было можно)
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Alex Kroni
Ответ headmaster
"Не забывайте: матч закончился" - поэтому выпустим ещё одну статью на эту тему
Сами напомнили очередной раз,а теперь говорят не надо тонуть в ностальгии. )))))))
+1
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nickelbanius
Ответ Никита Самарин
Отпусти и забудь! Что прошло — уже не вернуть. Отпусти и забудь! Новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже, Пусть бушует шторм!
Холод всегда нам был по душе!
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Alex Kroni
Какая там пушка у Колодина!? удары по воробьям. ))))) ещё бы вспомнили пушку Никифорова когда за ПСВ играл, как даст ,мяч за трибуны улетал,а наш комментатор,Вот это пушка,вот это удар.))))
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Хоть этот матч пришелся на мою юность(а Франция-Россия на детство), но они не вызывают ностальгии по тем временам. Если и пересматриваю, то только чтобы вновь понаблюдать за тем, как играли те футболисты на фоне грозных соперников, и ведь играли хорошо.

Для ностальгии по временам есть другие житейские ассоциации. Евро по 40, первый поцелуй, любовь, секс, сессия - все эти воспоминания никак не привязаны к какому-то матчу.
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Tima_Milan
Правильно, надо закончить вообще все.
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Madcomposer
Ответ YOKODZUMA
Надо помнить. Но не надо фетишить. Победа была и все.
Да я согласен, просто то, что было на сайте последние дни как раз очень близко к фетишу)
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_Apachi_
Ответ Алексѣй Пестовъ
Да бросьте. У нас политические карьеры строят на фетише о победе.
скоро фильм снимут про этот матч!
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persx
Закончился? А я как дурак серию пенальти жду...

По сабжу: в условиях, когда весь мир ждут тяжёлые годы, когда ломается прежнее мироустройство - возможно, позитивные воспоминания из прекрасного прошлого позволят научиться искать радость и не сойти с ума окончательно в сером настоящем, чтобы найти в себе силы двигаться вперёд. Ведь даже с потенциальной заморозкой конфликта и возвращением клубов в еврокубки проблемы не кончатся, не будет Украины - будет что-то другое, а жить и кормить мозг эндорфинами всё равно как-то надо. В конце концов, тот матч с Нидерландами - по сути, символ того, какое общенациональное счастье стало возможным менее чем всего лишь через 10 лет после, казалось бы, совершенно беспросветных девяностых - а значит, возможно, и нас дальше может ждать что-то хорошее, как бы ни казалось сейчас, что это нереально.
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Egobrain
это, конечно, хороший ход - пока вся редакция крепко засаживается в печенках со своим лрочем о событиях пятнадцатилетней давности, вбросить свое "АСТАНАВИТЕСЬ"
коварно, уважаю
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Ответ S.A.N.
Это надо авторам спортса сказать, чтобы перестали одно и то же годами пилить. Если так много свободного времени, то собрались бы кампанией, обложились бумагами, и выпустили бы лонгрид о причинах, почему в 2008-м сборная была (и была ли вообще) зашибись, а сейчас не зашибись. И не обычную шариковщину на скору руку типа виноват ПутЕн/Мутко/лимит/усатый шашлычник, а серьёзную аналитику уровня "спортивного сайта №1"
Ишь чего захотел ) Выйдет статья из одного предложения: Виноват лимит, Путин и Мутко. И Газпром - из двух предложений 😁
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