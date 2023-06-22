23 комментария

Не забывайте: матч с Нидерландами-2008 закончился. Не надо тонуть в ностальгии
Дмитрий Проскурин предлагает оставить прошлое.
Ностальгирование по Россия – Нидерланды покрылось пожухлостями, липкими панцирями и прочими хитиновыми прелостями, которые заслоняют саму игру. Мы потеряли чувство меры, бесконечно ее вспоминая. Теперь этот матч – не матч, а ритуал; просмотр семейных фото, где каждый комментарий мамы или бабули все такой же восторженный по интонации, но до комичного предсказуемый.
Конечно, за 15 лет игра набухла подробностями, документалками и осмыслениями. Они усложнили и разнообразили трехкопеечный нарратив «Ааа! Мы победили Голландию!!!». Но просто представьте. Вы сейчас в 2008-м, открываете интернет, а там то и дело сладенько обсасывают какую-нибудь условную игру 1993 года. Конечно, Ельцин, танки, разруха, зато ЭТОТ матч – 15 лет прошло, ой-ой, время-то было…
Да, живет ощущение, что все скучают по времени, а не по конкретной игре. У меня это подростковая беззаботность и летняя скука, у вас первая любовь, а вот у вас первый класс, а вот у вас ничего тогда не произошло, потому что вы родились на год позже и недавно посмотрели матч через тиктоки.
И не забываем усилитель ностальгического зуда – эмоциональную пустыню 2022-2023 (и, видимо, далее). Если выбирать между депрессивным пинанием перекати-поле или очередным прослушиванием Черданцева, то очевидно: грустить на фоне 0:0 с Таджикистаном и дежурных пента-треблов «Зенита» невыносимо. Праздника бы зажатым нейронам.
Только ностальгия по 2008-му (как и по 2018-му) все больше отдает как раз пинанием перекати-поле. Ритуал поддерживается искусственно стратегией медиа: вот дата – вот повод. Пошумите в комментариях о былом, проверните еще раз все в голове, ну вперед – 15 лет же.
Повторяя примерно те же действия от даты к дате, есть риск окончательно обесценить старую радость. Тогда и вспоминать будет нечего, когда все культовые матчи до боли прогреются в памяти.
Воодушевление по разнарядке обесценило спонтанное смакование. Когда все спортивные медиа тянут ваши ностальгические клики, остается мало пространства для настоящего личного переживания. Регулярное мелькание одной и той же игры превращает ее в памятник. Ежегодные поклонения создают культ, но выветривают свежесть ощущения. Время идет так быстро, что хоп – и мы опять летим в Базель.
Будто у ягодки-вспоминашки из «Южного парка» закончились воспоминания, и мы опять слушаем: «Ооо, а вот помните пушку Колодина? Помните, помните?»
Если ретроспективная радость от чуда Хиддинка или Черчесова у вас тоже вызывает тоску, то охраняйте собственные переживания вокруг футбола – не такие попсовые и громкие, поменьше, зато более ценные. Поможет потом радоваться ерунде.
У нас впереди еще год, пять или десять лет, когда только и остается – вспоминать. Потом снова случится победа: «Спартак» выиграет Лигу конференций (может, и четвертый еврокубок, который придумает УЕФА) или Россия отберется на ЧМ. Не масштаб радости Россия – Нидерланды, но как свежо и приятно (случится однажды, правда-правда).
Логичный вопрос: что делать сейчас, а не потом? Все, что толкает вперед, а не держит где-то там.
Ну, например… Откажитесь от российского футбола и нырните в чемпионат Саудовской Аравии. Или еще подробнее следите за РПЛ, чтобы первым закричать о мегаталанте. Ходите на матчи родной команды из Второй лиги. Или вообще увлекитесь медиафутболом – вдруг там живет путь спасения, к которому мешают добраться предубеждения.
Торбинский, Хиддинк и Аршавин – это титаны, прошлое. Оставим его где-то на одной полке с победой на Евро-1960. А вот что-то новое и настоящее будет не таким эпохальным, но оно согреет сильнее, чем попытка вернуть 2008-й реконструкцией одной игры.
Судья уже свистнул. Матч завершен.
Падали в обморок, теряли зубы и называли котенка Гусом – так вы отмечали 3:1 с Нидерландами в 2008-м
Сборная России-2008. Где они сейчас?
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Laurence Griffiths; РИА Новости/Алексей Филиппов
Наши отцы точно так же ностальгируют по ЧМ-1986, сборной Малофеева-Лобановского и проигрышу Бельгии. Хотя тогда проиграли, исторического результата не было, а время в стране - ну, такое...
Хорошо, что в целом есть, что вспомнить и поностальгировать о подобных моментах. Так было, есть и будет. Было и пять лет назад, десять, пятнадцать, когда никаким баном для РФС не пахло и все, казалось бы, шло в гору.
Это и есть частичка того, для чего нужны подобные победы. Для кого ностальгия, для кого гордость, для кого, наоборот, позор и провал (для таких, как автор, которые видят другую сторону).
Сейчас смотреть за другими клубами и радоваться, как Сити в унылом финале берет кубок ЛЧ тоже, в целом, никто никому не мешает.
Не мучилась, как обычно, не терпела, как при Черчесове, а реально играла. Это была смесь мастерства выигравших Еврокубки ЦСКА и Зенита, а вместе с ними магия Хиддинка, который лишь подчеркивал ту самую свободу. И выход на то Евро отблагодарил старину Гуса. И даже в проигранных матчах с Испанией мы играли в футбол, а потом в отборе с Германией играли на равных. Мы реально были крутые и это не было следствием одного матча. И конечно, мы это не забудем. А в 8-м году мы вспоминали игру на Стад Де Франс и яркую победу над чемпионами мира. Футбол ценнен воспоминаниями, потому что мы проживаем жизнь с теми командами. И даже на этом фоне 8й год был особенным
Что прошло — уже не вернуть.
Отпусти и забудь!
Новый день укажет путь.
Не боюсь ничего уже,
Пусть бушует шторм!
Для ностальгии по временам есть другие житейские ассоциации. Евро по 40, первый поцелуй, любовь, секс, сессия - все эти воспоминания никак не привязаны к какому-то матчу.
По сабжу: в условиях, когда весь мир ждут тяжёлые годы, когда ломается прежнее мироустройство - возможно, позитивные воспоминания из прекрасного прошлого позволят научиться искать радость и не сойти с ума окончательно в сером настоящем, чтобы найти в себе силы двигаться вперёд. Ведь даже с потенциальной заморозкой конфликта и возвращением клубов в еврокубки проблемы не кончатся, не будет Украины - будет что-то другое, а жить и кормить мозг эндорфинами всё равно как-то надо. В конце концов, тот матч с Нидерландами - по сути, символ того, какое общенациональное счастье стало возможным менее чем всего лишь через 10 лет после, казалось бы, совершенно беспросветных девяностых - а значит, возможно, и нас дальше может ждать что-то хорошее, как бы ни казалось сейчас, что это нереально.
коварно, уважаю