Танго, жесты, архитектура, флаг, язык – след итальянцев везде.

В 2023-м Италию взбодрил форвард из чемпионата Аргентины: Матео Ретеги сыграл и забил за сборную дважды (в том числе англичанам). Далее Италия хочет натурализовать десять футболистов из Аргентины. Когда местные медиа выдают такой инсайд, никто не удивлен страной с тайным запасом игроков для сборной. Ведь отношения Италии и Аргентины настолько плотные (в культуре, в футболе, в религии, в еде – везде), что об этом стоит поговорить отдельно.

История эмиграции итальянцев в Аргентину: полтора миллиона переселенцев на стыке XIX и XX века, которые подняли слабую экономику

Аргентина по площади в девять раз больше Италии. Но в середине 1850-х там проживали меньше двух миллионов человек, а в Италии – в десять раз больше.

Итальянцы образуют общины в Аргентине еще до обретения страной независимости, а итальянские военные затем стали важными политиками молодой страны. Но массовый наплыв происходит чуть позже: с 1870-х до 1910-х из Италии в Аргентину переехали примерно полтора миллиона человек. За все время Аргентина приняла примерно три миллиона итальянских эмигрантов. Сейчас итальянская община насчитывает там примерно миллион человек. Еще 20 миллионов аргентинцев имеют итальянские корни.

И тут возникают два вопроса.

1. Почему итальянцы так массово уезжали? Сразу несколько причин. Во-первых, высокий уровень бедности и налогов. Еще повлияла промышленная революция: с внедрением машин в производство многие ремесленники остались без работы, но в других странах их умения еще были востребованы. Также Италия переживала тяжелую вспышку холеры и нехватку земли для больших семей, занимающихся сельским хозяйством.

2. Почему итальянцы поехали не куда-то поближе в Европу, а в далекую Аргентину? Малозаселенная страна предлагала землю по выгодным ценам, а молодым семьям отдавала 25 гектаров бесплатно. До итальянских крестьян и мелких рабочих доходила реклама, которая обещала не просто стабильную работу и бесплатный земельный участок, но и возможность серьезно разбогатеть.

Но для большинства итальянцев сказки не случилось. Жуткие условия с ветхими домами, конфликты с местным населением и принятие, что сельское хозяйство в чужой Аргентине серьезных денег не принесет. Одни разочарованные итальянцы уехали домой, но большинство переехало в аргентинские города. Там Италия и оставит значимый след.

Хотя все равно благодаря итальянцам Аргентина подняла уровень агрокультуры. В начале ХХ века примерно 60 тысяч фермеров были из Италии (это четверть всех фермеров страны). Они сделали заброшенные земли плодородными и массово развили в Аргентине виноделие. В культуре эмигрантов закрепляется фраза «В первый год ты фермер, во второй – арендатор, в третий – владелец». Так итальянцы, которые справились с первыми трудностями, описывали быстрый и доступный карьерный путь. Из-за наплыва итальянцев, их бурной работы и неурожая чуть позже случится экономический кризис, но благодаря иммигрантам Аргентина получит рабочие профсоюзы, которые отстоят права рабочих в незрелой политической системе.

Тем временем в Буэнос-Айресе и других городах Аргентины образуются «маленькие Италии». Общины создают внутри городов свои области, где трудятся все: от каменщиков до предпринимателей. К концу XIX века половина населения Буэнос-Айреса – это итальянцы.

Со временем поток новых итальянцев в Аргентину сократился, но из-за двух мировых войн и фашистского режима в Италии случались новые волны эмиграции. Можно сказать, что итальянцы уезжали в Аргентину как к себе домой, потому что их ждали другие соотечественники? Все не так просто. Коренное население все равно подвергало итальянцев насмешкам и легкой форме дискриминации.

С середины ХХ века лидеры аргентинской политики все больше говорят о вреде итальянских иммигрантов. Недовольство символизирует шокирующий страну преступник Каэтано Годино – серийный маньяк с психическими расстройствами, который убивал и детей.

Даже важные юристы страны выступают против итальянцев, хотя и подчеркивая их положительные качества: «Наука [вероятно, речь идет об устаревших представлениях антропологии] учит нас, что наряду с предприимчивым, умным, свободным, изобретательным и художественным характером итальянцев есть недостаток – склонность к кровавым преступлениям».

Так в аргентинском обществе сложился стереотип об итальянском мигранте: старательный трудяга, но, возможно, на самом деле опасен и прячет скелеты в шкафу. В культуре это отображалось через аргентинский театр. Там популярен испанский жанр сайнета – комедийная пьеса с одним актом, которая поднимает остросоциальные темы и заключает историю понятным моральным выводом.

Главным героем популярных пьес был персонаж Пепино Эль 88 – стереотипный итальянец, который плохо знает язык, никого нормально не понимает и относится скорее к отрицательным героям. Авторы пьес показывали, что такие мигранты создают угрозу для национальной идентичности аргентинцев. Пусть Пепино и был нелепым комедийным персонажем, но считается, что в нем отразилось аргентинское высокомерие, которое не позволяло принять итальянцев как соотечественников.

Тем не менее, итальянцы серьезно изменили Аргентину и культурно. Например, исследователи того периода пишут, что аргентинская литература стремится к итальянской традиции и говорит с позиции итальянского человека: «Почти все аргентинские писатели с середины XIX века до наших дней создавали итальянских персонажей, ситуации, объекты, пространства в своих сюжетных линиях и историях».

И это влияние можно заметить во всех сферах.

Как Италия сформировала культуру Аргентины: танго, сленг, кухня и любовь к языку жестов

В начале ХХ века коренные аргентинцы переживали кризис идентичности. Из-за наплыва эмигрантов преимущественно из Италии и Испании местная культура растворялась в европейских устоях и не могла предложить собственный уклад. Но сегодняшнюю Аргентину нельзя представить без следа эмигрантов.

Аргентинскую культуру невольно придумали южные итальянцы: средний класс рабочих обжил крупные города и в первую очередь видоизменил язык. Аргентинцы, конечно, не перешли на итальянский, но он сильно проник в их основной испанский. Так, в Буэнос-Айресе (где жила крупнейшая итальянская община) появился лунфардо – социалект: смесь из языков с уникальными сленговыми словами. Преимущественно лунфардо – это итальянский и испанские языки, но внутри еще намешаны английский, французский, португальский.

Еще от итальянцев Аргентина забрала язык жестов. Собранные пальцы в пучок или приставленная к горлу ладонь – все это часть повседневного эмоционального общения. Последний запоминающийся пример – это Месси на ЧМ, который в матче с Нидерландами ругался с Ван Галом словами и жестами. Раскрытые ладони рядом с ушами – это не только отсылка к Рикельме, но и пробуждение в Месси итальянца.

Аргентинский колумнист The New York Times Мартин Капаррос, рассуждая о связи двух стран, делает вывод, что итальянцы передали аргентинцам главное – страстный характер: «Наши манеры оскорблять, хвалить и относиться к каждому спору так, как будто это вопрос жизни и смерти, и наша манера водить машину, как способ сказать, что я самый крутой, и упорство, с которым мы следуем моде — только в Италии и Аргентине я видел такое.

Мы очень похожи в том, как двигаемся и показываем себя миру. Мы верим в себя больше, чем в других, мастерски способны наобещать всего и не выполнить в будущем. И у нас удивительная способность создавать словами миражи».

Глобально Италия повлияла на все аспекты повседневности Аргентины. Поэтому дальше легче выделить конкретные вещи, которые подчеркивают связь двух стран.

Кухня. Пицца, паста, лазанья, сыры, вино и сливочное мороженое – основа местной кухни, которую трудно назвать уникальной. Это снова смешение традиций разных европейских стран – со своими особенностями и доминированием Италии, которая повлияла и на обеденные ритуалы. Самый известный – 29-го числа каждого месяца класть на удачу под тарелку денежную купюру.

Танго. Важнейшее наследие Аргентины в массовой культуре. Нет, танец не придумали итальянцы (это сделали коренные аргентинцы; танго восходит к танцам рабов). Но итальянские эмигранты-композиторы через свою музыку добавили танго большей ритмичной узнаваемости. Вообще, танго часто сравнивают с диалогом, общением двух людей через танец. В данном случае, танго еще – пример и отношения двух культур, которые родили танец, включенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Архитектура. В начале ХХ века мегаполисы страны строили итальянцы. Например, архитектор Джованни Кьонья спроектировал для Буэнос-Айреса больше 200 зданий в Флорентийском стиле. Также итальянские архитекторы построили место для заседаний парламента – Дворец национального конгресса.

Религия. Среди итальянских эмигрантов было много священников и влиятельных миссионеров. Под этим влиянием Аргентина стала строго католической страной, и в 2013 году Папой Римским впервые стал латиноамериканец Папа Франциск – потомок итальянцев из той самой большой волны эмигрантов в Аргентину.

Флаг. Автор аргентинского флага генерал Мануэль Бельграно родился и вырос в Аргентине еще в начале XIX века, но его родители были итальянцам. Бельграно выбрал цвета, символизирующие небо, и подчеркивал, что этот флаг не похож на флаги других стран и «освобождает от оков рабства».

Сейчас Аргентина на государственном уровне подчеркивает итальянскую культуру. У иммигрантов из разных районов Италии есть ежегодный праздник. А правительство поддерживает центры Данте Алигьери – они по всему миру продвигают итальянскую культуру. Аргентина – лидер по количеству таких центров.

В массовой культуре связь стран отмечена в совместном фильме «Итальянец в Аргентине». Его сюжет построен на журналисте из Италии, который приехал на кинофестиваль в Буэнос-Айрес, но попал в пучину интриг местных иммигрантов.

Влияние на футбол: Месси и Марадона – потомки итальянцев, а больше 40 футболистов сыграли сразу за две сборные

Аргентинские звезды футбола – сплошные потомки итальянцев. Доказательства:

· Альфредо Ди Стефано

· Хавьер Дзанетти

· Пауло Дибала

· Диего Милито

· Джованни Ло Чельсо

· Эсекиэль Лавесси

· Хавьер Маскерано

· Мауро Икарди

· Маурисио Почеттино

И далее, далее, далее… Главные же примеры связаны с идолами аргентинского футбола.

Прадед Лео Месси эмигрировал из Италии (да, Месси – это итальянская фамилия) в Аргентину в 1883 году. Оба родителя Месси имеют итальянские корни, но от отца у него есть и испанская кровь – это было важным фактором при обсуждении выступления Месси за Испанию. Но Италия в эту борьбу вообще не ввязывалась.

У Диего Марадоны мать только наполовину итальянка, а отец – испанец. В его случае тоже не обсуждался переход в Италию, но как минимум для юга страны он навсегда стал своим после семи лет в «Наполи».

В итало-аргентинских футбольных отношениях есть особый феномен. В начале и середине ХХ века этнические итальянцы активно играли за Аргентину, но потом часто возвращались к корням. В итальянском языке для таких футболистов есть даже термин – ориундо. Так говорят о человеке с корнями среди эмигрантов – чтобы подчеркнуть его итальянскую идентичность.

Особенно термин прижился среди итало-аргентинских футболистов. В первой половине ХХ века, когда правила ФИФА по выбору сборной не были строгими (они прописывались, но не соблюдались), игроки-ориундо обычно переходили из Аргентины в Италию.

Эти аргентинцы по паспорту зачастую даже не бывали в Италии, прежде чем туда переехать. Но никаких проблем с адаптацией не было: итальянский язык и культуру они отлично впитали и в Аргентине.

Яркие примеры: Луис Монти и Раймундо Орси. Оба сыграли за Аргентину в финале ЧМ-1930, но победили спустя четыре года в составе Италии. За нее вообще играли четыре аргентинца – все благодаря Бенито Муссолини, который смягчил правила, разрешив сборной брать в состав иностранцев. Тактика сработала – и Италия выиграла домашний чемпионат.

Позже еще три футболиста, побеждавшие на Копа Америка-1957, перешли в сборную Италии. А первый аргентинец в европейском чемпионате – Хулио Либонатти. Он перешел в «Торино», когда отказался играть за Аргентину после трех лет выступлений (на решение повлиял мэр Турина), и еще шесть лет выступал за Италию.

Всего в истории есть больше 40 примеров аргентинских ориундо. Итальянцы подняли уровень футбола Аргентины, но не все захотели навсегда с ней связывать жизнь – многие воспользовались возможностью уехать на историческую родину. Во второй половине ХХ века в Аргентине снизилось количество итальянских эмигрантов, правила ФИФА ужесточились, и подобных историй стало значительно меньше.

Еще одна причина – провал Италии на нескольких чемпионатах мира. В обществе сложилось мнение, что футболисты-ориундо недостаточно выкладываются и не могут считаться настоящими итальянцами (знаковый шок – поражение от КНДР на ЧМ-1966). Игроки с двойным гражданством больше 40 лет не играли за Италию, и тогда же в Серии А появился запрет на иностранцев. Но история с ориундо не завершилась.

Игрок-ориундо из современности, которого вы знаете, – Мауро Каморанези. Он родился и вырос в Аргентине, но заиграл за Италию из-за интереса тренера Джованни Трапаттони. Он впервые вызвал Каморанези, когда ему уже было 27 лет, и в Аргентине как игроком сборной им не интересовались. Так Каморанези прервал длительное табу Италии на принятие в сборную иностранцев.

До сих пор в Италии неоднозначное отношение к ориундо (например, Роберто Манчини раньше высказывался, что в сборной должны играть итальянцы, а не игроки с итальянскими родственниками), но даже совсем молодые аргентинцы говорят, что чувствуют связь со страной, даже если итальянцем был только их прадед. Бывший игрок сборной и «Аталанты» Габриэль Палетта так однажды ответил критикам, которые не понимали, зачем за Италию играет средненький аргентинец, а не кто-то из своих:

«Я вырос в Аргентине, но я чувствую себя итальянцем, когда думаю о прадедушке. Он хотел, чтобы его дети вернулись в Калабрию с деньгами в карманах. В каком-то смысле ношение футболки сборной Италии завершило его путешествие».

Сейчас в клубах Серии А играют 17 аргентинцев (в испанской Примере, например, 29). Как и у большинства жителей Аргентины (это по разным данным, от 60 до 70%), у них можно найти итальянские корни.

Италия об этом вспомнила, и национальное переплетение из прошлого века возвращается. После удачного дебюта за сборную Матео Ретеги феномен ориундо снова в тренде – Италия хочет натурализовать до десяти аргентинцев.

Влияние Италии на футбол Аргентины прослеживается не только через игроков. Главный клуб страны «Бока Хуниорс» основали генуэзские эмигранты. И эта связь с Италией символично закрепилась в 2019 году, когда за «Боку» сыграл Даниэле де Росси – игрок, который всю карьеру провел в «Роме», но завершил ее неожиданно для многих не в Риме. Оказалось, что де Росси с детства за «Боку», хотя у него и нет прямой связи с Аргентиной.

В этой теме еще есть занятный спор, кто же повлиял на аргентинский футбол больше: Италия или Англия. Италия дала Аргентине много игроков и тренеров, а Англия в принципе завезла футбол (англичане, например, основали другой топ-клуб – «Ривер Плейт»). Эти споры без однозначного ответа обычно заканчиваются шуткой: аргентинец – это итальянец, который говорит по-испански и думает, что он англичанин.

Фото: Gettyimages.ru/Vittoriano Rastelli, Claudio Villa, Alex Livesey; AFP/ANDREAS SOLARO; globallookpress.com/Marco Iacobucci, Heiko Beyer, Ryan Noble, Craig Lovell