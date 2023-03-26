46 комментариев

Ибрагимович до сих пор не взял ЛЧ. Даже если сейчас «Милан» победит, Златан не получит медаль
Шансов больше нет?
Не выигрывал Лигу чемпионов. Пожалуй, это самая обидная строчка в биографии Златана Ибрагимовича. Вы наверняка думали, что «Милан» сделает Златану подарок, если выиграет ЛЧ в этом году. Но даже если это и случится, то медаль он все равно не получит – в этом сезоне из-за травм Ибра не был заявлен на матчи ЛЧ.
Все шансы Златана добыть Лигу чемпионов – 17 попыток в семи клубах
Сезон-2001/2002. «Аякс» Златана остановился уже в квалификации, проиграв «Селтику». Ибра в обеих играх отбегал по тайму, голов не забил.
Сезон-2002/2003. Первый гол в ЛЧ Златан забил «Лиону», красиво убрав двух защитников и громыхнув в дальний угол. «Аякс» как раз прошел «Лион» в группе по дополнительным показателям. Дальше – еще одна группа с «Валенсией», «Арсеналом» и «Ромой». «Аякс» ни разу не проиграл, а Ибра забил два гола.
Полет закончился в четвертьфинале. «Аякс» до последнего удерживал нужные 2:2, но «Милан» забил в компенсированное время и проскакал дальше до победного финала.
Сезон-2003/2004. Тускло и печально. «Аякс» – последний в группе с «Миланом», «Брюгге» и «Сельтой». Именно «Сельте» Александра Мостового Златан и забил свой единственный ЛЧ-гол в том сезоне.
Сезон-2004/2005. Снова четвертьфинал и снова команда Златана проигрывает будущему чемпиону. В этот раз Ибра играл за звездный «Ювентус» Капелло (Недвед, Дель Пьеро, Трезеге, Буффон, Каннаваро, Тюрам), а уступили – конечно же, вы помните чемпиона 2005-го – «Ливерпулю».
Неприятный для Златана факт: за 833 минуты этого розыгрыша ЛЧ он забил 0 голов.
Сезон-2005/2006. Златан по-прежнему не тот. Три гола в группе (два из них – «Рапиду») и вылет в четвертьфинале от «Арсенала». Скоро «Ювентус» обнулится в самом грандиозном скандале Серии А, и в Серию Б Златан не поедет.
Дальше – попытки пошуметь в ЛЧ с «Интером».
Сезон-2006/2007. В чемпионате «Интер» абсолютный гегемон: 97 очков, одно поражение, а у Златана 15 голов. В ЛЧ «Интер» кислый: унылый вылет от «Валенсии» в 1/8 (с массовой дракой в конце матча), а у Златана снова нет голов.
Сезон-2007/2008. Хотя бы в группе Златан наколотил пять мячей (два из них – в ворота ЦСКА). Но в 1/8 «Ливерпуль» не оставил шансов. А в Италии – ага, все хорошо – снова победа с большим отрывом.
Сезон-2008/2009. Ловите дежавю: победа в чемпионате и вылет на первой стадии плей-офф от английской команды (теперь это «МЮ»). У Златана за весь розыгрыш всего лишь гол в проигранном матче «Вердеру».
Сезон-2009/2010. «Я ухожу, я должен выиграть Лигу чемпионов», – так, по словам Жозе Моуринью, Златан сообщил о решении уйти в «Барселону». Жозе нервничал, теряя лидера в атаке, но закончил разговор пророческой фразой: «Может быть, ты уйдешь, и мы победим».
Большая драма завершилась в полуфиналах. Златан уходил с поля за полчаса до конца игр, не участвуя в эпичных развязках. Тогда и стало окончательно ясно, что Ибрагимович и «Барселона» Гвардиолы – чужие друг для друга истории. Хотя один неплохой матч в ЛЧ у Златана был – дубль в Лондоне против «Арсенала».
Сезон-2010/2011. «Барселона» взяла ЛЧ, а Златан снова увернулся от трофея, отправившись обратно в Италию. За «Милан» он забил четыре гола в группе, но против «Тоттенхэма» в 1/8 ничего не получится.
Сезон-2011/2012. Пять голов в группе, один из них – «Барселоне». «Милан» Златана вернулся на «Камп Ноу» в четвертьфинале, но там без шансов (хотя «Челси» в следующей стадии покажет все слабости «Барсы»).
Сезон-2012/2013. Златан в Париже. Ничем не примечательный групповой этап (по голу для «Динамо» из Киева и Загреба) и удаление в Валенсии, из-за которого Ибра пропустил ответный матч 1/8-й. Дальше – снова «Барселона», и тут Златан наконец-то выдал огонь: 1+2 в двух матчах и вылет только из-за гостевого гола.
После матча Златан сказал, что «ПСЖ» – это не шутливый проект, и к ним надо относиться серьезнее, а Лигу чемпионов они еще обязательно возьмут.
Сезон-2013/2014. Случилось: Златан полюбил Лигу чемпионов (или она полюбила Златана?). Десять голов в розыгрыше и покер в матче с «Андерлехтом». В 1/4-й «ПСЖ» уверенно разбил дома «Челси» (3:1), Златан травмировался и со стороны наблюдал за худшим сценарием ответного матча – поражение 0:2 и снова вылет из-за гостевого гола.
Напомним, что тот «Челси» тренировал Жозе Моуринью.
Сезон-2014/2015. В 1/8-й «ПСЖ» идеально отомстил «Челси», прорываясь дальше благодаря голу в гостях.
В четвертьфинале «Барселона» с эпохальной связкой Месси-Неймар-Суарес прошлась по «ПСЖ» (5:1 по сумме матчей). Златан пропустил первую игру из-за дисквалификации, а в ответной игре ничем не помог. И по голам за сезон в ЛЧ случился резкий перепад – всего два забитых мяча.
Сезон-2015/2016. Перед началом сезона Златан говорил, что сейчас у него есть реальный шанс взять ЛЧ, но к этой цели он относится без фанатизма: «Когда я был помоложе, Лига чемпионов была для меня идеей-фикс. Сейчас я считаю, что вне зависимости от того, выиграю я ее или нет, эта победа не изменит меня как футболиста».
Четвертая попытка с «ПСЖ» снова завершилась вылетом в четвертьфинале (от «Ман Сити»). У Златана пять голов, три из них в плей-офф.
Сезон-2016/2017. Уже в «МЮ»! Начал с Лиги Европы.
«Когда я выхожу на поле, Лига Европы превращается в Лигу чемпионов», – в своем стиле шутил Златан, забивая голы «Сент-Этьену» и луганской «Заре».
Это был его первый сезон в профессиональной карьере без матчей даже в квалификации ЛЧ. Но Златан наконец-то выиграл первый евротрофей (вместе с Моуринью!), пропустив, впрочем, решающие игры Лиги Европы (начиная с 1/4) из-за травмы крестообразных связок.
Сезон-2017/2018. Всего 16 минут в Лиге чемпионов. Златан лечился от травм («МЮ» без него споткнулся в 1/8), а к весне собрал чемоданы в Лос-Анджелес – покорять МЛС. Казалось, что шансов на ЛЧ у Ибры больше не будет.
Сезон-2018/2019. 31 матч – 31 гол. Так Златан разрывает в Америке. И от скуки возвращается за вызовом в «Милан».
Сезон-2019/2020. В Серии А Ибра хорош (10 голов в 18 матчах), но его «Милан» в конце сезона дополз только до Лиги Европы.
Сезон-2020/2021. В пяти матчах ЛЕ Златан голов не забивал, а «Милан» остановился в 1/8-й – «МЮ» не пустил.
Сезон-2021/2022. Последнее появление Златана в Лиге чемпионов. Четыре матча, ноль голов, последнее место в группе.
Сезон-2022/2023. Лучшая европейская кампания «Милана» за долгие годы с шансом на финал ЛЧ, но 41-летний Златан все лечится. В этом сезоне у него всего лишь четыре матча в Серии А.
Больше не будет шансов?
Как без побед в ЛЧ поживает самолюбие Златана?
Публично Златан не сильно расстроен. В 2021 году он говорил:
«Если бы я выиграл Лигу чемпионов, это было бы замечательно. Но я не выиграл, и это не делает меня менее хорошим игроком. Это как люди, которые говорят: «Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Ок... Французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу.
Чем дольше ждешь, тем удивительнее будет победа, не так ли? У меня все еще есть цели. На клубном уровне я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Но я не жалуюсь, потому что я сделал больше, чем многие другие. Я счастлив».
В интервью прошлых лет Златан также спокойно парировал: Лига чемпионов – не главное в карьере, это безумная мечта молодого, но не состоявшегося игрока. Роналдо и Буффон тоже не выигрывали ЛЧ, и что – они теперь не легенды?
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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Gonzalo Arroyo Moreno, Julian Finney, Shaun Botterill, Clive Rose, Laurence Griffiths, Ryan Pierse; globallookpress.com/imago sportfotodienst; AFP/Paco SERINELLI, PASCAL GEORGE
Ни Месси, ни Иньеста уже не могли))) и шел обсер за обсером всегда в атаке, бросают они мяч в зону свободную умно и мягко, но швед тупо по скорости не мог его достать и все, хана. А Барса так половину голов забивала.
В итоге в ЛЧ единственную команду которую с ним на поле Барселона осилила было Динамо, причем вторую игру еле дожали в концовке со штрафного Месси.
В остальном - Рубин не обыграли со шведом ни разу, Интер с ним на поле за 3 матча не обыграли ни разу(без него 2-0 выиграли матч и 1-0 отрезок после замены в другом), сраный штуттарт - ничья(без него 4-0), арсенал дырявый - ничья(без него 4-1) - это же просто жесть. И это его самый успешный сезон с полуфиналом. Ясен хрен с остальными командами послабее он всегда вылетал с порога на первых стадиях плэй-офф бгг. Ибо ну это невозможно просто. 😳
Сборная Швеции ярчайший пример.
В 2002 с ним на лавке отправила домой главного фаворита ЧМ 2002 Аргентину. В 2006 с ним в роли примы не смогла забить Тринидад и Тобаго, пропустила ЧМ 2010, ЧМ 2014. Без него вышла в четвертьфинал ЧМ 2018. С его возвращением пролетела мимо ЧМ 2022.
На Евро 2004 вышли из группы только сыграв позорный договорняк + прима там Ларссон был. С ним дальше невыходы из группы в 2008, 2012 и в 2016. В 2021 его не было - спокойно вышли из группы в плей-офф.
На клубном уровне все описали.
Он токсичный и неприятный тип. с которым неприятно находиться в одном пространстве и коллективе и который травит раздевалку одним своим присутствием.
Про Договорентус и Милан вы сами написали. Интер и Барселона сразу после его ухода выиграли ЛЧ.
Для сравнения некий гигант с Пириней забил 10 за одну весну 2017 (без единого пенальти), бербер в 2022 тоже (с пенальти правда).
Даже ПСЖ лучший момент в 2012-2016 выдал после того как он удалился в самом начале игры с Челси в апреле 2015
Но местным клоунам виднее, какой Златан переоцененый и как он вредил командам. Так вредил что 14 чемпионств собрал за карьеру. При этом не знаю как там было в других клубах, но 2 чемпионства Милана это в большей степени заслуга именно Златана, без него Милан бы не стал чемпионом 100%.
А касаемо того что не удалось взять ЛЧ, ну так у Роналдо тоже нет ЛЧ, у Марадоны нет, у Баджо нет, наверное они тоже посредственные и переоцененные игроки.
В 2018 он пропустил ЧМ потому что не играл и в отборе из-за крестов, а отбор 2022 конечно же надо написать, хотя он там со скамейки выходил.
Сейчас бы таких игроков как Ибрагимович, Дрогба, Это’о судит по успехам на уровне сборных. Нынешний Холланд тоже сюда относиться
Может он и не самый приятный в плане человеческих качеств, но дело свое знает - почти 600 голов заурядный форвард не забьет
И у вас с такими мыслями хватает наглости писать что-то про одноклеточность
И ведь плюсуют же вас еще
Все сколько угодно могут клевать Златана, но если бы его не было, то его нужно было бы придумать, как и Жозе. А припоминать 0:0 с Тринидад и Тобаго - там мяч чудом не заходил. И у более топовых сборных были такие матчи. Чего только "-Расти Крауч! -" стоит.
У Пепа многие не прижились (Яя Туре не даст соврать.Анри менял в перерыве из-за того, что не выполнял установку, хотя тот сместился и забил. Агуэро сажал на лавку).
Единственное с чем я полностью согласен - нечего было как портовая бегать по всём клубам. Второй Анелька
Даже не так…выездной один матч плэй-офф ЛЧ 18 летнего Месси против очень сильного тогда Челси стоит намного больше всех потугов шведа в плэй-офф лч вместе взятых. Всех.
Там ниже еще и по сборной Швеции привели стату - просто дикий ор. Он даже ее в кубковых турнирах гробил.
Чисто чел для эффектно забивать в регулярке в ворота реджин и болоний. Перс под ютуб.
В любом матче на вылет должен сидеть на трибунах, если охота хотя бы в полуфинал. Это просто факт.
А я еще и расписал почему так происходило с ним даже на пике(клоунада с переходом КЧ от Барсы к Интеру и обратно мимо него аккурат это прям вышка).
Один полуфинал ЛЧ в карьере и тот пропуская все победные матчи в плэй-офф это явно не про «не повезло».
Когда деревянный(технарь он лишь среди тех кто под 2 метра ростом, а так любой испанский Педро ловчее), с ооочень низким по факту процентом реализации моментов, играющий всю карьеру пешком при этом по сути( читай ни в прессинг, ни в контратаки не убежать, ни позиционно автобусы не вскрыть - полный набор для железного обсера) - это знаете ли приговор даже для самой великой команды уровня Барсы Пепа.
Реально пыль в глаза и фэйк футболист. Хайпанул на эффектных голах каратистских и мусорных подвигах внутри сдувшейся с 2006 гола серии А.
Его любят не за цацки а сумасшедшие голы 🔥
А сб.Швеции без него это зеленая тоска. И никогда оо шведов никто титулов не ждет, это не тот уровень. Ибра хоть творил выкрутасы, как тот гол Буффону, когда выбили итальянцев с ЧЕ.
А сборная Швеции по вашему должна выигрывать кубки? Там в 50х и в начале 90х было сильное поколение, все. Такие страны просто пролезть на турнир считают за счастье, какая статистика?