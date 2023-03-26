46 комментариев

Шансов больше нет?

Не выигрывал Лигу чемпионов. Пожалуй, это самая обидная строчка в биографии Златана Ибрагимовича. Вы наверняка думали, что «Милан» сделает Златану подарок, если выиграет ЛЧ в этом году. Но даже если это и случится, то медаль он все равно не получит – в этом сезоне из-за травм Ибра не был заявлен на матчи ЛЧ.

Все шансы Златана добыть Лигу чемпионов – 17 попыток в семи клубах

Сезон-2001/2002. «Аякс» Златана остановился уже в квалификации, проиграв «Селтику». Ибра в обеих играх отбегал по тайму, голов не забил.

Сезон-2002/2003. Первый гол в ЛЧ Златан забил «Лиону», красиво убрав двух защитников и громыхнув в дальний угол. «Аякс» как раз прошел «Лион» в группе по дополнительным показателям. Дальше – еще одна группа с «Валенсией», «Арсеналом» и «Ромой». «Аякс» ни разу не проиграл, а Ибра забил два гола.

Полет закончился в четвертьфинале. «Аякс» до последнего удерживал нужные 2:2, но «Милан» забил в компенсированное время и проскакал дальше до победного финала.

Сезон-2003/2004. Тускло и печально. «Аякс» – последний в группе с «Миланом», «Брюгге» и «Сельтой». Именно «Сельте» Александра Мостового Златан и забил свой единственный ЛЧ-гол в том сезоне.

Сезон-2004/2005. Снова четвертьфинал и снова команда Златана проигрывает будущему чемпиону. В этот раз Ибра играл за звездный «Ювентус» Капелло (Недвед, Дель Пьеро, Трезеге, Буффон, Каннаваро, Тюрам), а уступили – конечно же, вы помните чемпиона 2005-го – «Ливерпулю».

Неприятный для Златана факт: за 833 минуты этого розыгрыша ЛЧ он забил 0 голов.

Сезон-2005/2006. Златан по-прежнему не тот. Три гола в группе (два из них – «Рапиду») и вылет в четвертьфинале от «Арсенала». Скоро «Ювентус» обнулится в самом грандиозном скандале Серии А, и в Серию Б Златан не поедет.

Дальше – попытки пошуметь в ЛЧ с «Интером».

Сезон-2006/2007. В чемпионате «Интер» абсолютный гегемон: 97 очков, одно поражение, а у Златана 15 голов. В ЛЧ «Интер» кислый: унылый вылет от «Валенсии» в 1/8 (с массовой дракой в конце матча), а у Златана снова нет голов.

Сезон-2007/2008. Хотя бы в группе Златан наколотил пять мячей (два из них – в ворота ЦСКА). Но в 1/8 «Ливерпуль» не оставил шансов. А в Италии – ага, все хорошо – снова победа с большим отрывом.

Сезон-2008/2009. Ловите дежавю: победа в чемпионате и вылет на первой стадии плей-офф от английской команды (теперь это «МЮ»). У Златана за весь розыгрыш всего лишь гол в проигранном матче «Вердеру».

Сезон-2009/2010. «Я ухожу, я должен выиграть Лигу чемпионов», – так, по словам Жозе Моуринью, Златан сообщил о решении уйти в «Барселону». Жозе нервничал, теряя лидера в атаке, но закончил разговор пророческой фразой: «Может быть, ты уйдешь, и мы победим».

Большая драма завершилась в полуфиналах. Златан уходил с поля за полчаса до конца игр, не участвуя в эпичных развязках. Тогда и стало окончательно ясно, что Ибрагимович и «Барселона» Гвардиолы – чужие друг для друга истории. Хотя один неплохой матч в ЛЧ у Златана был – дубль в Лондоне против «Арсенала».

Сезон-2010/2011. «Барселона» взяла ЛЧ, а Златан снова увернулся от трофея, отправившись обратно в Италию. За «Милан» он забил четыре гола в группе, но против «Тоттенхэма» в 1/8 ничего не получится.

Сезон-2011/2012. Пять голов в группе, один из них – «Барселоне». «Милан» Златана вернулся на «Камп Ноу» в четвертьфинале, но там без шансов (хотя «Челси» в следующей стадии покажет все слабости «Барсы»).

Сезон-2012/2013. Златан в Париже. Ничем не примечательный групповой этап (по голу для «Динамо» из Киева и Загреба) и удаление в Валенсии, из-за которого Ибра пропустил ответный матч 1/8-й. Дальше – снова «Барселона», и тут Златан наконец-то выдал огонь: 1+2 в двух матчах и вылет только из-за гостевого гола.

После матча Златан сказал, что «ПСЖ» – это не шутливый проект, и к ним надо относиться серьезнее, а Лигу чемпионов они еще обязательно возьмут.

Сезон-2013/2014. Случилось: Златан полюбил Лигу чемпионов (или она полюбила Златана?). Десять голов в розыгрыше и покер в матче с «Андерлехтом». В 1/4-й «ПСЖ» уверенно разбил дома «Челси» (3:1), Златан травмировался и со стороны наблюдал за худшим сценарием ответного матча – поражение 0:2 и снова вылет из-за гостевого гола.

Напомним, что тот «Челси» тренировал Жозе Моуринью.

Сезон-2014/2015. В 1/8-й «ПСЖ» идеально отомстил «Челси», прорываясь дальше благодаря голу в гостях.

В четвертьфинале «Барселона» с эпохальной связкой Месси-Неймар-Суарес прошлась по «ПСЖ» (5:1 по сумме матчей). Златан пропустил первую игру из-за дисквалификации, а в ответной игре ничем не помог. И по голам за сезон в ЛЧ случился резкий перепад – всего два забитых мяча.

Сезон-2015/2016. Перед началом сезона Златан говорил, что сейчас у него есть реальный шанс взять ЛЧ, но к этой цели он относится без фанатизма: «Когда я был помоложе, Лига чемпионов была для меня идеей-фикс. Сейчас я считаю, что вне зависимости от того, выиграю я ее или нет, эта победа не изменит меня как футболиста».

Четвертая попытка с «ПСЖ» снова завершилась вылетом в четвертьфинале (от «Ман Сити»). У Златана пять голов, три из них в плей-офф.

Сезон-2016/2017. Уже в «МЮ»! Начал с Лиги Европы.

«Когда я выхожу на поле, Лига Европы превращается в Лигу чемпионов», – в своем стиле шутил Златан, забивая голы «Сент-Этьену» и луганской «Заре».

Это был его первый сезон в профессиональной карьере без матчей даже в квалификации ЛЧ. Но Златан наконец-то выиграл первый евротрофей (вместе с Моуринью!), пропустив, впрочем, решающие игры Лиги Европы (начиная с 1/4) из-за травмы крестообразных связок.

Сезон-2017/2018. Всего 16 минут в Лиге чемпионов. Златан лечился от травм («МЮ» без него споткнулся в 1/8), а к весне собрал чемоданы в Лос-Анджелес – покорять МЛС. Казалось, что шансов на ЛЧ у Ибры больше не будет.

Сезон-2018/2019. 31 матч – 31 гол. Так Златан разрывает в Америке. И от скуки возвращается за вызовом в «Милан».

Сезон-2019/2020. В Серии А Ибра хорош (10 голов в 18 матчах), но его «Милан» в конце сезона дополз только до Лиги Европы.

Сезон-2020/2021. В пяти матчах ЛЕ Златан голов не забивал, а «Милан» остановился в 1/8-й – «МЮ» не пустил.

Сезон-2021/2022. Последнее появление Златана в Лиге чемпионов. Четыре матча, ноль голов, последнее место в группе.

Сезон-2022/2023. Лучшая европейская кампания «Милана» за долгие годы с шансом на финал ЛЧ, но 41-летний Златан все лечится. В этом сезоне у него всего лишь четыре матча в Серии А.

Больше не будет шансов?

Как без побед в ЛЧ поживает самолюбие Златана?

Публично Златан не сильно расстроен. В 2021 году он говорил:

«Если бы я выиграл Лигу чемпионов, это было бы замечательно. Но я не выиграл, и это не делает меня менее хорошим игроком. Это как люди, которые говорят: «Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Ок... Французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу.

Чем дольше ждешь, тем удивительнее будет победа, не так ли? У меня все еще есть цели. На клубном уровне я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Но я не жалуюсь, потому что я сделал больше, чем многие другие. Я счастлив».

В интервью прошлых лет Златан также спокойно парировал: Лига чемпионов – не главное в карьере, это безумная мечта молодого, но не состоявшегося игрока. Роналдо и Буффон тоже не выигрывали ЛЧ, и что – они теперь не легенды?

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Gonzalo Arroyo Moreno, Julian Finney, Shaun Botterill, Clive Rose, Laurence Griffiths, Ryan Pierse; globallookpress.com/imago sportfotodienst; AFP/Paco SERINELLI, PASCAL GEORGE