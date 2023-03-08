Обманул фотографа – тот счастлив.

Вы наверняка видели этот снимок: Мохаммед Али на дне бассейна сосредоточенно сжимает кулаки. Один из самых сказочных и эффектных кадров в истории спорта. Только получился он почти случайно и благодаря хитрости.

Идею с подводной съемкой придумал сам Али, но журналу она не понравилась

1961 год, Майами. 19-летний боксер Кассиус Клей готовится к первой фотосессии для журнала Sports Illustrated. Повод – золотая медаль на Олимпиаде в Риме. В отель к Клею (редкий отель, где разрешалось селиться темнокожим) приехал пока еще малоизвестный фотограф Флип Шульке. Скоро в его объектив попадут революция на Кубе и последние дни Джона Кеннеди – и о нем узнает весь мир.

Шульке разговорил молодого боксера, показывая собственные фотографии о спорте. Клея впечатлили водные лыжники – и скоро Шульке получил предложение: заснять боксерские удары под водой. Клей объяснял, что так он постоянно тренирует джебы на дне бассейна – из-за сопротивления воды удары становятся мощнее. Шульке оценил креатив, надел акваланг и взял под воду фотоаппарат.

«Я сделал несколько снимков, на которых Кассиус отрабатывает различные удары в воде, – вспоминает Шульке. – Затем я обернулся и увидел его, стоящего на дне бассейна, в идеальной позе боксера. Поэтому я очень быстро подплыл и сделал около шести снимков».

Правда, на тот момент это уже были снимки не для Sports Illustrated. Редакция журнала не оценила идею с подводной съемкой, назвала ее смешной и попросила Шульке больше не фотографировать боксеров. В качестве компромисса редакция разрешила продать фотографии журналу Life – и там вышли пять снимков, но кроме самого известного на сегодняшний день. Это тогда очень расстроило Шульке, который позже сам опубликовал культовое фото.

Но пять фото на два разворота все равно вышли в Life. Фотоисторию тренировки в бассейне дополняла цитата Клея: «Говорят, что я самый быстрый тяжеловес на ринге. Это все из-за тренировок под водой».

Только оказалось, что это был обман ради эффектной съемки. Лишь один раз в жизни Али размахивал кулаками под водой. Хотя среди боксеров тренировки в бассейне – обычное дело: они полезны для суставов, снижают боль в мышцах и улучшают равновесие на ринге. Например, Энтони Джошуа перед боем с Александром Поветкиным тренировался с пловцами Национального центра подготовки, а Деонтей Уайлдер говорит, что ни одного дня в жизни долго не бегал – плавание в озере приносит организму больше пользы.

На самом деле Али все выдумал, чтобы отличаться от типичных фотографий боксеров

Главный твист истории случился, когда Клей уже стал Мохаммедом Али и снова встретился с Шульке. Вместе они просматривали фотографии, и, дойдя до подводного бокса, Али подмигнул Шульке. И тогда он понял, что история с тренировками в бассейне была выдумкой: «Я узнал, что он и его тренер придумали всю эту историю самостоятельно. Али даже не умел плавать. Он одурачил всех – и так получились фантастические снимки. Горжусь тем, как все сложилось».

Обман раскрылся в конце 90-х, и все это время тренировки под водой вместе с ежедневным бегом, колкой дров, упражнениями со скакалкой, экономной отдачей сил в спаррингах и собственным тренировочным лагерем были частью секрета, почему Мохаммед Али такой гениальный боксер.

Но сам Али никогда не комментировал историю с подводными фотографиями. Только его тренер Анджело Данди, смеясь, рассказывал, что Али мог лишь бегать в неглубоком бассейне.

Шульке считает, что так молодой Али удачно сыграл для собственного имиджа – ему не хотелось участвовать в обычной фотосессии, нужен был въедливый для памяти мира образ. Так Али показал задатки провокатора и шоумена, которые раскроются позже.

Хотя Али только прикинулся фанатом плавания, он выполнил сложную задачу, ведь в воде, как отмечают эксперты-фотографы, позировать непросто: «Это фото такое естественное. И все же так невероятно сложно позировать под водой. Нужно обладать сильным мышечным контролем, чтобы удерживать себя в этом точном положении даже секунду».

За всю карьеру фотографа Шульке опубликовал больше 300 тысяч снимков, но именно фото Али под водой стало самым популярным – медиа постоянно обращались к нему с запросом на публикацию. Оригинал фото выставлен на аукционе, и его все еще можно выкупить за 26 тысяч евро.

Почему именно это фото так всем запомнилось? У Шульке есть объяснение: «Абстрактное отражение боксера, которое появляется в воде над его головой, идеальная стойка и положение в воде, свет, который проникает в бассейн, пристальный и сосредоточенный взгляд Клея. Он, казалось бы, не подозревает, что его фотографируют».

Спортсмены до сих пор делают отсылки на фото Али. Например, гольфистка Лекси Томпсон сделала фото на дне бассейна специально в память об Али. Но обычно такие референсы получаются случайно. Есть много фотографий, где под водой позируют пловцы (Майкл Фелпс изображал, как работает под водой за ноутбуком), но в этой подборке встречаются неожиданные имена не из водных видов: чемпион мира по армрестлингу Ион Онческу, Шакил О’Нил и Рафаэль Надаль.

Фото: sothebys.com