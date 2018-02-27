Русский, который вошел в историю «Сельты» и «Сосьедада» – AS о Карпине

Скоростной полузащитник, запомнившийся своими мощными проходами по флангу, стал одним из героев первой европейской кампании «Сельты». В Виго Карпин и его соотечественник Александр Мостовой составляли тандем, наводивший ужас на соперников. Помимо высокого класса и голевого чутья, Карпин обладал сильным и своеобразным характером, что также сказывалось на его карьере. В общей сложности в Ла Лиге российский хавбек сыграл порядка 400 матчей за 3 разные команды, в которых отметился 68 забитыми голами.

Повесив бутсы на гвоздь более 10 лет назад, Карпин перешел на тренерскую работу, а также занимался бизнесом – хотя далеко не всегда ему в этом сопутствовала удача. Кроме того, бывший полузащитник «Сельты», «Сосьедада» и «Валенсии» защищал цвета своей национальной команды, за которую отыграл 72 матча, 17 раз поразив ворота соперников. За спиной Карпина участие в Евро 1996 в Англии и на двух Кубках Мира - 1994 и 2002. Любопытная деталь: хавбек также провел одну игру в составе сборной СНГ.

Валерий Карпин родился 2 февраля 1969 года в Нарве – эстонском городе, что располагается на границе с Россией. Его семья относилась к русскоязычному меньшинству Эстонии, поэтому после окончания советской эпохи он начал играть именно за российскую сборную. Свою профессиональную карьеру Карпин начал в рядах клуба «Спорт Таллин», где выступал до 1988 года. Потом Валерий поиграл за московский ЦСКА и транзитом через воронежский «Факел» оказался в «Спартаке». Именно «Спартак», с которым Карпин трижды завоевывал золотые медали чемпионата России и один Кубок страны, стал для него трамплином в испанский футбол.

Карпин дебютировал в составе сан-себастьянской команды 4 сентября 1994 года в матче против «Компостелы», который закончился поражением его команды со счетом 0-2. Российский полузащитник провел за «Сосьедад» 2 сезона, выйдя на поле в 72 матчах и забив 16 мячей. В 1996 году Карпин перешел в «Валенсию» после того, как «los ches» раскошелились на сумму около 6 миллионов евро, которая и была прописана в контракте россиянина в качестве отступных.

Контракт с «Валенсией» у Карпина был рассчитан на 5 лет, однако его пребывание в клубе оказалось практически мимолетным. Валерию так и не удалось стать своим в «los ches» и спустя сезон полузащитник покинул команду. В интервью AS сам Карпин рассказывал о причинах, по которым он ушел из «Валенсии»: «Об этом нужно спрашивать тех, кто тогда руководил клубом. Был сложный сезон. Да что я буду говорить о той «Валенсии», когда вы и сами все знаете? Тот год был… вполне обычным, но у руководителей не было терпения. Перед моим приходом в «Валенсию», она заняла второе место в Ла Лиге, руководители требовали титула. У главного инвестора Пако Роига и главного тренера Луиса Арагонеса были разные взгляды на ситуацию, в итоге Арагонес покинул клуб и пришел Хорхе Вальдано…». За «Валенсию» Карпин сыграл 44 матча – 36 в чемпионате и 8 в Кубке УЕФА, и отметился шестью голами.

«Валенсия» отправила россиянина в аренду в «Сельту». Там Карпина уже знали. Будучи игроком «Спартака», он провел один матч против галисийской команды в 1990 году в товарищеском турнире, проходившем в Виго. Та игра вышла очень запоминающейся, потому что закончилась дракой с участием Хорхе Отеро, Карпина и Александра Мостового, также в то время носившего футболку «Спартака». Все случилось после того, как Карпин дал пинка игроку «Сельты» по имени Хуан Карлос Мандиа. Заварушка приключилась такая, что даже полицейским пришлось разнимать футболистов.

Несмотря на то, что Карпина помнили именно по этому эпизоду, он отыграл в Виго 5 весьма плодотворных сезонов. С каждым годом роль Валерия в «Сельте» становилась более значимой, он превратился в одного из ключевых игроков команды, а в некоторых случаях даже выводил «небесных» на поле в роли капитана. Дебют Карпина за «Сельту» также вышел запоминающимся: в первом же туре он забил мяч в ворота «Сарагосы», а по итогам того сезона команда вышла в еврокубки, что стало историческим достижением для скромного клуба.

Главным завоеванием Карпина в клубе из Виго стал выход в 2000 году в финал Кубка Короля и победа в Кубке Интертото – единственный титул в истории «Сельты». Россиянин забил 2 мяча в финальном двухматчевом противостоянии с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, завершившимся с общим счетом 4-3 в пользу «небесных». Плюс к тому, именно Карпин был признан лучшим футболистом финала.

В еврокубках за «Сельту» Карпин отыграл в 33 матчах, записав на свой счет 11 голов (9 в Кубке УЕФА и 2 в Кубке Интертото). В общем счете за галисийцев Карпин провел более 200 матчей, забив в них почти 40 мячей. Но его финал в «Сельте» не был счастливым. В 2002 году Карпин не пришел к соглашению о новом контракте с клубом, которым в ту пору руководил Орасио Гомес, и вернулся в «Реал Сосьедад». Уходя из «Сельты», Карпин сказал слова, которые болельщики галисийцев будут хранить в памяти еще очень долго: «Я буду верен «Сельте» оставшуюся часть жизни, в особенности поклонникам клуба, которые всегда относились ко мне очень хорошо». По поводу его отношений с Орасио Карпин отметил, что такие болельщики как у «Сельты» не заслуживают такого плохого президента. «Для меня Гомеса как личности не существует», – отрезал экс-футболист «небесных».

Второе пришествие Карпина в Сан-Себастьян оказалось куда успешнее первого. Он был одним из столпов команды, завоевавшей второе место в Ла Лиге, что дало возможность «Сосьедаду» участвовать в Лиге чемпионов. В первом после своего возвращения в Сан-Себастьян сезоне Карпин провел 28 игр – количество, которое позволило автоматически продлить однолетний контракт россиянина с клубом еще на год. Однако кампания 2003/04 была не самой радужной: «Реал Сосьедад» не добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов, вылетев от «Лиона», а национальный чемпионат клуб закончил лишь на 15 строчке.

Действие контракта подходило к концу, но Валерий решил остаться в команде еще на сезон. «Честно говоря, самым важным в том моем решении были слова моих партнеров, которые я запомню надолго. Они сказали мне: «Русский, ты должен остаться здесь, потому что ты нужен команде», – объяснял Карпин свое решение на пресс-конференции, на которой также заявил о том, что сезон 2004/05 станет последним в его профессиональной карьере игрока.

Завершив карьеру футболиста, Карпин вернулся в московский «Спартак», где получил должность генерального директора. Потом он перешел на тренерскую работу и успел потренировать тот же «Спартак», «Мальорку» и еще один российский клуб - «Торпедо» из Армавира. Также Карпин попробовал себя в роли спортивного комментатора, занимался бизнесом в сфере недвижимости вместе с Мичелом Сальгадо. Однако бизнес россиянина в Виго не оказался удачным.

В декабре 2017 года для Валерия Карпина началось новое приключение – опять в роли главного тренера. Известный в прошлом футболист возглавил команду «Ростов».

inoprosport.ru

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