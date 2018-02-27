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    Нуну Гомеш: «Эдерсон - один из трех лучших вратарей в мире»

    Теги Нуну Гомеш Бенфика Эдерсон Мораес высшая лига Португалия Манчестер Сити премьер-лига Англия

    Экс-форвард "Бенфики" и сборной Португалии Нуну Гомеш считает, что голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон входит в число трех лучших вратарей мира. 24-летний бразилец перешел в "Манчестер Сити" из "Бенфики" летом прошлого года за 40 миллионов евро. Эдерсон стал основным вратарем команды Хосепа Гвардиолы.

    "Эдерсон уже один из трех лучших вратарей в мире. Он уже может быть лучшим в мире, и многое зависит от его смирения. Я надеюсь, что в этом смысле он никогда не изменится. Уже в начале своей карьеры он почувствовал, что ничего не может быть достигнуто без работы, и у него было трудное время в Португалии.

    Он добился того, что есть у него сейчас, только благодаря упорной работе, концентрации и потому, что делал больше, чем другие. Он уже достиг столь высокого уровня, но может стать еще лучше, потому что продолжает работать точно так же. Он знает, что не может остановиться, чтобы отдохнуть", — цитирует Нуну Гомеша Goal.

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