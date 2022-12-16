«В Нигерии не смог стать футболистом из-за коррупции. В Казахстане мне дали такой шанс». Участник проекта «Superbol» Исраэль Обари о переезде в Казахстан, кумире детства и расизме

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Второй сезон популярного футбольного проекта «Superbol».

В июне 2023 года в 14 городах Казахстана прошли кастинги второго сезона футбольного реалити-шоу «Superbol». Из 16000 зарегистрированных участников отобрали 25 игроков основной команды и еще 25 игроков резерва, которые могут пополнить коллектив в случае, если его кто-то покидает. Только в этом году молодые будущие футболисты заехали на одну из лучших футбольных баз в Азии – футбольную базу клуба «Кайрат».

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с необычным участником нового сезона – Исраэлем Обари из Нигерии, который переехал в Казахстан ради мечты стать футболистом. Исраэль рассказал о тренировках под руководством Яровенко, коррупции в Нигерии и своей мечте на проекте.

«Я продал все в Нигерии, чтобы стать футболистом в Казахстане»

- Расскажи немного о себе.

- Я родом из Нигерии, штата Риверс. В нашей семье семеро детей – пять мальчиков и две девочки. Я второй ребенок у родителей. При этом я родился в Испании, потому что в тот момент мой папа там работал. Когда мне было шесть лет, мы вернулись в Нигерию. Я выпускник математического факультета – мог бы работать математиком.

- Когда ты приехал в Казахстан?

- Я приехал в феврале 2023 года в Алматы. В мае пришел на кастинг в «Superbol». На самом деле, мне было непросто приехать в Казахстан. Я продал свою комнату в Нигерии – часть денег отдал визовому агенту, чтобы оформить приезд в Казахстан, другая часть денег ушла на перелет. Если я вернусь в Нигерию, то у меня там ничего больше нет – я сделал ставку на переезд в Казахстан. Для меня большая возможность через «Superbol» начать профессиональную карьеру.

- Ты играл в футбол в Нигерии?

- Я играл на любительском уровне, но стать профессиональным футболистом в Нигерии невероятно сложно, потому что там много коррупции. Чтобы попасть в Высшую лигу нужно давать взятки, а у моей семьи нет денег.

В Нигерии 4 футбольных лиги. Я играл в третьей, но там не платят денег. Ты просто играешь, чтобы тебя заметили и пригласили в Высшую лигу, но без связей это почти невозможно. Только там заключают профессиональные контракты, а играть просто бесплатно футбол – сложно, потому что нужно помогать материально своей семье.

- Многие люди, которые приезжают из Нигерии работают преподавателями или репетиторами английского. Как ты начал зарабатывать на жизнь в Казахстане?

- Я делал на ставку на футбол. Я знал, что в Казахстане появится возможность стать профессиональным футболистом, которой у меня не было в Нигерии. Но пока я искал свой шанс, я брался за любую работу. В Алматы дорогая жизнь. Если у тебя нет своего жилья, то сложно думать только о футболе. Ты думаешь о том, где заработать деньги.

Первое время я работал маляром. Затем я работал в ресторанах, готовил еду. Потом я немного работал барристой в кофейне. Это помогло мне заработать – оплатить за жилье и отправить немного денег своей семье.

- Как ты узнал о проекте «Superbol»?

- Я увидел информацию в Instagram. Мой друг-казах помог мне зарегистрироваться. Я ждал от них уведомления, но ни на почту, ни в WhatsApp я не получил приглашения. Вначале я подумал, что проекту не нужен игрок из Африки, что это только для граждан Казахстана.

Но позже друг сказал мне, что кастинг в Алматы будет 26 мая с 6 утра. Я не мог в тот день, потому что были работа и другие дела. Однако чуть позже, я понял, что это моя возможность попасть в большой футбол. Я не пошел на работу, а поехал на кастинг. В результате я оказался в проекте. Я верующий, и я уверен, что Бог сделал этот подарок для меня.

- Что ты почувствовал, когда узнал, что прошел финальный отбор?

- Я был очень счастлив. Я добился той цели, ради которой приехал в Казахстан. Я чувствую, что сбывается моя мечта и мечта моей семьи. Бог помогает мне во всем.

- Что ты можешь сказать об уровне тренировок на этом проекте?

- Тут все на высшем уровне. Мистер Яровенко вместе со своими помощниками делает очень большую работу, которая помогает нам стать профессионалами. Тренерский штаб очень приветливый. Когда надо мы шутим, когда надо серьезно работаем. Я благодарен им за ту работу, которую они делают ради нас.

- На проекте почти никто не говорит по-английски. Насколько это влияет на твою адаптацию и не тяжело ли тебе эмоционально?

- На самом деле непросто, потому что здесь я могу свободно поговорить только с одним человеком – моим соседом по комнате Владом. Только он знает английский. Я часто скучаю по своей семье. На проекте запрещено пользоваться сотовыми телефонов, поэтому я не могу поговорить с ними. Чаще всего, я или один со своими мыслями, или мы разговариваем с Владом. Я пытаюсь учить казахский, но пока это непросто для меня. Я уже знаю все футбольные термины на русском и казахском, поэтому на поле проблем нет. Но я знаю, что я иду к своей цели, поэтому не смотрю на трудности.

- Чего ты хочешь достигнуть на проекте?

- Я уже говорил – получить профессиональный контракт. Я уверен, что с Божьей помощью я достигну этой цели.

«Некоторые называли меня черной обезьяной – это уже не футбол»

- Я знаю, что во время товарищеской игры с «Академией 05» у тебя случился конфликт на поле. Можешь рассказать об этом подробнее?

- Футболисты из «Академии 05» были удивлены, что мы играли лучше, чем они. Поэтому в какой-то момент они начали делать все, чтобы провоцировать нас. Некоторые стали называть меня черной обезьяной. Я пожаловался судье, но он сказал, чтобы я просто продолжал играть в футбол. Но эти оскорбления вывели меня из себя. Это не было уже футболом. В результате все вылилось в стычку и меня удалили.

- Встречался ли до этого в Казахстане с расизмом?

- Нет, в Казахстане живут отличные люди. Еще 10 лет назад, я много смотрел про Казахстан на ютубе. Я думаю, что тут не так много расистов. Точно гораздо меньше, чем во многих других странах. Так что с таким, как во время матча, я столкнулся впервые.

- Кто твой любимый футболист?

- Виктор Осимхэн.

- А когда ты был маленьким?

- Дидье Дрогба.

- Ты называешь только нападающих, потому что сам играешь форвардом?

- Я играл на разных позициях. Начинал, как центральный защитник, потом играл справа на фланге, затем в роли опорника. Сейчас играю, как центральный нападающий.

Но моя любимая позиция – это нападающий. Я очень люблю праздновать голы (смеется). Для меня это нечто особенное.

- Что твоя семья думает о том, что ты на этом проекте?

- Сейчас они счастливы и надеются, что я достигну своей цели. Когда я жил в Нигерии, никто не хотел, чтобы я занимался футболом. Родители хотели, чтобы я работал на фабрике или где-то еще. Но я шел за своей мечтой и я близок к ее осуществлению.

- Под каким номером ты играешь на проекте?

- 99

- Почему?

- Это любимое число моей мамы. Я мог взять девятку, но тогда бы это оказывало сильное давление на меня. Также номером 99 сопернику не сразу понятно на какой позиции я играю.

- Задам провокационный вопрос. Если будут играть сборные Казахстана и Нигерии за кого ты будешь болеть?

- (Смеется). Я буду болеть за Нигерию – это моя Родина.

- Есть ли у тебя цель играть за сборную Нигерии?

- Я не думаю, что это возможно. Нигерия не дала мне возможности стать профессиональным футболистом. Я пытаюсь это реализовать здесь в Казахстане. Так что я не уверен, что захочу в будущем играть за сборную Нигерии.

- Если представить, что с футболом у тебя не получится, ты планируешь остаться в Казахстане?

- Да, у меня есть виза на 5 лет, поэтому я останусь в Казахстане. Я люблю эту страну.

Фото: «Superbol»