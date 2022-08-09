«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной

Старый-добрый Арно снова в Алматы.

Голландский тренер Арно Пайперс с 2005 по 2008 год возглавлял сборную Казахстана по футболу. Многие до сих пор считают ту сборную одной из самых успешных за всю историю независимого Казахстана. Именно тогда в сложном отборе на чемпионат Европы 2008 года Казахстан победил Сербию, Армению, дважды отобрал очки у Бельгии и доставил много проблем Португалии. Спустя много лет Арно прилетел в Алматы, чтобы его сборная тех времен сыграла товарищеский матч против команды проекта «Superbol».

Автор Sports.ru Казахстан спросил Пайперса, что он почувствовал, когда узнал, что вернется в Казахстан, феномене Максима Жалмагамбетова и походе в мечеть вместе с Пиралы Алиевым. Также Арно рассказал, как не пустил на собрание игроков экс-президента федерации футбола Казахстана Рахата Алиева и что он думает о ситуации вокруг Рая Влута.

«Я думаю, Влут знает, что он сделал неправильно, поэтому никто, включая меня, не может давать оценку со стороны»

- Что вы почувствовали, когда узнали, что приедете в Казахстан и увидите своих игроков?

- Когда мне позвонил Давид Лория, я был со своими детьми и внуками в отпуске. Он рассказал мне об идеи матча, что сборная нашего времени сыграет с проектом «Superbol». Моя жена сразу сказала, что мне нужно ехать в Казахстан. В обычной ситуации, я бы сказал, что не смогу приехать, потому что у меня отпуск и запланировано провести время с семьей, но Казахстан – это особая для меня страна, а сборная и мои игроки – особые для меня люди. Поэтому я обрадовался, когда узнал, что могу их всех увидеть.

- Вы были несколько лет тренером «Жениса», даже становились чемпионом Казахстана. Много лет клуба не было и только в прошлом году проект бы возобновлен. Что думаете об этом?

- Я не могу много сказать про нынешнее время, но я хорошо помню «Женис», когда в нем работал. Когда я приехал, это был хороший клуб. Люди, которые там работали, были очень вовлечены в команду. Я помню, какие были ожидания, потому что болельщики часто критиковали клуб. Поэтому я считаю, что важно иметь еще один клуб в Нур-Султане. В моем родном городе в Роттердаме есть несколько хороших команд. Хотя они находятся в разных частях города, они действительно хороши в том, чтобы популяризировать Роттердам. Так что, я думаю, что «Женис» – это хороший проект. Это правильно, когда люди работают над воссозданием футбольных брендов.

- Вы наверняка слышали о том, что Рай Влут из Нидерландов перешел в «Астану». Ввиду скандала со смертельным ДТП, многие считают неправильным, что он продолжает карьеру футболиста. Многие хейтят его в социальных сетях. Что вы думаете на этот счет?

- Я думаю, что вся эта ситуация лежит в зоне ответственности игрока. В его случае я или другие люди не должны давать оценку, но я думаю, что Рай прекрасно знает, что произошло, и что он сделал неправильно. Поэтому я не считаю нужным, чтобы я или другие люди давали оценку его ситуации.

Я не использую социальные сети, потому что нужно быть очень осторожным в том, что ты написал или сказал. Мне не нравится, что многие люди анонимно могу писать все, что им вздумается в твой адрес по любому вопросу и не нести никакой ответственности.

«Я сказал Алиеву: «Это собрание только для игроков, тренеров и докторов. Больше здесь быть никого не должно»

- Есть интересная деталь из вашего тренерского прошлого. Футболисты, которые выходили на поле брали номера только с первого до одиннадцатого. В чем смысл этого?

- Когда я приехал в Казахстан, у меня был четкий план по развитию футболистов. Я объяснил ребятам, что я от них ожидаю как от команды, так и от каждого в отдельности. Если ты играешь на определенной позиции, то ты получаешь определенный номер. Например, если у тебя 15 номер, то выходишь на замену и располагаешься на позиции пятого номера. Когда ты выходишь на поле, ты четко знаешь, чего я от тебя жду. Первое время я был очень строг в том, что касается номеров игроков, потому что это было часть обучающего процесса. Конечно, позже, когда команда стала более опытной, стало возможным относиться к номерам проще, это было уже не так важно.

Но вначале это было четко обозначено – вот что я ожидаю от тебя, вот что ты должен сделать.

- Многие ребята из вашей сборной сейчас стали тренерами – Алиев, Карпович, Нурдаулетов, Смаков и так далее. Когда они были игроками, вы могли бы предположить, что они станут тренерами?

- Это очень интересно. То, что некоторые игроки стали тренерами, меня совсем не удивило. Например, то, что Карпович и Смаков работают, как тренеры – логично, потому что они всегда интересовались всеми футбольными процессами, которые были вне футбольного поля. Тактические процессы, развитие игроков, управление командой – это все было им интересно. Такой же был Давид Лория. Для меня было важно вовлекать в нюансы тренерской работы тех, кому это было интересно. Мы помогали увидеть, как тренерская работа может быть разной – в чем различия ответственности главного тренера и его помощников, а также чем отличается работа личного тренера.

- Как вы можете охарактеризовать Максима Жалмагамбетова? По сути, кроме команд под вашим руководством, он нигде не смог заиграть на высоком уровне.

- Для тренера очень важно видеть сильные стороны своего футболиста. Максиму всегда я говорил: «Ты должен сделать то, что я прошу и больше ничего другого». Он делает свою работу, а следующий шаг уже за командой. Он отдает пас Никите или другому игроку и дает им возможность выполнить свою часть работы. Я старался дробить для него игру на мелкие эпизоды и решения его зоны ответственности. Ты пытаешься использовать сильные стороны игрока, и тогда он достигают пика своей лучшей игры.

Я думаю, что это можно отнести и к Максиму – он действительно очень сильный игрок. Я ему говорил: «Макс, вот твои сильные стороны, вот твои слабые стороны». При этом он не чувствовал, что на него нападают или оскорбляют. Потому что если у тебя хорошие отношения с игроком, ты можешь критиковать его – он тебе доверяет. Я думаю, что я смог этого достичь с игроками, у нас было хорошее доверие. Я мог их критиковать, но они чувствовали себя комфортно.

- Вы совмещали работу в «Женисе» и сборной Казахстана по футболу. Как вы относитесь к совмещению работы в клубе и сборной?

- Я думаю, что это ненормальная ситуация. Это может быть приемлемым, если у тебя есть базовый клуб сборной, потому что тогда у тебя есть постоянный контакт с большей частью игроков. Но при этом могут быть проблемы другого характера. Игрок из другого клуба может думать, что он не попадает в состав, потому что в сборной играют любимчики тренера из его клуба. Поэтому лучше, чтобы у национальной сборной был свободный тренер, который может сосредоточиться на работе.

- Мне рассказали историю о том, что вы однажды вместе с Пиралы Алиевым пошли в мечеть на пятничный намаз. Зачем вам это было нужно?

- Я хотел быть вовлечен в то, что игроки делают в своей жизни. То, что происходит у них дома, то во, что они верят, это сильно влияет на их жизнь, а значит, влияет на игру. Я должен был понимать, что они чувствуют и какие испытывают эмоции.

Поэтому, когда Пиралы отпрашивался у меня, чтобы сходить в мечеть, я хотел понять его чувства, почему это было важно для него быть там. Я пошел с ним в мечеть, стоял рядом, когда он молился. Я понял, что это важная часть жизни для него. Когда начинался сезон, ребята могли зарезать барана, я тоже был вместе с ними. Это часть их жизни и я хотел разделить ее вместе с ними.

Много раз я был на свадьбах игроков, мне по-особенному приятно быть там и видеть их эмоции. Я могу рассказать много историй про разных игроков.

У меня был игрок, у которого во время сезона родился ребенок. Я хотел отправить его на несколько дней домой, чтобы он был рядом с женой, но он не хотел, потому что у нас впереди была важная игра. Я отправил его домой на 2 дня и когда он вернулся, я сказал ему, что он может потренироваться один раз и потом выходить на игру. Хотя это было не по моим правилам, я объяснил команде, что это особенное событие в его жизни. Поэтому сейчас не тот случай, чтобы настаивать на моих правилах. Как тренер, я понимал, что его мысли были заняты другим, поэтому ему нужно было побывать дома. Обычно я поддерживал дисциплину и был строг в данном вопросе, но иногда нужно было проявлять человечность.

- Знаю, что была история, когда вы не пустили на игровое собрание экс-президента федерации футбола Казахстана Рахата Алиева. Можете подробнее об этом рассказать.

- Обычно я не говорю о том, что происходит в раздевалке, но уже прошло много времени, поэтому я расскажу, как было. Это была моя первая официальная игра против Бельгии на выезде. У нас было предыгровое собрание на котором я доношу до игроков последние нюансы и даю установку на игру. В этот момент заходит президент федерации Рахат Алиев и садится на собрании, как будто, так и должно быть. Но я сказал: «Это собрание только для игроков, тренеров и докторов. Никто больше не может быть здесь». Была неловкая ситуация в той небольшой комнате, но президент вышел. Я думаю, что он достоин уважения в данной ситуации, потому что я на глазах у всех игроков попросил его уйти, и он нормально отреагировал.

Это было не потому что я хотел показать свою власть. Просто я профессионально делал свою работу и хотел, чтобы везде был порядок. В результате на выезде мы сыграли 0:0. Это была хорошая игра сборной. Один из игроков после матча мне сказал: «Если мы проиграли бы с крупным счетом, вам бы припомнили то, что вы не пустили президента федерации на собрание команды».

Я думаю, некоторые игроки удивятся, что я рассказал об этом. Я всегда говорил: «Все, что происходит в раздевалке, в ней должно остаться». Но прошло много лет, я думаю нет ничего страшного в том, что я расскажу эту историю.

Фото: Эдуард Гавриш, ФК «Астана», AFP, ФК «Кызыл-Жар»