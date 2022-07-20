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«Астана» не может вылететь в Польшу на матч Лиги конференций. Как может закончиться ситуация?

Срджан Благоевич
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Собрали возможные варианты.

«Астана» не может вылететь на выездной матч второго раунда Лиги конференций против польского «Ракува» в город Чентсхова. Клуб не может найти свободный чартер, из-за чего вылет в Польшу перенесен на вечер 20 июля.

По информации Sports.ru Казахстан, столичный клуб рассматривает вариант вылета до белорусского Бреста, чтобы оттуда добраться до Ченстоховы на автобусе. Расстояние между Брестом и Ченстховой около 400 километров. Как может дальше развиваться ситуация? Sports.ru рассмотрел все возможные варианты.

1. Техническое поражение. Это самый плохой вариант. Если команда не успеет добраться до матча, то в первой игре будет засчитано техническое поражение 0:3. В этом случае, учитывая серьезный уровень польского клуба, ответный домашний матч может превратиться в пустую формальность.

2. Если все-таки клуб долетит до Беларуси, а потом поедет на автобусе через границу 400 километров, то это потерянное время в дороге. Клуб сможет вылететь в Брест только сегодня вечером, ввиду особенностей работы аэропорта Нур-Султана. Время в пути около пяти часов. Значит, в Беларуси команда окажется далеко за полночь. Ехать на автобусе еще 400 километров, включая переход государственной границы. Команда в лучшем случае окажется в отеле утром в день игры. Невыспавшиеся игроки, лишенные предыгровой тренировки, вкупе с не лучшим эмоциональным состоянием – вряд ли все это способствует хорошему результату на выезде.

Важно понимать, что команды в еврокубках всегда прилетают на выезд накануне игры в первой половине дня. Это позволяет разместиться в отеле, провести предыгровую тренировку на поле, на котором состоится матч и, что самое главное, выспаться и перестроиться на местное время. Этого всего «Астана» уже точно лишена.

3. Если команда полетит через Беларусь, как успеют решить вопросы с визами для легионеров? Речь идет про Рая Влута, Педро Эуженио, Марина Томасова и Брайана. Это лидеры команды – им всем нужна виза, чтобы попасть в Беларусь. Вряд ли за несколько часов можно получить визы. В таком случае на выезде может оказаться ослабленный состав столичной команды.

4. Самый позитивный и маловероятный сценарий – это то, что клуб сможет напрямую вылететь в Польшу. Тогда, несмотря на потерю времени, отсутствие тренировки и усталость, вся команда сможет оказаться в Польше и сыграть оптимальным составом, пусть и не в лучшем состоянии.

Матч между «Астаной» и «Ракувом» должен состояться в 01:00 22 июля по времени Нур-Султана.

Фото: ФК «Астана».

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