«Когда Влут увидел раздевалку в плесени, мне было стыдно за «Акжайык». Нурдаулетов об инфраструктуре и молодых игроках

Откровенная беседа со старшим тренером молодежной сборной Казахстана.

Кайрат Нурдаулетов перед началом сезона принял предложение «Астаны» и вошел в тренерский штаб столичной команды. Молодой казахстанский специалист стал совмещать работу в «Астане» с должностью старшего тренера молодежной сборной Казахстана.

Автор Sports.ru Казахстан поговорил с Нурдаулетовым о приходе в «Астану», нюансах работы с Благоевичем и плохой инфраструктуре в казахстанском футболе. Также Кайрат Жумабекович подробно рассказал о молодых футболистах «Астаны» и назвал главные проблемы молодежного футбола в Казахстане.

«Я всем сердцем переживаю за результаты «Астаны»

- Кайрат Жумабекович, как у вас появился вариант с «Астаной»?

- В прошлом году в конце сезона мне позвонил Санжар Сейтказинов и пригласил на разговор. Мы уже давно друг друга знаем, поэтому я согласился встретиться и обсудить молодых футболистов «Астаны», которые играли в молодежной сборной. На встрече он сказал, что будет меняться тренерский штаб, но конкретного предложения не прозвучало. Тем более еще не было понятно, кто именно придет. Уже после Нового года мы созвонились, и Санжар сказал, что ко мне есть интерес, как к ассистенту главного тренера. Тогда уже было понятно, что «Астану» возглавит Срджан Благоевич. Но нужно было согласовать такой вариант с Федерацией футбола, потому что у меня действующий контракт на посту старшего тренера молодежной сборной. «Астана» за несколько дней согласовала вопрос с Федерацией, но история немного затянулась, потому что из-за январских событий я не мог вылететь из Алматы.

Как только прилетел, сразу зашел в Федерацию – руководство поддержало мое решение работать в «Астане». Я хотел найти работу в клубе, потому что в молодежной сборной всего 3-4 раза в год собираешься, а все остальное время занимаешься аналитикой, просмотром игроков. Постоянной работы не хватало. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить прежнее руководство Федерации за то, что пошли мне на встречу. Затем сели вместе с Тастанбеком Кутжановичем, Санжаром Дюсенбаевичем, Муратом Тлешевым и обсудили мою роль в «Астане». С Срджаном Благоевичем и тренерским штабом я познакомился уже на сборах в Турции. Честно и откровенно поговорили, обсудили, чем я могу помочь. Я такой человек, что если с кем-то работаю, то стараюсь выкладываться на все сто процентов.

- Как вашу роль в тренерском штабе обозначил Благоевич?

- Срджан сразу сказал, что он хотел бы, чтобы я работал с молодыми игроками, так как работая в «молодежке», я хорошо знаю их возможности. Помимо этого, я отвечаю за стандартные положения – за их подготовку и донесение нюансов до игроков. Также бывает, что подсказываю какие-то детали по предстоящему сопернику, но последнее слово при принятии решений за Срджаном.

- Срджан пришел в «Астану» со своим штабом. Вы – новый человек для них. Как быстро удалось найти общий язык?

- Я немного переживал, потому что непросто идти в сложившийся коллектив, тем более, когда ты уже работаешь, как старший тренер молодежной сборной. Думал, что могут быть трения, притирки в коллективе, но все прошло гладко. Срджан – очень честный и открытый человек, сразу объяснил, чего он от меня ждет. Все его помощники – открытые и коммуникабельные ребята. Я сам удивился, что все гладко и легко прошло.

- В сборной вы работаете в роли главного тренера – сами принимаете решения. В клубе вы – часть штаба, к вашему мнению могут прислушаться, могут нет. Ответственность за результат все-таки на главном тренере. Как удается совмещать такую разную работу?

- Это, безусловно, разная работа, но я не совсем согласен с разделением ответственности. Я – местный, поэтому в клубе я несу такую же ответственность, как и Срджан. Я играл в «Астане», этот клуб для меня не чужой и я переживаю всем сердцем за его результаты. Нет такого: «Срджан – главный, за неудачи отвечает он и все шишки упадут на него». Поэтому я также переживаю, как и в сборной. Разница только в том, что в сборной я сам решаю, кто будет играть, по какой схеме и так далее, но доля ответственности для меня, что в клубе, что в сборной – одинакова. Повторюсь, поскольку я местный, я считаю, что должен больше переживать за результат, чем Срджан, поскольку это моя страна.

- Насколько тяжело уснуть после поражений?

- Когда проигрываешь, но доволен содержанием игры, тогда поражение не так тяжело воспринимается. Если то, что ты готовил неделю видно в игре, то это небольшое достижение снимает тебе процент разочарования после поражения. В любом случае, когда проиграл, то засыпается тяжело.

У каждого своя психология, свои восприятия победы и поражения. Кто-то закрывается после поражения, два дня ни с кем не разговаривает, а кто-то через час после игры уже в хорошем настроении. Я заметил, что европейцы попроще относятся к поражениям. После неудачи они переключаются на следующую игру и думают о том, что можно исправить. Советская школа все-таки другая – поражения долго внутренне перевариваются и человек закрывается.

«Если Саги Совет уберет психологический зажим, лучше левого защитника в Казахстане не будет»

- Перед началом сезоном беседовал с Султаном Сагнаевым. Он делился, что рад вашему приходу, так как надеялся, что у молодых будет больше практики.

- Ребята, наверное, радовались тому, что появился тренер, который будет говорить за молодых главному и они станут больше играть. Я понимаю их надежды.

- При этом молодые футболисты не стали играть значительно больше.

- Молодые ребята стараются. Не хочу никого обидеть, но легионеры, которые сейчас есть в «Астане» сильнее.

- Спрошу про Станислава Басманова. Он дважды «спасал» матчи для «Астаны», забивая в компенсированное время. При этом на следующий матч выходил на замену на 10-12 минут. Как думаете, что он чувствует и не заслуживает ли он, пусть не место в старте, но хотя бы получаса игрового времени?

- Я понимаю, что молодым не особо приятно. Я тоже был молодым игроком и тоже на их месте думал, почему я мало играю. Наверное, здесь больше вопрос к Срджану, почему он решил придержать замены Басманова до последнего.

- На пресс-конференции после победного матча с «Кайратом» Срджан объяснил, что это было обусловлено ранними заменами из-за травм.

- У нас были проблемы с защитниками, Стас все-таки не профильный защитник, поэтому вначале вышли игроки оборонительного плана. Мог кто-то еще травмироваться, поэтому Стас вышел позже, чтобы наверняка.

Знаете, проще командам, у которых нет таких задач, как у «Астаны», где нет давления на результат. Таким командам проще объяснить, почему играют местные молодые воспитанники. В «Астане на первый план выходит результат и желание победить. Поэтому задача давать игровое время молодым уходит на второй план. При этом повторюсь, ребята работают на тренировках, отдаются на сто процентов – у тренерского штаба нет к ним претензий. Все довольны.

- Хочу продолжить говорить персонально о молодых ребятах. Что вы думаете о Саги Совете? И в прошлом, и в этом сезоне, он получает больше игрового времени, чем его ровесники.

- Мне нравится Саги: его отношение, дисциплина, заряженность на результат. Он очень воспитанный – спасибо его родителям. Но в плане психологии есть проблемы – ему не хватает спортивной наглости. Если брать ребят его возраста, Алип или Зайнутдинов, у них есть спортивные наглость и злость. Для них на поле нет авторитетов – играют, как могут. Даже ошибаясь, продолжают играть уверенно. Этого не хватает Саги. Если кто-то из тренерского штаба во время матча сделал ему замечание или он один-два раза ошибся, то на фоне усталости он начинает делать много ошибок. Они начинают его нервировать, и у него расклеивается игра. Если он решит психологические вопросы, у него большое будущее.

- Тренерский штаб беседует с Саги, чтобы решить его психологические проблемы?

- Мы с ним беседуем, но он немаленький. Поэтому каждый раз нагнетать обстановку и что-то ему советовать не имеет смысла – он должен сам к этому прийти. Саги – очень скромный, поэтому при беседе из него тяжело что-то выудить. Возможно, он не всем доверяет. Если он уберет психологический зажим из головы, то лучше левого защитника в Казахстане не будет.

- В прошлом сезоне много игровой практики получал Владислав Прокопенко. В этом сезоне почти не играет. Что случилось?

- Дело в нем. Вопрос не в тренерском штабе. Был момент, когда я ему сказал, что он должным образом не тренируется. Я хорошо знаю его отца, он работает тренером в футбольном центре «Астаны». Вячеслав Владимирович интересовался, почему у Влада нет практики. Я рекомендовал им уйти в другую команду, и на примере Левы Скворцова или Рамазана Каримова получать практику. Был период, когда он играл в «Актобе» и неплохо играл. О нем уже тогда начали говорить, как о перспективном футболисте. Возможно, ему стоит сейчас реанимировать свою карьеру, перезапустить ее, но за пределами «Астаны». Он может получить опыт, заматереть и потом вернуться сильным футболистом обратно.

Я в молодежке всем говорил, что если вы не проходите совсем в состав, то езжайте в другие клубы и ищите практику. За ними же тоже растут ребята. Потом будет еще тяжелее получать практику, если сейчас не заработать себе имя.

- Большие авансы выдавались в прошлом году Мейрамбеку Калмырза. Сейчас он уехал в аренду в Первую лигу в «Окжетпес». Что не получилось у него?

- Мне тоже нравится Мейрамбек. На сборах он советовался со мной, стоит ли ему уходить или нет. С одной стороны тренируясь под руководством Благоевича, он стал бы хорошо обученным футболистом. Срджан может многое дать молодым игрокам. Но с другой стороны он бы все время сидел на лавке – он не заменил бы Дарабаева, Эбонга и других ребят, а ему нужно играть. Он принял решение уйти, сейчас стабильно играет в «Окжетпесе».

- Но при этом уровень Первой лиги невысок.

- Да, к сожалению, это правда. Я уже не говорю про Вторую – там почти любители играют. У нас даже в Премьер-лиге последние два-три года заметно упал уровень. С другой стороны, у него есть практика и игровой тонус. Но в «Астане» он больше бы развивался, как футболист.

«У молодых осталось недопонимание, что если ты хочешь стать большим футболистом, то нужно многим пожертвовать»

- В этом сезоне во многих командах играют молодые ребята. Это плюс для вас, как тренера молодежной сборной?

- Если правильно пользоваться представившимся шансом, то они будут расти, как футболисты. Другой вопрос, какой уровень будет у нашего чемпионата, если будут играть только молодые. Мы видим, что уровень футбола у нас, к сожалению, падает. Сейчас нет тех легионеров, которые подняли бы наше первенство на новый уровень.

- Почему ребята сильно уступают своим сверстникам на уровне молодежной сборной?

- Наши ребята уступают физически. Антропометрия наших игроков проигрывает всем европейцам. Как показывают последние игры в молодежке, мы пропускаем со стандартов. Нас продавливают на «втором этаже» и все. Возможно, есть проблемы в селекции, потому что уже не первый год есть такая тенденция. В советское время просили привезти папу с мамой на тренировку, чтобы посмотреть, какой есть потенциал в росте. Сейчас вообще можно взять анализ крови и посмотреть, какие волокна быстрые, какие медленные и что из себя будет представлять игрок. У нас не отбор, а набор футболистов. Это глубокий вопрос, который нужно системно решать.

- У нас часто про 20-21-летних футболистов говорят, как про молодых и подающих надежды. При этом за рубежом футболисты в Европе в таком возрасте ведут команды за собой. Почему у нас такая разница?

- Я разговариваю с ребятами из нашего тренерского штаба из Сербии, и они рассказывают, что у них молодые игроки жуткие профессионалы. Молодые ребята нанимают фитнес-тренера, диетолога, чтобы прогрессировать и уехать в большие команды. Уже в 14-15 лет они следят за питанием, сном и так далее.

У нас немного по-другому чисто ментально. Я не могу говорить за всех, но ребята часто хотят отдохнуть, немного меняются ориентиры. Осталось недопонимание, что если ты хочешь стать большим футболистом, то нужно многим жертвовать и многого лишать себя.

- Не стоит ли привлекать психологов для работы с молодыми игроками в клубах?

- Я сейчас учусь на тренерскую категорию PRO. Мы много слушаем разных специалистов. Например, недавно была лекция Роберто Мартинеса, тренера сборной Бельгии. Многие специалисты уделяют большое внимание психологии. Я думаю, что нам нужно подтягивать этот аспект в Казахстане. Не слышал, чтобы в казахстанских клубах был штатный психолог, который вел бы всех игроков.

«Когда Влут увидел стадион в Уральске и всю раздевалку в плесени, мне было стыдно за «Акжайык»

- ПФЛК хочет ужесточить требования к инфраструктурным критериям для клубов и сократить количество команд до 12 с сезона 2024 года. Что думаете о таком изменении?

- Если смотреть на чемпионат в этом ключе, то я согласен с сокращением. Потому что приезжаешь в Атырау – один из богатейших городов Казахстана, а там нет нормальных поля и раздевалки. Тоже самое в Уральске. Это просто смешно. У Рая Влута первый выезд был в Уральск. Когда он увидел их стадион и всю раздевалку в плесени, мне было стыдно за «Акжайык». Мне было стыдно перед легионерами, потому что я местный. Я с уважением отношусь к руководству всех клубов, но нужно же к чему-то стремиться. Проблема не новая – последние 5-6 лет все только ухудшается в плане инфраструктуры. Надо хотя бы понемногу улучшать.

- Какая ваша глобальная цель или задача?

- Раз я учусь на PRO, я хочу работать главным тренером. Я всегда задавался вопросом, почему мы не можем поработать за рубежом. В той же Сербии. Параллельно учу языки. Дай Бог все получится.

- Если проанализировать ваши интервью, то можно найти интересную деталь. Почти всю карьеру вы говорили, что не хотите быть тренером. Лишь ближе к ее окончанию вы пошли учиться на тренера и в результате им стали. Почему поменялось ваше мнение?

- Я поступил на категорию А в 2012 году, когда еще играл в «Астане». Когда начинаешь взрослеть, то понимаешь, что ничего кроме футбола, ты не умеешь. У меня есть юридическое образование, два диплома, закончил школу с золотыми медалями, но в первую очередь я буду востребован в футболе. Именно здесь я состоялся, как личность. Поэтому пришло осознание, что стать тренером будет легче, поскольку досконально знаю все процессы.

- При этом есть два пути: стать тренером или управленцем. Вы выбрали тренерскую стезю.

- Это осознанный выбор. У меня были варианты стать спортивным директором, но мне больше нравится быть на поле. Есть свои тренерские задумки, которые хочется реализовать. Именно поэтому я иду по этому пути.

Фото: ФК «Астана», Казахстанская федерация футбола, https://www.instagram.com/kairat_nur_006/