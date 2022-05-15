«Кайрат» нас ничем не удивил». Жереми Манзорро о разгромной победе над «Кайратом» и адаптации в «Астане»

Мнение француза.

Автор Sports.ru Казахстан коротко поговорил с Жереми после победы «Астаны» над «Кайратом» (6:0): француз рассказал, что «Кайрат» ничем не смог удивить, а столичная команда выполнила тренерский план. Также Манзорро поделился мнением о следующей игре «Астаны» в чемпионате против «Атырау».

- Жереми, что скажешь об игре? Со стороны казалось, что для «Астаны» было совсем не сложно обыграть «Кайрат».

- Несмотря на разгромный счет в нашу пользу, это не было простой игрой. Мы были хорошо подготовлены и действовали по заранее намеченному плану. Мы знали, как будет действовать «Кайрат» и как нам нужно воспользоваться их слабыми местами. Команда выложилась на сто процентов, поэтому у нас появилась возможность одержать разгромную победу. Забить первые три гола было непросто, потом игра совсем раскрылась и мы действовали раскованно, доведя дело до разгрома.

- Удивил ли чем-то «Кайрат» в матче?

- Нет, «Кайрат» нас ничем не удивил. Мы знали, что у них есть игроки с высоким индивидуальным мастерством, но этого было недостаточно, чтобы победить нас.

- Следующая игра против «Атырау», который идет в лидерах. Что ожидаете от этого матча?

- Это будет непростая игра, но нам нужно побеждать, чтобы уйти лидерами чемпионата на международную паузу. В Атырау очень плохое поле – это всегда влияет на результат, поэтому будет тяжелая игра. Нужно забыть результат матча с «Кайратом» и готовиться к новой игре.

- Мы разговаривали месяц назад – тогда ты сказал, что команда, как и ты, только начинает принимать принципы футбола Благоевича. Как дело обстоит сейчас?

- В «Астане» я играю на немного другой позиции, чем всю свою карьеру. Вначале это было непросто, мы много обсуждали с тренером мою роль на поле. Я делаю то, что умею, и как показывают последние матчи, это стало неплохо получаться.

Фото: ФК «Астана»