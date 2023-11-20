Кто станет лидером АПЛ? А кто фаворит МЧМ по хоккею? Тест по коэффициентам букмекеров

Спортивная концовка года будет жаркой. Помимо традиционных матчей в европейских топ-чемпионатах нас ждут финал Кубка России по волейболу, а также старт хоккейного МЧМ. Пройдите тест и узнайте, совпадают ли ваши ожидания от предстоящих событий с ожиданиями букмекеров.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield