Кто станет лидером АПЛ? А кто фаворит МЧМ по хоккею? Тест по коэффициентам букмекеров
Спортивная концовка года будет жаркой. Помимо традиционных матчей в европейских топ-чемпионатах нас ждут финал Кубка России по волейболу, а также старт хоккейного МЧМ. Пройдите тест и узнайте, совпадают ли ваши ожидания от предстоящих событий с ожиданиями букмекеров.
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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield