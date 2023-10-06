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Как завершатся столичные дерби в Италии и Португалии? Забьет ли Холанд в ворота «Челси»? Тест по коэффициентам букмекеров

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На выходных нас ждет последний тур европейских клубных чемпионатов перед паузой на решающие матчи сборных. Давайте проверим, совпадают ли ваши ожидания от матчей с ожиданиями букмекеров.

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Фото: IMAGO/Ryan Crockett/News Images/Global Look Press

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