Как завершатся столичные дерби в Италии и Португалии? Забьет ли Холанд в ворота «Челси»? Тест по коэффициентам букмекеров

На выходных нас ждет последний тур европейских клубных чемпионатов перед паузой на решающие матчи сборных. Давайте проверим, совпадают ли ваши ожидания от матчей с ожиданиями букмекеров.

Фото: IMAGO/Ryan Crockett/News Images/Global Look Press