Как завершатся столичные дерби в Италии и Португалии? Забьет ли Холанд в ворота «Челси»? Тест по коэффициентам букмекеров
На выходных нас ждет последний тур европейских клубных чемпионатов перед паузой на решающие матчи сборных. Давайте проверим, совпадают ли ваши ожидания от матчей с ожиданиями букмекеров.
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Фото: IMAGO/Ryan Crockett/News Images/Global Look Press
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