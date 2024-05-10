Горячие полуфиналы переехали! «Локо» принимает УНИКС, «Зенит» в гостях у ЦСКА 🔥

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Сегодня в Единой лиге продолжатся два полуфинала: между УНИКСом и «Локо» и между «Зенитом» и ЦСКА. Обе серии переехали в Краснодар и Москву при счете 1-1 – это всего лишь второй раз в истории лиги, когда оба полуфинала начались с обмена победами. Впервые такое случилось в 2013 году, когда ЦСКА играл с «Химками», а «Локо» встречался с «Жальгирисом».

УНИКС vs «Локо»

Кубанцы оба раза неважно начали встречи с УНИКСом, однако оба раза вернулись после двузначного отставания – в первом случае этого не хватило для победы, а вот во второй раз команда Александера Секулича более-менее уверенно забрала победу, тем самым расколдовав для себя Казань. В этом сезоне «красно-зеленые» там еще не побеждали.

Вообще, к сценариям погони команде не привыкать, ведь «Локо» большой мастак создавать себе же проблемы, а потом героически из них выпутываться. «Команда камбэков», как называют ее комментаторы, по ходу сезона вытянула домашний матч с тем же УНИКСом с «-22».

Теперь серия переезжает на юга, и сложно сказать наверняка, кто считается фаворитом. В двух первых играх «Локомотив» плюс-минус справился с Ненадом Димитриевичем – северомакедонец все еще показывает неплохую статистику, но его жизнь в атаке осложнена до предела (трехочковые 2/13, двухочковые 4/15), и большую часть своих очков MVP вынужден набирать с линии штрафных бросков (14/15 за две игры).

Матчи 11 и 13 мая, должно быть интересно!

«Зенит» vs ЦСКА

И здесь должно быть интересно, потому что тоже непонятно, кого считать фаворитом. С одной стороны, «сине-бело-голубые» куда увереннее провели второй матч, однако и проблем у Хави Паскуаля хватает – травмирован Кайл Курич, непонятна серьезность повреждения Джоша Карлтона, Игорь Вольхин не играет из-за травмы пальца, а Сергей Карасев играет и делает это как в старые добрые времена, но – на уколах. С другой стороны, резервисты во второй игре вышли и показали, что с глубиной скамейки у команды нет никаких проблем.

В ЦСКА меньше сложностей с травмами (либо «армейцы» просто меньше на них жалуются на пресс-конференциях), но стабильность пока хромает. Насколько это можно объяснить недавней сменой тренера, непонятно, но за две игры москвичи совершили 32 потери – и это тот случай, когда 32 точно не норма. При этом «красно-синие» уверенно забирают подбор, что также может сыграть важную роль в этой серии.

Матчи 10 и 12 мая, будем смотреть!

Фото: vtb-league.com