Фанат каждый день публикует одно и то же фото Райкконена – пока «Феррари» вновь не выиграет титул. Наш блогер поговорил с автором идеи

В конце прошлого сезона, листая комментарии к постам официального инстаграм-аккаунта «Формулы-1», мне в глаза бросился комментарий пользователя под ником samekimipicture:

«Я буду публиковать одну и ту же фотографию Кими Райкконена до тех пор, пока «Феррари» не выиграет чемпионат «Формулы-1».

Я подписался на этот аккаунт и все это время следил за его развитием (ну и за тем, не надоест ли владельцу аккаунта публиковать фотографию Кими). Первый пост в аккаунте датируется 18 сентября 2021 года. Полгода спустя аккаунт samekimipicture, на который подписано около 2500 человек, превратился в небольшое сообщество любителей «Формулы-1», где автор общается с подписчиками, а также, помимо самой фотографии, публикует различные еженедельные рубрики.

Я связался с владельцем аккаунта, чтобы поговорить о создании samekimipicture, любви автора к «Формуле-1» и переживаниях о судьбе «Феррари». Автор отказался называть настоящее имя: «Просто называй меня Кими». Также «Кими» отказался общаться посредством видео или аудиосвязи, так как сейчас не желает раскрывать лицо и голос, поэтому общение шло посредством переписки.

Ниже монолог «Кими».

«Кими» полюбил «Формулу-1» благодаря Фернандо Алонсо. Он мечтает побывать на Гран-при Италии и считает, что в неудачах «Феррари» виновато руководство команды

Я родом из северной Испании. Сейчас я учусь в университете, где изучаю информатику и программирование. Помимо «Формулы-1» я также слежу за европейским и американским футболом.

Не могу назвать конкретную дату или год, когда я начал смотреть «Формулу-1». Могу сказать, что это было между 2003-м, когда Алонсо начал гоняться в «Ф-1», и 2006-м, когда он выиграл второй чемпионский титул. Я помню, как мы были в отпуске и я сказал матери, что Алонсо выбыл из гонки после того, как я увидел это на графике, показанной по телевизору. Думаю, что когда мы говорим о спорте, то Алонсо – это мой кумир, не считая Надаля или Пау Газоля. Любой [в Испании], кто сейчас следит за «Формулой-1», теннисом или баскетболом, в основном делает это из-за них.

Помимо Алонсо я еще поддерживаю Карлоса Сайнца, на которого особенно повлиял Алонсо. Также я симпатизирую Шарлю Леклеру, Даниэлю Рикьярдо, Мику Шумахеру и Максу Ферстаппену.

Наблюдая эти годы за «Формулой-1», здорово видеть, как развивается серия – особенно в области безопасности с помощью системы Гало. Очень интересно наблюдать за сражениями в середине пелотона. Но в наши дни немного однообразно видеть одних и тех же на вершине, все становится по-настоящему интересным, когда «Мерседес» или «Ред Булл» не выигрывают, как на Гран-при Италии-2020 (или даже 2021) и гонке в Катаре в прошлом году, или даже в Венгрии.

Среди недостатков я бы выделил спринтерские гонки в квалификациях – я не их фанат. Также я очень скучаю по двигателям V10, хотя считаю, что нынешние двигатели звучат великолепно.

Я никогда не был на Гран-при, даже на испанском, проходящем в Барселоне, так как оно всегда проходит на неделе, когда у меня проходят итоговые экзамены. Однако если выбирать гонку, которую я бы хотел посетить первой, то это была бы Монца. Быть среди тифози было бы потрясающе.

Как болельщик «Феррари», считаю, что развитие команды всегда было хорошим, за исключением первых лет гибридной эры. До пандемии они показывали, что претендуют на титул. Однако они все равно умудрялись все испортить. 2020-й был годом, который хочется забыть, но 2021-й показал проблеск надежды.

Почему «Феррари» не может выиграть чемпионат? Если проблема не в руководстве команды, то я не знаю, в чем еще. Проблема была в Доменикали? Была ли она в Андреа Стелла? Или это был Арривабене? Или Бинотто? За 15 лет сменилось несколько руководителей команды и все же не было завоевано ни одного титула.

Ближе всего к чемпионству они были с Феттелем до хаотичного старта в Сингапуре в 2017 году и аварии в Германии в 2018-м, после которой стало ясно, что уверенность Феттеля уже не была прежней, и Хэмилтон в итоге выиграл титул. В Маранелло происходит что-то такое, из-за чего они все еще не могут выиграть чемпионат. Особенно в стратегиях на пит-стопах, они всегда выбирают неправильный вариант.

Начал публиковать фотографию Кими, чтобы выразить разочарование. Изначально все делал вручную, теперь также публикует различные рубрики

Хоть Кими Райкконен и не мой любимый гонщик, но я очень уважаю его. Выиграть чемпионат мира в последней гонке с отрывом в одно очко от «Макларена» может далеко не каждый. Но я думаю, что когда он начал относиться к спорту больше как к хобби, чем как к своей работе, он стал «мемом» на решетке.

Все началось на моем первом курсе в университете. Как фанат «Феррари», я был разочарован тем, как команда сливала чемпионаты в предыдущие годы, и я хотел выразить мнение иначе, чем просто писать в твиттере: «Феррари» снова выбросила год в мусорное ведро».

Так что идея публиковать одну и ту же фотографию каждый день возникла как гром среди ясного неба. Я даже не знал, что есть еще аккаунты, делающие то же самое с разными целями. Я начал загружать картинку вручную, помечая аккаунты, которые показаны на картинке (Кими, «Формула-1», Бриджстоун из-за кепки на Кими, даже бренд шампанского), чтобы попытаться охватить как можно большее количество людей. Но мне не хватало постоянности, я не всегда публиковал фотографию каждый день и не думал, что эта идея заслуживает усилий, поэтому в конце концов я удалил учетную запись.

В сентябре 2021 года я почувствовал, что смогу справиться с этим – и снова начал публиковать посты. Фотография, которую я использую, была сделана в 2007-м на Гран-при Бразилии, когда Кими выиграл чемпионский титул. Также это последний раз, когда «Феррари» выиграла чемпионат, поэтому считаю, что это лучшая памятная фотография для использования.

Первые месяцы я загружал фотографии в инстаграм вручную, но по мере того, как я продолжал обучение в университете и совершенствовал навыки программирования (особенно когда познакомился с Python), то заметил, что существуют специальные модули, которые позволяют это автоматизировать. Я начал писать скрипт, который позволял мне просто запускать его и загружать пост. С тех пор я улучшаю его с помощью фактов, дней, прошедших с тех пор, как «Феррари» в последний раз выигрывала титул, и некоторых других оптимизаций.

Большинство существующих разделов предложили подписчики: пятничный факт (интересные факты, которые я беру с нескольких сайтов, связанных с «Ф-1»), гонщики в стиле карточек FIFA Ultimate Team, непопулярные мнения (спорные мнения, которые предлагают сами подписчики, а другие либо соглашаются, воздерживаются, либо не соглашаются с ними).

Я также ввел рубрику «Это или то» (This or that), которая представляет собой опрос, позволяющий выбрать между двумя вариантами ответа (водители, трассы, генеральные директора, шлемы и так далее).

В феврале я объявил, что если мой пост прокомментирует какой-либо верифицированный аккаунт (то есть помеченный синей галочкой), то я разыграю среди подписчиков биографию Райкконена. Но честно говоря, сам я не читал эту книгу. Я всегда любил читать, начиная с детства, и эта книга есть в моем списке для чтения. Однако я никогда ничего не читал о «Формуле-1», я больше интересуюсь сериалами и фильмами на телевизионных/стриминговых платформах. Например, могу выделить документальный фильм Netflix об Айртоне Сенне и фильм «Гонка», в котором рассказывается о соперничестве Ники Лауды и Джеймса Ханта. Также выделю документальный фильм о Михаэле Шумахере.

Я выбрал книгу, потому что это что-то связанное с Кими, что может понравиться моим подписчикам, и я готов отправить ее вне зависимости от того, где находится победитель.

Аккаунт превратился в сообщество любителей «Формулы-1». Его автор надеется, что чемпионство придет в ближайшем будущем и он его отпразднует с большим размахом

Этот аккаунт для меня не что иное, как хобби. Инстаграм не платит создателям контента, как это делают другие приложения. Мне также не требуется так много времени, чтобы назвать это работой, но если людям нравится контент и они хотят поддержать аккаунт, то они могут оставить пожертвование на BuyMeACoffee.

Когда вы начинаете что-то, вы, как правило, не возлагаете на себя больших ожиданий. Но если вы с разумом подойдете к организации и будете продолжать это делать, то вы в конечном итоге получите некоторое вознаграждение.

Когда я начинал, я ожидал, что у меня будет подписчики, но не ожидал, что их будет так много и так быстро. Я думаю, что смогу создать сообщество, основанное на любви к «Формуле-1», и стать образцом для всех тех, кто хочет завести аккаунт, подобный моему.

Большинство комментариев, которые я получаю – положительные. Они ценят мои усилия, а также шутят по этому поводу (многие комментарии – фразы в духе Ландо Норриса: «Типо, навсегда?» или «Ты собираешься публиковать до 2050 года»). И это здорово – иметь поддержку, потому что это мотивирует продолжать идти вперед. Есть и другие комментарии, которые не столь позитивны: утверждают, что мое мнение никто не спрашивал, или что я неудачник, или что-то в этом роде. Но я склонен игнорировать их и стараюсь сосредотачиваться на хорошем.

Всегда неизвестно, когда вы можете перестать публиковать посты, поэтому вы должны помнить об этом с самого начала. Могут пройти месяцы, год или даже больше. Эти публикации могут расстраивать, особенно когда вы поддерживаете команду, которую «критикуете». Но у меня оптимистичный настрой, и я верю, что этот сезон – это тот самый. Если это не так, я ожидаю, что это произойдет до 2024-2025 годов. Я также верю в El Plan, так что если Фернандо станет чемпионом, я не буду плакать из-за того, что мне придется продолжать публиковать посты еще один год.

Моя идея продолжать публиковать фотографию Кими до тех пор, пока «Феррари» не выиграют любой из титулов: в личном зачете или Кубке конструкторов. Однако если «Феррари» выиграет один из титулов, я хотел бы спросить подписчиков, должен ли я изменить цель аккаунта (до тех пор, пока другой гонщик или команда чего-то не добьются) или продолжать, пока «Феррари» не выиграют недостающий чемпионат. Но до того, как это произойдет, еще много времени, так что это не то, что меня мучает сейчас.

Очевидно, что когда это произойдет, то я собираюсь отпраздновать это со вкусом. Как тогда, когда Макс выиграл чемпионат, но даже больше того. Мои друзья тоже болеют за «Феррари», так что это будет еще лучше.

