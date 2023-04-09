26 комментариев

Скольких чемпионов мира по шахматам сможете назвать? Их пока 16
Совсем скоро в списке появится новая фамилия.
В Астане стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам: играют россиянин Ян Непомнящий и китаец Лижэнь Дин. Кто бы ни выиграл, мы получим 17-го общепризнанного чемпиона мира.
А скольких чемпионов мира вы сможете назвать?
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Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем
Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»
Соперник Непомнящего в матче за корону – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена
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Фото: Gettyimages.ru/Jason Kempin
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