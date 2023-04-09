26 комментариев

Совсем скоро в списке появится новая фамилия.

В Астане стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам: играют россиянин Ян Непомнящий и китаец Лижэнь Дин. Кто бы ни выиграл, мы получим 17-го общепризнанного чемпиона мира.

А скольких чемпионов мира вы сможете назвать?

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Фото: Gettyimages.ru/Jason Kempin