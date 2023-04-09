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Скольких чемпионов мира по шахматам сможете назвать? Их пока 16

Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
матч на первенство мира матч на первенство мира
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Шахматы Шахматы

Совсем скоро в списке появится новая фамилия.

В Астане стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам: играют россиянин Ян Непомнящий и китаец Лижэнь Дин. Кто бы ни выиграл, мы получим 17-го общепризнанного чемпиона мира.

А скольких чемпионов мира вы сможете назвать?

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Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»

Соперник Непомнящего в матче за корону – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена

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Фото: Gettyimages.ru/Jason Kempin

26 комментариев

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G.H.O.S.T.
Как у многих, забыл Эйве и Смыслов вспомнил в конце с подсказкой под ухом) Остальные довольно известные. Ждём Яна в когорте великих.
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Barry_Cadny
Ответ Barry_Cadny
"16 из 16. Вы совсем ничего не знаете?" Такой результат. Озадачил. Что это?
Ответил где-то за минуту. Только Крамника не сразу ввёл, так как была куча чемпионов по другой версии в нулевых.
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Компотов
Эйве и Ласкера забыл. В шахматы не играю и не интересуюсь.
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Melnikov1968
Несложно,но все равно спасибо!
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Константин Труфанов
Алехин
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Barry_Cadny
"16 из 16. Вы совсем ничего не знаете?"

Такой результат. Озадачил. Что это?
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alexman1996
Ответ 1ultima1
Эйве и Смыслова (обидно) не вспомнил.
Аналогично.)
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Arty K.
Простейший тест, 2 минуты и 16/16. Не разрядник, просто любитель игры :))))
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dedushka
доска у меня такая в детстве была, "чемпионы мира")
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serghant
Ответ Ruscello
16/16 меньше минуты. Первый разряд.
Хорош)
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karlsson27
Ответ Юджин1986
Для любителя шахмат очень простой тест. Ещё и времени вагон остался
Даже не для любителей шахмат)
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Юджин1986
Ответ шахматист-любитель
Пола Морфи посчитали? Смотрел сборник его партий, человек играл безбашенно, фигуры отдавал направо и налево ..
Мы же официальных чемпионов мира считаем. Пол Морфи, при всей его гениальности, таковым не являлся
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Ruscello
16/16 меньше минуты. Первый разряд.
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шахматист-любитель
Ответ Юджин1986
Для любителя шахмат очень простой тест. Ещё и времени вагон остался
Пола Морфи посчитали? Смотрел сборник его партий, человек играл безбашенно, фигуры отдавал направо и налево ..
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1ultima1
Эйве и Смыслова (обидно) не вспомнил.
+3
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Александр Максаков
Ну, тут пол-минуты за глаза хватает
+7
-1
+6
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Dr. J 24
Ответ Юджин1986
Для любителя шахмат очень простой тест. Ещё и времени вагон остался
Да, еще с детства с 90х годов следил и читал про чемпионов мира.
+3
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Dr. J 24
Всех назвал по порядку за 20 секунд.
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Achilles 21
о позор мне ботвинник вылетел из головы:), а так только его не назвал
0
-1
-1
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Romka_Kromka
15/16 без Смыслова, разве что чай заварить не успеваешь за оставшееся время. Но блиц по 2-2,5 минуты на брата - вполне
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Алексей Гусев
Эйве по подсказке выпал, его как и Ласкера не назвал бы 5:15 осталось.
+1
-1
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Людмила Михайловна С
Смыслова забыла, про Крамника не знала ;)
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Элмар
16/16 изи
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Юджин1986
Для любителя шахмат очень простой тест. Ещё и времени вагон остался
+18
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Fox Pyromaniac
Ответ Кирилл Новокщенов
15/16, Смыслова совсем забыл
Аналогично.
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