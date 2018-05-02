Автоледи. А твои, твои глазища
Я простой водитель. Без выкрутасов и изысков. Наверное, потому что за руль сел уже в сознательном возрасте. Пролетели года, когда "полихачить" - самое оно. И всё, теперь аккуратно, потому что семья, потому что многие будут переживать, потому что есть сомнения в своем водительском мастерстве. Иной раз, проезжая мимо Воробьевых Гор, и наблюдая, как красотки на шестах, своими жаркими телами, под покровом ночи, заманивают на дикие гонки без правил и совести, начинаю крутить в голове свой любимый фильм «От заката до рассвета». Что, где-то там, на окраине города есть свой бар «Тутти-Фрутти», и там вся вампирская нечисть гоняет так, что аж дух захватывает. Моя фантазия богата, могу себе всё что угодно нарисовать, но ночью это смотрится именно так.
Однако, чего я тут распаляюсь. Мое – это фантазии, а реальность говорит о том, что многие дамы самого разного возраста, очень даже любят порычать моторами в различных видах автогонок, причем делают это на профессиональном, а порой и запредельном уровне, т.е. в «Дакарах», на престижных турнирах и чемпионатах, гран-при и т.д. Они не боятся, у них в жилах течет не кровь, а топливо, и глазки серьезно горят не при виде прекрасных принцев, а на рёв агрегата, который может гонять со скоростью самолета.
Я не просто так взялся именно за эту тему. Пару дней назад, мне улыбнулась удача побывать на автогонках в Мытищах. Рубились между собой в различных классах разновозрастные люди. И в какой-то момент мне нашепнули, что в классе «баги», средь десяти авто-спортсменов, есть две девушки. А потом я и вовсе ахнул, потому что они и разыграли между собой первое и второе место по итогам двух заездов. Обставили остальную группу мужиков за явным преимуществом.
И тут мне захотелось посмотреть и почитать о российских дамах, которые рвут «газ» на самом высоком уровне. Оказалось, что это реально красиво и мощно!
Екатерина Набойченко
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Ольга Виноградова
Трофи-Рейд
Анастасия Нифонтова
Ралли-Рейд
Надежда Яхнич
Ралли-Рейд
Юлия Мигунова-Хегай
Ралли-Рейд
Таисия Штанева
Ралли-Рейд
Мария Опарина
Ралли-Рейд
Анна Грязина
Ралли-Рейд
Инесса Тушканова
Ралли-Рейд
Татьяна Добрынина
Ралли-Рейд
Юлия Струкова
Ралли-Рейд
Екатерина Шарабрина
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Екатерина Носовец
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Валерия Маковозова
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Екатерина Седых
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Хочу сказать огроное спасибо сайту Российская автомобильная федерация. Именно там ожно узнать о всех разновидностях автогонок, а также все статистические выкладки относительно множества категорий и разновидностей автоспорта в России.
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