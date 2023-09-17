Обзор очередного тура.

Cледим за самым звездным клубным чемпионатом – саудовской Про Лигой. В этом туре Криш снова отличился, Бензема забил коленкой, а Сен-Максимен попал в девятку.

Криштиану – снова лучший бомбардир! Раззабивался

Роналду после не самого удачного старта чемпионата набрал отличную форму. В матче против «Аль-Раэда» португалец снова забил и помог оформить разгром 3:0.

Начиная с 25 августа Криш забил семь мячей в четырех матчах за клуб. Сейчас Роналду лидирует в гонке бомбардиров, на один мяч опережая одноклубника Садьо Мане и Салема Аль-Досари из «Аль-Хилаля».

Пока Криш забивал в Саудовской Аравии, «Манчестер Юнайтед» проигрывал на «Олд Траффорд» «Брайтону», поэтому не обошлось без традиционной шпильки от Пирса Моргана:

«Жалкий «Юнайтед» дома разгромлен «Брайтоном» – кто-нибудь еще сомневается, что Криштиану был прав насчет состояния клуба и насчет Тен Хага? Они стали только хуже после ухода Роналду».

У Неймара ассист в первом же матче – на Малкома

Неймар в субботу дебютировал за «Аль-Хилаль». Сразу же отметился ассистом на Малкома.

«Аль-Хилаль» учинил разгром «Аль-Рияда» со счетом 6:1. Митрович реализовал пенальти, а дубль оформил тот самый вингер-бомбардир Салем Аль-Досари – он же забивал победный мяч Саудовской Аравии в ворота Аргентины на ЧМ-2022.

Команда Неймара и Малкома лидирует в чемпионате, но отрыв от второго места всего одно очко.

Карим Бензема забил коленкой!

Кстати про второе место. На нем «Аль-Иттихад» с Бензема в атаке. Карим забил победный мяч – коленкой.

Дикий выстрел Сен-Максимена в девятку принес победу «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» все-таки дожал «Аль-Таавун», который перед туром шел в тройке (хотя клуб не входит в четверку команд, обильно спонсируемых PIF), а главная звезда этой команды Муса Барроу, еще недавно игравший за «Болонью».

Барроу и забил – сделал счет 2:2. Но потом все же сказался класс атаки «Аль-Ахли». Из всей звездной компании (там Фирмино, Марез, Гарби Вейга) победным мячом отличился Аллан Сен-Максимен. Французский дриблер классно попал в девятку.

В плотном матче «Аль-Ахли» все-таки победил 3:2 и поднялся на третье место.

Что еще произошло:

• Команда Стивена Джеррарда, Джордана Хендерсона и Джорджиньо Вейналдума «Аль-Иттифак» снова победила. Идут на пятом месте в таблице – выше «Аль-Насра».

• Другая легенда «МЮ» Одион Игало оформил хет-трик за «Аль-Вахду» из Мекки. Этого хватило для победы над «Дамаком».

• У капитана сборной Марокко Ромена Саисса возникли проблемы с регистрацией в катарском «Аль-Садде». Уже в сентябре он успел перебраться в «Аль-Шабаб». И в первом же матче забил победный гол – неплохо для защитника.

• В этом туре судьи показали шесть красных карточек. Шесть!

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh