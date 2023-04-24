66 комментариев

Отличные выходные наших в Лиге 1.

В Лиге 1 за тур перед паузой на сборные забили и Головин, и Кузяев – еще и сыграли очень хорошо!

У Кузяева победный – «Гавр» выиграл впервые в сезоне

«Гавр» Далера Кузяева выиграл 3:0, у бывшего полузащитника «Зенита» победный гол.

На 53-й минуте Далер улетел к чужим воротам вместе с Лоиком Него. На двоих они спокойно обыграли вратаря и защитника – Кузяев забил уже в пустые.

Гол «Лорьяну» для россиянина второй в сезоне, до этого забил красивым ударом «Бресту».

После этого «Гавр» забил еще дважды, выиграл впервые в сезоне и поднялся восьмое место. На девятом – «ПСЖ», у которого матч в запасе.

Далер стал одним из лучших игроков матча: три удара, два в створ (лучший по обоим показателям), 39 пасов с точностью 92% (лучший среди атакующих игроков «Гавра»). После непримечательного матча предыдущего тура точно прогресс.

Головин забил второй команде прошлого сезона. В ближнюю девятку

Александр Головин после трех туров Лиги 1 был без результативных действий, но у «Монако» и без него шло неплохо. В субботу команда разгромила «Ланс» (3:0), а наш полузащитник забил второй мяч.

Получил мяч от Такуми Минамино и точно пробил в ближнюю девятку.

Александра хвалят. Вместе с Такуми Минамино он получил от Get French Football News семь баллов – лучшую оценку в команде и вот такую рецензию:

«В первых матчах сезона Такуми Минамино затмил плеймейкера из России, хотя сегодня Головин оказался в центре внимания. Его изысканные действия с мячом, которые помогали разбивать линии, были и красивы, и эффективны. Все это помогало проходить то, что осталось от полузащиты «Ланса».

Да, в первых турах Такуми Минамино был самым ярким игроком «Монако». С другой стороны, японец прямо сейчас – лучший игрок Лиги 1. У Такуми три гола и три ассиста в четырех турах – он лидирует по сумме результативных действий. А левый защитник монегасков Кайо Энрике (который делит с Александром левый фланг) – лучший ассистент чемпионата Франции с четырьмя голевыми.

«Монако» лидирует в чемпионате.

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В следующем туре, уже после паузы на матчи сборных, «Монако» с Головиным поедет в гости к «Лорьяну», а «Гавру» Кузяева предстоит непростой выезд к «Лиону».

Фото: AFP PHOTO/LOIC VENANCE