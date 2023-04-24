66 комментариев

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И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне

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Гавр Гавр
Монако Монако
Такуми Минамино Такуми Минамино
Александр Головин Александр Головин
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Футбол Футбол

Отличные выходные наших в Лиге 1.

В Лиге 1 за тур перед паузой на сборные забили и Головин, и Кузяев – еще и сыграли очень хорошо!

У Кузяева победный – «Гавр» выиграл впервые в сезоне

«Гавр» Далера Кузяева выиграл 3:0, у бывшего полузащитника «Зенита» победный гол.

На 53-й минуте Далер улетел к чужим воротам вместе с Лоиком Него. На двоих они спокойно обыграли вратаря и защитника – Кузяев забил уже в пустые.

Гол «Лорьяну» для россиянина второй в сезоне, до этого забил красивым ударом «Бресту».

После этого «Гавр» забил еще дважды, выиграл впервые в сезоне и поднялся восьмое место. На девятом – «ПСЖ», у которого матч в запасе.

Далер стал одним из лучших игроков матча: три удара, два в створ (лучший по обоим показателям), 39 пасов с точностью 92% (лучший среди атакующих игроков «Гавра»). После непримечательного матча предыдущего тура точно прогресс.

Головин забил второй команде прошлого сезона. В ближнюю девятку

Александр Головин после трех туров Лиги 1 был без результативных действий, но у «Монако» и без него шло неплохо. В субботу команда разгромила «Ланс» (3:0), а наш полузащитник забил второй мяч.

Получил мяч от Такуми Минамино и точно пробил в ближнюю девятку.

Александра хвалят. Вместе с Такуми Минамино он получил от Get French Football News семь баллов – лучшую оценку в команде и вот такую рецензию:

«В первых матчах сезона Такуми Минамино затмил плеймейкера из России, хотя сегодня Головин оказался в центре внимания. Его изысканные действия с мячом, которые помогали разбивать линии, были и красивы, и эффективны. Все это помогало проходить то, что осталось от полузащиты «Ланса».

Да, в первых турах Такуми Минамино был самым ярким игроком «Монако». С другой стороны, японец прямо сейчас – лучший игрок Лиги 1. У Такуми три гола и три ассиста в четырех турах – он лидирует по сумме результативных действий. А левый защитник монегасков Кайо Энрике (который делит с Александром левый фланг) – лучший ассистент чемпионата Франции с четырьмя голевыми.

«Монако» лидирует в чемпионате.

***

В следующем туре, уже после паузы на матчи сборных, «Монако» с Головиным поедет в гости к «Лорьяну», а «Гавру» Кузяева предстоит непростой выезд к «Лиону».

Шестой сезон Головина в «Монако». Он уже стал звездой лиги? И как дела у клуба?

Кузяев скучает по гречке, учит французский и хочет стать лидером «Гавра»

Фото: AFP PHOTO/LOIC VENANCE

66 комментариев

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Levaevich
Красава. Не так плох значит уровень наших игроков, при должном урвоне мотивации, могут быть лидерами клубов из ТОП 5.
Сколько критиковали Кузяева за его выбор, мол "теряет в 5 раз в деньгах и едет в колхозную команду". Такие решения и показывают настоящее желание играть в футбол. А не пустые разговоры иных паспортистов о том как они "чуть не уехали в Англию". При желании всегда найдешь клуб и покажешь свой уровень.
В идеале нужно иметь 10-15 футболистов играющих в ТОП 5 на высоком уровне и со временем, возможно у нас будет сборная по типу в Хорватии, где не так много мега звёзд но сборная регулярно доходит до финалов/полуфиналов крупных турниров.
+193
-7
+186
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Тиджани Бабангида
Головин постепенно приближается к своему уровню. Это был его первый,по настоящему сильный матч в этом сезоне.
Кузяев вообще,пожалуй, был лучшим в составе «Гавра». Заметен его значительный опыт,вызывающий авторитет у партнеров.
+98
0
+98
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Дрю2
Приятно, черт возьми
+71
-2
+69
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King_X
ALEER KUZAEFF комментатор круто говорит 😂😂
Саня и Далер молодцы, оч радуют!
Ждем результативных действий и от Арсена!
+33
0
+33
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Андрей Балабаев
Ответ Levaevich
Красава. Не так плох значит уровень наших игроков, при должном урвоне мотивации, могут быть лидерами клубов из ТОП 5. Сколько критиковали Кузяева за его выбор, мол "теряет в 5 раз в деньгах и едет в колхозную команду". Такие решения и показывают настоящее желание играть в футбол. А не пустые разговоры иных паспортистов о том как они "чуть не уехали в Англию". При желании всегда найдешь клуб и покажешь свой уровень. В идеале нужно иметь 10-15 футболистов играющих в ТОП 5 на высоком уровне и со временем, возможно у нас будет сборная по типу в Хорватии, где не так много мега звёзд но сборная регулярно доходит до финалов/полуфиналов крупных турниров.
У нас были периоды с большим количеством легионеров. Но на результатах сборной это положительно не сказывалось
+35
-9
+26
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Палыч-59
Красавчики. Не чемпионы Кипра, конечно, но тоже молодцы.
+25
0
+25
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Артем Савин
Ответ soldat2212
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Если мою, да и многих тут, зп уменьшить в 8 раз, она будет в разы меньше прожиточного минимума. Далеру такое не грозит.
+15
-2
+13
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Dmitrii Titov
Кузяев молодец! очень рад за него. Правильно сделал, что уехал играть в Европу, в РФ кроме денег уже ничего не держало, а уровень чемпионата будет только падать.
+15
-4
+11
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Антон 123
Ответ Levaevich
Красава. Не так плох значит уровень наших игроков, при должном урвоне мотивации, могут быть лидерами клубов из ТОП 5. Сколько критиковали Кузяева за его выбор, мол "теряет в 5 раз в деньгах и едет в колхозную команду". Такие решения и показывают настоящее желание играть в футбол. А не пустые разговоры иных паспортистов о том как они "чуть не уехали в Англию". При желании всегда найдешь клуб и покажешь свой уровень. В идеале нужно иметь 10-15 футболистов играющих в ТОП 5 на высоком уровне и со временем, возможно у нас будет сборная по типу в Хорватии, где не так много мега звёзд но сборная регулярно доходит до финалов/полуфиналов крупных турниров.
в Хорватии не много звёзд? ахаха А что, если я тебе скажу, что в четырёх лигах, стоящих в рейтинге УЕФА выше Франции, в составе чемпионов каждой из них есть хорваты? Кроме Италии, там провал, есть в серебряном Лацио и бронзовом Интере (игравшем в финале ЛЧ). Игравшем кстати проти Ман Сити, купившего этим летом Йошко Гвардиола за недостяжимые для наших игроков 90 млн евро (там еще и Ковачич обитает, чтобы не скучал). В составе победителя ЛЕ, кстати, как думаешь есть хорваты?) и даже Вест Хэму, победителю Лиги Конференций официально ещё принадлежал наш старый знакомый - Влашич. С твоим посылом про желание, согласен на все 100, но пример неудачный. ты сравнил разные вселенные.
+12
-1
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Андрей Балабаев
Ответ Levaevich
когда был такой период за последние 25 лет? Аршавин Жирков и Павлюченко это не "много легионеров"
Как раз лучшее выступление в 2008 году было когда они не были легионерами. А много было в 2002 на чмяке. Играли отвратно
+11
-1
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Artur Arutiunian
Далер - скромный и трудолюбивый парень, никаких сюрпризов, все по делу, умница пацан
+10
0
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Levaevich
Ответ Антон 123
в Хорватии не много звёзд? ахаха А что, если я тебе скажу, что в четырёх лигах, стоящих в рейтинге УЕФА выше Франции, в составе чемпионов каждой из них есть хорваты? Кроме Италии, там провал, есть в серебряном Лацио и бронзовом Интере (игравшем в финале ЛЧ). Игравшем кстати проти Ман Сити, купившего этим летом Йошко Гвардиола за недостяжимые для наших игроков 90 млн евро (там еще и Ковачич обитает, чтобы не скучал). В составе победителя ЛЕ, кстати, как думаешь есть хорваты?) и даже Вест Хэму, победителю Лиги Конференций официально ещё принадлежал наш старый знакомый - Влашич. С твоим посылом про желание, согласен на все 100, но пример неудачный. ты сравнил разные вселенные.
У хорватов по сути одна мега звезда это Модрич. Гвардиол пока за скобками, смотрим что получится.
То что у них топ игроки в Испании и АПЛ, это результат того, что еще в молодом возрасте они попали в правильную систему и в конкурентную лигу. И Игроки которым 15-18 лет у нас ничуть не хуже, сколько мы молодежных Евро выигрывали вспомни.
Про Кокорина говорил и Манчини и Капелло, что это один из самых одаренных напов с которыми они работали. А они работали с лучшими из лучших. Что стало с карьерой Кокорина, ты сам знаешь. А условный Манджукич, который в свои 20, по таланту возможно даже уступал Саше, стал серебряным призером ЧМ. Что это как не отношение к делу и профессионализм, которого по сути нет в РПЛ.
+11
-1
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Anton Kuznetsov
Ответ King_X
ALEER KUZAEFF комментатор круто говорит 😂😂 Саня и Далер молодцы, оч радуют! Ждем результативных действий и от Арсена!
red alert
+9
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Groznyi2024
Кузяев, едущий доигрывать в Лигу 1, разрывает ее. Это все, что нужно знать о французском уровне
+15
-7
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Levaevich
Ответ Андрей Балабаев
Как раз лучшее выступление в 2008 году было когда они не были легионерами. А много было в 2002 на чмяке. Играли отвратно
Всё правильно. А ты вспомни что в 2008 году наша лига почти входила в ТОП 5, почти догнав Францию, а перед этим были победы ЦСКА и Зенита в Кубке УЕФА. Т.е. мы еще имели относительно конкурентную лигу. Но после 2010го года РПЛ скатывается в дно всё ниже и ниже, следовательно и уровень футболистов. И чтобы иметь СЕЙЧАС состав по качеству такой как в 2008 году, нужно играть в более конвурентных Чемпах и с прогрессивными тренерами. И да поколение 2008 года это по сути последнее поколение выросшее в отстуствии лимита и тд
+8
-1
+7
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Антон 123
Ответ Levaevich
У хорватов по сути одна мега звезда это Модрич. Гвардиол пока за скобками, смотрим что получится. То что у них топ игроки в Испании и АПЛ, это результат того, что еще в молодом возрасте они попали в правильную систему и в конкурентную лигу. И Игроки которым 15-18 лет у нас ничуть не хуже, сколько мы молодежных Евро выигрывали вспомни. Про Кокорина говорил и Манчини и Капелло, что это один из самых одаренных напов с которыми они работали. А они работали с лучшими из лучших. Что стало с карьерой Кокорина, ты сам знаешь. А условный Манджукич, который в свои 20, по таланту возможно даже уступал Саше, стал серебряным призером ЧМ. Что это как не отношение к делу и профессионализм, которого по сути нет в РПЛ.
согласен абсолютно, про твои рассуждения, за исключением, что у хорватов всего один Модрич) Приведённый в пример Манджукич - суперзвезда. Кроме серебра ЧМ, на секундочку, 5-ти кратный чемпион Италии, двухкратный чемпион Германии, брал кубок Испании с Атлетико, - достижения явно не рядового писателя мяча. Победитель Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира и т. д. Второй бомбардир в истории сборной. Ну серьёзно, он не был звездой?) какой там Кокорин)
+7
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Levaevich
Ответ Андрей Балабаев
У нас были периоды с большим количеством легионеров. Но на результатах сборной это положительно не сказывалось
когда был такой период за последние 25 лет? Аршавин Жирков и Павлюченко это не "много легионеров"
+18
-12
+6
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ИглесиасХулио
Головин уже как то свой француз, не удивляюсь его отличным матчам. А Кузяеву так держать, только побед и голов
+6
0
+6
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7000$
не зря ушёл
+4
0
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Владимир Макаров
Ответ Levaevich
Красава. Не так плох значит уровень наших игроков, при должном урвоне мотивации, могут быть лидерами клубов из ТОП 5. Сколько критиковали Кузяева за его выбор, мол "теряет в 5 раз в деньгах и едет в колхозную команду". Такие решения и показывают настоящее желание играть в футбол. А не пустые разговоры иных паспортистов о том как они "чуть не уехали в Англию". При желании всегда найдешь клуб и покажешь свой уровень. В идеале нужно иметь 10-15 футболистов играющих в ТОП 5 на высоком уровне и со временем, возможно у нас будет сборная по типу в Хорватии, где не так много мега звёзд но сборная регулярно доходит до финалов/полуфиналов крупных турниров.
Сборная 94,96,02 добилась больших высот когда было много легионеров ?
Только то что вышли на турниры из отборочных считать успехом .
Сборная 98,00 даже из отборочных не вышли .
Так что количество легионеров не имеет значение .
Но согласен, что для престижа РПЛ , чем больше будет играть игроков в топ 5 лиги , тем лучше
+3
0
+3
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teddy10
Далер - красавчик. Хотел поиграть в Европе и добился своего. Видно, что он хорошо мотивирован, с каждым матчем выглядит все увереннее. Головин тоже молодец, лидер и старожил Монако
+3
0
+3
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Olimjon Nazarov
Далер очень хороший игрок. Он трудяг. Он по стилу игры немножко похож на Вальверде из реала. Было бы у него другой паспорт (как английский либо бразильский) он стоил бы кучу денег
+3
0
+3
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Isshin88
Ответ soldat2212
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За исключением спортсменов в Европе все получают больше, чем у нас. Даже с учётом более высоких налогов. Так что пример не очень удачный.
+1
0
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Dmitrii Titov
Ответ soldat2212
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Если работа интересная и у меня уже есть хорошие накопления, то да 😜
+1
0
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Всё знаю
Ответ 1319pro
Забавно при победе 3:0, 10:0 писать про победный гол 🙃😂😂
А какие вопросы?
Победным считается тот гол, который принёс победу. В данном случае первый гол.
+1
0
+1
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