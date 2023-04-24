66 комментариев

И Кузяев, и Головин забили в этом туре. Далер принес «Гавру» первую победу в сезоне
Отличные выходные наших в Лиге 1.
В Лиге 1 за тур перед паузой на сборные забили и Головин, и Кузяев – еще и сыграли очень хорошо!
У Кузяева победный – «Гавр» выиграл впервые в сезоне
«Гавр» Далера Кузяева выиграл 3:0, у бывшего полузащитника «Зенита» победный гол.
На 53-й минуте Далер улетел к чужим воротам вместе с Лоиком Него. На двоих они спокойно обыграли вратаря и защитника – Кузяев забил уже в пустые.
Гол «Лорьяну» для россиянина второй в сезоне, до этого забил красивым ударом «Бресту».
После этого «Гавр» забил еще дважды, выиграл впервые в сезоне и поднялся восьмое место. На девятом – «ПСЖ», у которого матч в запасе.
Далер стал одним из лучших игроков матча: три удара, два в створ (лучший по обоим показателям), 39 пасов с точностью 92% (лучший среди атакующих игроков «Гавра»). После непримечательного матча предыдущего тура точно прогресс.
Головин забил второй команде прошлого сезона. В ближнюю девятку
Александр Головин после трех туров Лиги 1 был без результативных действий, но у «Монако» и без него шло неплохо. В субботу команда разгромила «Ланс» (3:0), а наш полузащитник забил второй мяч.
Получил мяч от Такуми Минамино и точно пробил в ближнюю девятку.
Александра хвалят. Вместе с Такуми Минамино он получил от Get French Football News семь баллов – лучшую оценку в команде и вот такую рецензию:
«В первых матчах сезона Такуми Минамино затмил плеймейкера из России, хотя сегодня Головин оказался в центре внимания. Его изысканные действия с мячом, которые помогали разбивать линии, были и красивы, и эффективны. Все это помогало проходить то, что осталось от полузащиты «Ланса».
Да, в первых турах Такуми Минамино был самым ярким игроком «Монако». С другой стороны, японец прямо сейчас – лучший игрок Лиги 1. У Такуми три гола и три ассиста в четырех турах – он лидирует по сумме результативных действий. А левый защитник монегасков Кайо Энрике (который делит с Александром левый фланг) – лучший ассистент чемпионата Франции с четырьмя голевыми.
«Монако» лидирует в чемпионате.
***
В следующем туре, уже после паузы на матчи сборных, «Монако» с Головиным поедет в гости к «Лорьяну», а «Гавру» Кузяева предстоит непростой выезд к «Лиону».
Шестой сезон Головина в «Монако». Он уже стал звездой лиги? И как дела у клуба?
Кузяев скучает по гречке, учит французский и хочет стать лидером «Гавра»
Фото: AFP PHOTO/LOIC VENANCE
Сколько критиковали Кузяева за его выбор, мол "теряет в 5 раз в деньгах и едет в колхозную команду". Такие решения и показывают настоящее желание играть в футбол. А не пустые разговоры иных паспортистов о том как они "чуть не уехали в Англию". При желании всегда найдешь клуб и покажешь свой уровень.
В идеале нужно иметь 10-15 футболистов играющих в ТОП 5 на высоком уровне и со временем, возможно у нас будет сборная по типу в Хорватии, где не так много мега звёзд но сборная регулярно доходит до финалов/полуфиналов крупных турниров.
Кузяев вообще,пожалуй, был лучшим в составе «Гавра». Заметен его значительный опыт,вызывающий авторитет у партнеров.
Саня и Далер молодцы, оч радуют!
Ждем результативных действий и от Арсена!
То что у них топ игроки в Испании и АПЛ, это результат того, что еще в молодом возрасте они попали в правильную систему и в конкурентную лигу. И Игроки которым 15-18 лет у нас ничуть не хуже, сколько мы молодежных Евро выигрывали вспомни.
Про Кокорина говорил и Манчини и Капелло, что это один из самых одаренных напов с которыми они работали. А они работали с лучшими из лучших. Что стало с карьерой Кокорина, ты сам знаешь. А условный Манджукич, который в свои 20, по таланту возможно даже уступал Саше, стал серебряным призером ЧМ. Что это как не отношение к делу и профессионализм, которого по сути нет в РПЛ.
Только то что вышли на турниры из отборочных считать успехом .
Сборная 98,00 даже из отборочных не вышли .
Так что количество легионеров не имеет значение .
Но согласен, что для престижа РПЛ , чем больше будет играть игроков в топ 5 лиги , тем лучше
Победным считается тот гол, который принёс победу. В данном случае первый гол.