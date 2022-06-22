«Спартак» представил календарь сюжетами из «Ералаша»: назвал «Зенит», «Оренбург» и «Сочи» тройняшками и извинился перед «Ахматом»

Схожее делали «Аугсбург» и клубы МЛС.

За день «Спартак» не только отказался от бойкота Суперкубка России, но и оригинально представил календарь клуба на сезон-2022/23. Красно-белые выпустили ролик, где всех соперников показали через разные сюжеты из «Ералаша».

Если видео не открывается, вот ссылка на ролик.

Разберем шуточные отсылки, а заодно и глянем на календарь с датами.

Сначала представили «Зенит», «Сочи» и «Оренбург»: в кадре серия про тройняшек, где к «Зениту» и «Сочи» присоединяется «Оренбург». «Спартак» намекает на близкую связь этих клубов.

С петербуржцами встречаются в 8 и 26 турах – здесь жара обеспечена.

Дальше обыгрывают принципиальные встречи с московскими клубами. В основу лег эпизод под названием «Футбольное обозрение». По сюжету там есть ворота, которые сначала разрисовали болельщики ЦСКА.

А маленькие фанаты «Динамо» все это исправили.

Красно-белые решили не церемониться и снесли преграду.

На игры с «Химками» зашли через их главный (и пока единственный) трофей в истории – Кубок ФНЛ-2020. Тогда, кстати, команду тоже возглавлял Сергей Юран, с которым в финале разорвали «Тамбов» – 7:0.

На видео Кубок вылетает из рук директора школы, но его в красивом прыжке спасает мальчик, который проходил мимо. «Ты спас честь нашей школы. Это единственный приз, который был у нас. Мы им очень гордились. Большое тебе спасибо», – искренняя благодарность от директора.

«Ахмат» показали сценой из серии про учительницу русского языка. Мальчик выводит фразу «Извините, я больше так не буду».

«Урал» сравнили с роем пчел. Отсылка к прозвищу клуба – «шмели».

«Торпедо» давно не было в РПЛ: заскочили в элиту лишь на сезон-2014/15, но сразу же вылетели. В ролике «Спартак» показал, как сильно застянулось ожидание. Мальчика (с эмблемой «Торпедо») ждали на улице (в РПЛ) с зимы, но собрался он только к лету.

В представлении «Факела» использовали избушку на курьих ножках. Тут не все так прозрачно: возможно, шутка про состояние стадиона, который оперативно готовят под нормы РПЛ.

«Ростов» показали при помощи Валерия Карпина, который до этого тренировал и «Спартак», и сборную – на юге страны все получается отлично.

В случае с «Нижним» обыграли новое название клуба – «Пари НН». В видео превращение получилось взрывоопасным.

«Локомотив» показан в виде уезжающей электрички с портретом Ральфа Рангника.

«Краснодар» представили через Матвея Сафонова и его тренировки «по бразильской системе» – мило.

Сюжет с «Крыльями», скорее всего, содержит отсылку к новому трансферу. Девочка, которая выполняет роль «Спартака», три раза заходит в здание и приветствует консьержку – она представляет самарский клуб. Москвичи уже подписали парочку из «Крыльев Советов» – Никиту Чернова и Данила Пруцева. Теперь «Спартак» пришел за Антоном Зиньковским.

«Зенит» отреагировал на ролик

Клуб ответил в клубном телеграм-канале – и тоже при помощи «Ералаша». В видео мальчик очень эмоционально поддерживает красно-белых, но раз за разом грустит – из-за поражений от «Сочи», «Зенита» и «Оренбурга».

«Спартак» продолжил тему «Ералаша» – выпустил видео, где один мальчик («Зенит») ест мандарин и не делится дольками с другим мальчиком («Спартак»). Одна из долек, например, называется «матч в Питере» – намек на шумиху по выбору места проведения.

«Если бы у меня был мандарин, я бы обязательно с тобой поделился», – говорит мальчик-«Спартак».

«Да, жаль, что у тебя нет мандарина», – парирует мальчик-«Зенит».

«Аугсбург» взорвал твиттер в 2021-м своим календарем по Бундеслиге

Возможно, идею календаря москвичи подсмотрели в Бундеслиге. Год назад ребята из медиакоманды «Аугсбурга» соорудили настоящую бомбу из простого объявления календаря на первую половину сезона.

Тогда тоже подобрали каждому клубу-сопернику короткое видео, которое прекрасно характеризует команду. Ролик за день собрал только в твиттере 90 тысяч лайков, 30 тысяч ретвитов и почти два миллиона просмотров.

«Айнтрахт» (или «Айтрантутик Фра-ха-ха-ха») представили моментом из шоу ганского ведущего Акробето – он прославился на весь интернет тем, что смешно произносил названия футбольных клубов. И мы рассказывали, что это постановка.

Самый жесткий панч – про «РБ Лейпциг». На видео девушка просто выбрасывает пластиковую бутылку в мусорку – и все начинают ей аплодировать. При чем тут «Лейпциг»? Напомним, что у команды «Ред Булла» в Германии неприятное прозвище «Пластиковый клуб».

Вся остальная красота из ролика «Аугсбурга» – здесь

Релиз календаря – отдельное шоу в МЛС

Да, в США подходят к этому особенно креативно. Как правило календарь в МЛС объявляют сильно заранее (у РПЛ с этим бывают проблемы), а клубы синхронно их анонсируют через лаконичные ролики.

Особенно ярко получилось в декабре 2019-го. Лига своевременно согласовала с офисами клубов формат (свободное переосмысление календаря), а за содержание видео отвечали креативные группы внутри клубов. В итоге лента твиттера превратилась в галерею современной мемологии – с тонной подколов и красивых отсылок.

Самый безумный ролик тогда выпустил «Лос-Анджелес Гэлакси». Достаточно одной цитаты из местного медиа: «Мы пока только начинаем понимать, что это вообще такое: вид современного искусства или видео, которое вообще не должно было попасть в сеть и вот-вот будет удалено. Но пока ролик продолжает набирать просмотры».

Видео – намеренно нелепый танец болельщика, оформленный с помощью тематических стикеров (матч с «Портленд Тимберс» – на экране деревья, а в руках героя топор, игра с «Ред Буллз» – эмодзи быка). Тотальная насмешка над всеми попытками сделать красиво и дорого.