Клуб Серии С ответил на ядерную речь Моуринью: там тренер тоже разнес игроков, только «поэтичнее и романтичнее»

Кто убедительнее?

На днях Жозе Моуринью разнес игроков «Ромы» за блеклую игру и отсутствие характера. В его феерической речи прозвучали такие слова: «Худший недостаток мужчины – отсутствие яиц, характера. Вы боитесь таких матчей? Тогда играйте в Серии С, где не будет топовых соперников, топовых игроков, топовых стадионов, давления большого футбола. У вас нет яиц!».

«Ольбия» из Серии С не постеснялась ответить португальцу. Клуб из одноименного сардинского городка опубликовал видео, на котором тренер Макс Канзи зол не меньше Жозе. Подпись к видео: «Дорогой Моуринью, Серия С похожа на Серию А. Только более поэтична и романтична».

Включайте и наслаждайтесь звучанием итальянского:

А теперь (очень брутальный) перевод

Вот что говорит Макс Канзи:

«Вы понимаете, что мы проиграли эту игру, и судья здесь ни при чем? Понимаете или нет? Я ######## [«устал» в грубой форме, буквально идиома звучит как – «мне сломали яйца»].

Мы проводили прекрасный матч, а потом из-за самонадеянности и лени потеряли его! Самонадеянность и лень! Черт возьми, черт возьми! Я ######## [та же идиома c яйцами], вы поняли или нет? Если не проснемся, мы так никуда не уйдем! Мы должны дать себе сигнал для пробуждения, потому что детали решают, выиграете вы или проиграете. Матч длится 95 минут. Вы провели замечательную игру, но давайте просыпаться».

В последнем матче «Ольбия» до 91-й минуты играла с «Виртус Энтеллой» 2:2, но затем пропустила (один из трех мячей соперника – автогол «Ольбии»). После 24 туров «Ольбия» с серией из трех поражений идет на 13-м месте.

Видео собрало больше 3 тысяч лайков и 90 тысяч просмотров

Сложно сказать, взбодрит ли такая речь команду. Но как минимум сммщик может быть доволен – видео уже собрало больше 3 тысяч лайков и 90 тысяч просмотров. Космические цифры для клуба, обычные посты которого собирают по 5-10 лайков.

Но бывают и исключения. Например, такая шутка в декабре принесла «Ольбии» больше 200 лайков.

Теперь перебить речь тренера будет непросто.